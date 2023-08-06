Карлссон перешел в «Питтсбург», «Сан-Хосе» удержал 1,5 млн зарплаты игрока. «Монреаль» получил выбор на драфте и трех хоккеистов

Теги переходы Питтсбург Монреаль Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Микаэль Гранлунд Джефф Петри Майк Хоффман Ян Рутта Кейси ДеСмит Натан Лежар Хоккей

Эрик Карлссон стал хоккеистом «Питтсбурга».

Шведский защитник перешел в «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

Обмен выглядит следующим образом:

«Питтсбург» получил:

защитник Эрик Карлссон;

форвард Рем Питлик;

форвард Диллон Хамалюк;

Выбор в третьем раунда драфта НХЛ-2026 (от «Сан-Хосе»);

«Сан-Хосе» получил:

Выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024 (от «Питтсбурга»);

форвард Микаэль Гранлунд;

защитник Ян Рутта;

форвард Майк Хоффман;

«Монреаль» получил:

Выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025 (от «Питтсбурга»);

защитник Джефф Петри;

вратарь Кейси ДеСмит;

форвард Натан Лежар.

«Сан-Хосе» удержит 1,5 миллиона долларов зарплаты Карлссона в своей платежной ведомости.

Таким образом, «Питтсбург» принимает на себя 10 миллионов долларов контракта Карсслона в свою платежную ведомость.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он стал обладателем «Норрис Трофи».

48 комментариев

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Ответ Артем Зырянов
Были ли в НХЛ команды более динозаврее, чем этот "Питтсбург"?
Вашингтон прямо сейчас
+31
-3
+28
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Дубас в Пенсильванию захватил еще и грабли. Чтобы было, на что наступать в обменах уже в Птицбурге
+28
-3
+25
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Там Дубас все плохие контракты скинуть ухитрился, как оказалось. Не так уж он и сглупил
+22
0
+22
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В сухом остатке:

Питтсбург в составе имеет полтора нормальных защитника, дедушку Летанга, который и в лучшие годы так себе оборонялся, и Норрисеносца с -30 за сезон. Сомнительный Неделькович бэкапом, который провалился в Детройте, травматичный Джарри основным. В атаке все стало только хуже, минус первый пик и все это ради удержания аж 1,5 миллионов. Это просто шок, насколько же хреново)

Ах да, даже удержания нет, потому что они еще с Питри те же 1,5 удерживать будут, кек)
+19
-4
+15
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Эрик же вроде хотел за КС побороться. Питтсбург контендером, мягко говоря, не выглядит.
+12
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+12
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Ждем что скажет жена Питри о том, что муж возвращается в Монреаль 😂
+8
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дубаса торонто не обучило ничему))
+7
0
+7
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Ответ Deathspell Omega
дедушку Летанга ____________________ который еще и по здоровью в любой момент закончить может.
Это единственное, что сможет оправдать этот трейд - если Летанг в ЛТИР до конца карьеры уйдет. Тогда норм, да
+5
0
+5
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Петри опять в "Монреаль"?! бггг
+5
0
+5
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Ответ Максим Макеев
и сдал пик 1 раунда команде будущее нужно а его походу до года 30 не будет вообще даже близко пока баффалы нью джерси и прочие товарищи будут брать кс
Сан-Хосе защищённый пик получили, защита топ-10. То есть, возможно, Дубас один пик всего отдал. Но касательно будущего согласен. Бесшовного перехода от эры Кросби, Малкина и Летанга к новой эре без них точно не получится
+6
-1
+5
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Шакир Мухамадуллин сразу в основе будет играть
+4
0
+4
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Дубас похоронил и вторую команду в финансах. И управился за какие-то пару месяцев! Просто топ!
+4
-1
+3
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Ответ Garikus89
В сухом остатке: Питтсбург в составе имеет полтора нормальных защитника, дедушку Летанга, который и в лучшие годы так себе оборонялся, и Норрисеносца с -30 за сезон. Сомнительный Неделькович бэкапом, который провалился в Детройте, травматичный Джарри основным. В атаке все стало только хуже, минус первый пик и все это ради удержания аж 1,5 миллионов. Это просто шок, насколько же хреново) Ах да, даже удержания нет, потому что они еще с Питри те же 1,5 удерживать будут, кек)
дедушку Летанга
____________________
который еще и по здоровью в любой момент закончить может.
+2
0
+2
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Питтсы четко скинули весь баласт. По деньгам оказались даже в плюсе после всего этого
+2
0
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Ответ Dr. J 24
а у Вашингтона есть будущее пока там Ови? Они уже выиграли свои кубки.
У вашика вообще ничего нет из активов) но у них хоть осязаемая цель с овечкиным есть
Но не про них и речь
+2
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Ответ Dmitry Ptitsyn
Как работает защита?
В данной ситуации так: если пик Питтсбурга в первом раунде попадёт в топ-10, то он останется у Питтсбурга. Если будет вне десятки - уходит Сан-Хосе
+1
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прочитал в Петербурге,полуиал во Йозе Марино постарался
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Сан - Хосе только расчистили место в платёжке для Ткачёва, но Авангард их обскакал на повороте. 😁.
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Ну судя по комментам у всех клубов есть какие то плюсы от сделки, но самому то Карлссону это зачем?! За Питтсбургом интересно будет посмотреть и даже поболеть но в кубок что то не верится.. А Летанг теперь вообще чего делать будет?) В Хосе Карлсоон хотя бы за деньгами шел..
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Питри вернулся к хабам.
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Ответ yulay
Шакир Мухамадуллин сразу в основе будет играть
Хотелось бы верить, но для этого надо еще пару дефов скинуть. Пока даже Кныжов не факт, что в основе начнет
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Если Летанг в ЛТИР , то ладно

Если нет,то нет
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Ответ Максим Макеев
и сдал пик 1 раунда команде будущее нужно а его походу до года 30 не будет вообще даже близко пока баффалы нью джерси и прочие товарищи будут брать кс
а у Вашингтона есть будущее пока там Ови? Они уже выиграли свои кубки.
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Пингвинов конечно развели как...Акулы неплохо так в + вышли
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Ответ Коршунов-73
Ну судя по комментам у всех клубов есть какие то плюсы от сделки, но самому то Карлссону это зачем?! За Питтсбургом интересно будет посмотреть и даже поболеть но в кубок что то не верится.. А Летанг теперь вообще чего делать будет?) В Хосе Карлсоон хотя бы за деньгами шел..
Сан Хосе тогда был реальным претендентом на КС плюс теплое калифорнийское ложе
А щас он перешел в восхитительный Пенсильванский городок за «шансом» на КС
Свезло так сказать)
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