Карлссон перешел в «Питтсбург», «Сан-Хосе» удержал 1,5 млн зарплаты игрока. «Монреаль» получил выбор на драфте и трех хоккеистов
Эрик Карлссон стал хоккеистом «Питтсбурга».
Шведский защитник перешел в «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».
Обмен выглядит следующим образом:
«Питтсбург» получил:
защитник Эрик Карлссон;
форвард Рем Питлик;
форвард Диллон Хамалюк;
Выбор в третьем раунда драфта НХЛ-2026 (от «Сан-Хосе»);
«Сан-Хосе» получил:
Выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024 (от «Питтсбурга»);
форвард Микаэль Гранлунд;
защитник Ян Рутта;
форвард Майк Хоффман;
«Монреаль» получил:
Выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025 (от «Питтсбурга»);
защитник Джефф Петри;
вратарь Кейси ДеСмит;
форвард Натан Лежар.
«Сан-Хосе» удержит 1,5 миллиона долларов зарплаты Карлссона в своей платежной ведомости.
Таким образом, «Питтсбург» принимает на себя 10 миллионов долларов контракта Карсслона в свою платежную ведомость.
В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он стал обладателем «Норрис Трофи».
Питтсбург в составе имеет полтора нормальных защитника, дедушку Летанга, который и в лучшие годы так себе оборонялся, и Норрисеносца с -30 за сезон. Сомнительный Неделькович бэкапом, который провалился в Детройте, травматичный Джарри основным. В атаке все стало только хуже, минус первый пик и все это ради удержания аж 1,5 миллионов. Это просто шок, насколько же хреново)
Ах да, даже удержания нет, потому что они еще с Питри те же 1,5 удерживать будут, кек)
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который еще и по здоровью в любой момент закончить может.
Но не про них и речь
Если нет,то нет
А щас он перешел в восхитительный Пенсильванский городок за «шансом» на КС
Свезло так сказать)