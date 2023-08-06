«Бавария» о Мане: «Обвинения в расизме необоснованны. Мы ценили Садьо как человека и игрока»

Теги Бавария бундеслига Германия Аль-Наср Эр-Рияд Томас Тухель Садьо Мане Футбол

«Бавария» опровергла слова советника Садьо Мане об отношении клуба к игроку.

Напомним, Бакари Сиссе заявил, что Лерой Сане оскорбил его клиента на почве расизма, что привело к конфликту между игроками. 

«Мы расторгли наш контракт с Садьо Мане по обоюдному согласию. Обвинения в расизме, которые снова выдвигаются окружением Садьо, были необоснованными с самого начала. Наш тренер Томас Тухель также никогда не говорил Садьо, что больше не может его использовать.

«Бавария» ценила Садьо Мане как человека и как игрока. К сожалению, наши общие цели, которые мы ставили перед собой, не были выполнены. Так бывает в футболе. Желаем Садьо всего наилучшего и успехов в его новом клубе!» – говорится в заявлении мюнхенского клуба. 

Советник Мане заявил, что Сане оскорбил Садьо на почве расизма: «Он перешел грань. Если цвет кожи Мане беспокоил Лероя, то он беспокоил и боссов «Баварии»

Советник Мане: «Немецких игроков «Баварии» раздражала зарплата Садьо. Они не понимали, как африканец стал получать больше всех, поэтому от него хотели избавиться»

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21 комментарий

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Честно уже голова болит от этого Садьо...
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То есть, черный назвал чёрного черным ….
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Да, достал этот негрито. Хорошо что удалось слить его в СА, будет там свою религию проповедовать и бить Кришти
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Ответ Papa Paolo
То есть, черный назвал чёрного черным ….
по сравнению с манэ, санэ - истинный ариец
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Новая форма расизма - сделать негра самым высокооплачиваемым в команде. Добрые дела наказуемы.
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Негру дали многомиллионную зарплату которую и близко не отработал, а он еще недоволен. Вообще по-хорошему за такие обвинения в расизме надо действовать зеркально и обвинять в расизме Мане, так как в том же Сенегале ему бы никто такие рабочие условия не обеспечил, но вместо благодарности - дешевые манипуляции на избитой теме.
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Первое правило негра , если что-то не так говорить сразу расизм и расисты...
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Окружению Мане перед тем как говорить о расизме, не помешало бы прежде всего посмотреть на цвет кожи Сане.
Не удивлюсь если этот же Сиссе подначивал Мане к уходу из Ливерпуля.
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Эх,а раньше таким скромным казался…..
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Мане теряет уважение, игрок мирового уровня, но плохом танцору всегда что-то мешает, не пошло в Баварии, так бывает
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Мане решил разыграть чёрную карту))
чтобы хоть как-то обелить свою репутацию)
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количество чёрных в Баварии уже, наверное, даже превышает количество белых. Но уголькам и этого мало и они продолжают разыгрывать темы расизма. Пусть продолжают дальше извиняться на коленях.
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Зачем агент вообще стал воздух сейчас сотрясать этими глупостями.
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Мда.. даже не трансфер ,а расторжение контракта. Трансферы Коутиньо, Макваера итп по сравнению с трансфером Мане топ трансферы
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Аргентина манит негра.
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Ну да кингсли коман и серж гнабри - чисто арийские ребята
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Мане оказался обиженкой, хотя бил именно он
унылый игрок
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негр негра обзывает
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Крч агент Мане не благодарный счка
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