Карлссон перешел в «Питтсбург», «Сан-Хосе» удержал 1,5 млн зарплаты игрока. «Монреаль» получил выбор на драфте и трех хоккеистов

Эрик Карлссон стал хоккеистом «Питтсбурга».

Шведский защитник перешел в «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и « ».

Обмен выглядит следующим образом:

«Питтсбург» получил:

защитник ;

форвард Рем Питлик;

форвард Диллон Хамалюк;

Выбор в третьем раунда драфта НХЛ-2026 (от «Сан-Хосе»);

«Сан-Хосе» получил:

Выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024 (от «Питтсбурга»);

форвард ;

защитник ;

форвард ;

«Монреаль» получил:

Выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025 (от « »);

защитник ;

вратарь ;

форвард Натан Лежар.

« » удержит 1,5 миллиона долларов зарплаты Карлссона в своей платежной ведомости.

Таким образом, «Питтсбург» принимает на себя 10 миллионов долларов контракта Карсслона в свою платежную ведомость.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он стал обладателем «Норрис Трофи».