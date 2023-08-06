57 триатлонистов пожаловались на недомогание и диарею после турнира в Великобритании

57 спортсменов пожаловались на недомогание и диарею после этапа Мировой серии по триатлону, который проходил с 29 по 30 июля в британском Сандерленде.

Как передает Guardian, эту информацию подтвердили представители служб здравоохранения.

Спортсменам стало плохо после заплывов у пляжа Рокер. За три дня до турнира Агентство по охране окружающей среды анализировало пробы воды – в ней обнаружили наличие кишечной палочки с концентрацией, которая в 39 раз превышала обычные показатели предыдущего месяца.

Причиной загрязнения мог стать сброс сточных вод. При этом отмечается, что воду для исследования брали за пределами зоны заплывов, а сами результаты были опубликованы уже после этапа Мировой серии.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании также проведет исследования, чтобы установить точные причины болезней.