«Бавария» о Мане: «Обвинения в расизме необоснованны. Мы ценили Садьо как человека и игрока»

«Бавария» опровергла слова советника Садьо Мане об отношении клуба к игроку.

Напомним, Бакари Сиссе заявил, что Лерой Сане оскорбил его клиента на почве расизма, что привело к конфликту между игроками.

«Мы расторгли наш контракт с Садьо Мане по обоюдному согласию. Обвинения в расизме, которые снова выдвигаются окружением Садьо, были необоснованными с самого начала. Наш тренер также никогда не говорил Садьо, что больше не может его использовать.

« » ценила как человека и как игрока. К сожалению, наши общие цели, которые мы ставили перед собой, не были выполнены. Так бывает в футболе. Желаем Садьо всего наилучшего и успехов в его новом клубе!» – говорится в заявлении мюнхенского клуба.

Советник Мане заявил, что Сане оскорбил Садьо на почве расизма: «Он перешел грань. Если цвет кожи Мане беспокоил Лероя, то он беспокоил и боссов «Баварии»

Советник Мане: «Немецких игроков «Баварии» раздражала зарплата Садьо. Они не понимали, как африканец стал получать больше всех, поэтому от него хотели избавиться»

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