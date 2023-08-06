Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Он будет зарабатывать 100 млн рублей за сезон в «Авангарде»

Теги Авангард КХЛ Владимир Ткачев 1995 Матч ТВ Хоккей

Владимир Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком Фонбет Чемпионата КХЛ.

По данным «Матч ТВ», каждый сезон форвард будет зарабатывать по 100 млн рублей, не считая бонусов. Всего за три года по контракту форвард заработает 300 млн.

Ткачев, таким образом, станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ и опередит по зарплате своего одноклубника Рида Буше, который получает 95 млн рублей в год.

Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх. В составе команды он стал бронзовым призером КХЛ‑2022/23.

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31 комментарий

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плевать на деньги, игрок отличный. удачи ястребам в новом сезоне
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Всего-то какие-то лям долларов с небольшим. А там, глядишь, и меньше ляма будет скоро...
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Ответ TyaxO
после ухода Найта отсыпали, будто ждал момента чтоб вытянуть, ну с другой стороны будет играть на том же уровне что в прошлом сезоне, то вполне себе
А шо там отсыпать ? 90 было стало 100 , чего там отсыпали ??
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100 млн бонусов ещё из них 20 млн легко доступных остальные за топ лиги по очкам
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Ну вообще заслужил, думаю отработает
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Во баблища то в Омске. Другим города пора пример брать, как зар. платы людям платить.
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Бабаев конечно просто отшлепал Омск по другому не сказать, Ткачевк сколько хотел столько и дали, тут конечно и Найт подсобил, Толчинского и Грицюка из клуба увёл...
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Ответ Дмитрий Попов
А шо там отсыпать ? 90 было стало 100 , чего там отсыпали ??
ну 10 млн+ все равно неплохо так плюс ещё бонусы добавили
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Ответ Den Sh
И стоило ради 5 лямов такую шляпу с бабаем затевать. Ему и так 95 предлогали, ещё до капризов бабая.
Тут с учётом бонусов он 200 млн может получить, 100 млн оклад 20 млн лёгкие бонусов, 80 млн за топ 3 лиги
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Ответ bars1998
Бабаев конечно просто отшлепал Омск по другому не сказать, Ткачевк сколько хотел столько и дали, тут конечно и Найт подсобил, Толчинского и Грицюка из клуба увёл...
Конкретно по Ткачёву были разговоры о 110-120 мультах в год. Так что тут носорогу поводили по губам. По остальным, ну тут вариантов было не так уж много. Дали команду игроков в питер увести любой ценой- он увёл. При том, что тому же Грицюку давали те же бабки
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Мда уж
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Ответ Роман Литовченко
Грицюк сколько хотел ,столько и дали. Толчинский сколько хотел, столько и дали. Но это уже не в Авангарде. А Радулову дали столько, сколько он не хотел?
При чем здесь Радулов то? Казань там не ныла что много а дала сколько надо, Омск же не хотел и пулял через прессу о том что Игрок агент жадные, а в итоге все равно дали сколько они хотели )
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Ответ bars1998
Бабаев конечно просто отшлепал Омск по другому не сказать, Ткачевк сколько хотел столько и дали, тут конечно и Найт подсобил, Толчинского и Грицюка из клуба увёл...
Грицюк сколько хотел ,столько и дали. Толчинский сколько хотел, столько и дали. Но это уже не в Авангарде. А Радулову дали столько, сколько он не хотел?
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Ответ bars1998
Бабаев конечно просто отшлепал Омск по другому не сказать, Ткачевк сколько хотел столько и дали, тут конечно и Найт подсобил, Толчинского и Грицюка из клуба увёл...
Блин, ну 100 млн - это чуть больше 1 млн долларов. Это же мало вроде как. У панарина 10
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Ответ bars1998
Тут с учётом бонусов он 200 млн может получить, 100 млн оклад 20 млн лёгкие бонусов, 80 млн за топ 3 лиги
Откуда ты цифры взял, скинь ссылку.
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Ответ Den Sh
А до этого подписания сколько он мог получить с бонусами?
Я как понял ему в районе в общем 160 млн предлогали новый контракт с бонусами
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Ответ Nomer22
На чужие,если быть точнее))
в том то и дело. главное игрок отличный. а сколько ему за это отсыпали, мало волнующий фактор
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Ответ TyaxO
ну 10 млн+ все равно неплохо так плюс ещё бонусы добавили
Так это копейки для игрока его уровня
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Ответ TyaxO
ну 10 млн+ все равно неплохо так плюс ещё бонусы добавили
бонусы есть у всех топов , у Радулова они под 100 лямов , в том году ему 80 насыпали еще сверху бонусом
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Ответ TyaxO
ну 10 млн+ все равно неплохо так плюс ещё бонусы добавили
Да с нынешним курсом, по сравнению с прошлым годом, можно сказать при своих остался
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ну молодец что остался , а руководство не жопилось по контракту
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Вот это я понимаю агент работает 😂
А вы еще что то гоните на Бабаева))
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Пожалуй,на текущий момент лучший игрок лиги(в том числе и по мнению игроков,например Радулова),так что ценник приемлимый.
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после ухода Найта отсыпали, будто ждал момента чтоб вытянуть, ну с другой стороны будет играть на том же уровне что в прошлом сезоне, то вполне себе
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