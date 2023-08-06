Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Он будет зарабатывать 100 млн рублей за сезон в «Авангарде»

Владимир Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком Фонбет Чемпионата КХЛ.

По данным « », каждый сезон форвард будет зарабатывать по 100 млн рублей, не считая бонусов. Всего за три года по контракту форвард заработает 300 млн.

, таким образом, станет самым высокооплачиваемым игроком и опередит по зарплате своего одноклубника Рида Буше, который получает 95 млн рублей в год.

Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх. В составе команды он стал бронзовым призером КХЛ‑2022/23.