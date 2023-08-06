«Авангард» подписал Спунера после ухода Найта. Форвард набрал 162 очка в 194 матчах КХЛ
«Авангард» подтвердил переход Райана Спунера.
31-летний канадский нападающий подписал договор с омским клубом на один год.
В прошлом сезоне Райан Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Также в лиге форвард играл за «Автомобилист».
Всего в КХЛ Спунер провел 194 игры и записал на свой счет 162 (47+115) балла за результативность.
Спунер займет место третьего легионера в «Авангарде» после решения Корбана Найта расторгнуть соглашение с командой.
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