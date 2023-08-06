Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Он будет зарабатывать 100 млн рублей за сезон в «Авангарде»
Владимир Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком Фонбет Чемпионата КХЛ.
По данным «Матч ТВ», каждый сезон форвард будет зарабатывать по 100 млн рублей, не считая бонусов. Всего за три года по контракту форвард заработает 300 млн.
Ткачев, таким образом, станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ и опередит по зарплате своего одноклубника Рида Буше, который получает 95 млн рублей в год.
Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх. В составе команды он стал бронзовым призером КХЛ‑2022/23.
А вы еще что то гоните на Бабаева))