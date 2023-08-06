«Авангард» подписал Спунера после ухода Найта. Форвард набрал 162 очка в 194 матчах КХЛ

«Авангард» подтвердил переход Райана Спунера.

31-летний канадский нападающий подписал договор с омским клубом на один год.

В прошлом сезоне выступал за минское « » и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Также в лиге форвард играл за «Автомобилист».

Всего в КХЛ Спунер провел 194 игры и записал на свой счет 162 (47+115) балла за результативность.

Спунер займет место третьего легионера в « » после решения Корбана Найта расторгнуть соглашение с командой.