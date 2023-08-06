«Авангард» подписал Спунера после ухода Найта. Форвард набрал 162 очка в 194 матчах КХЛ

Теги Авангард переходы Динамо Минск КХЛ Райан Спунер Хоккей

«Авангард» подтвердил переход Райана Спунера.

31-летний канадский нападающий подписал договор с омским клубом на один год.

В прошлом сезоне Райан Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Также в лиге форвард играл за «Автомобилист».

Всего в КХЛ Спунер провел 194 игры и записал на свой счет 162 (47+115) балла за результативность.

Спунер займет место третьего легионера в «Авангарде» после решения Корбана Найта расторгнуть соглашение с командой.

17 комментариев

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надеюсь, не хуже Найта
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Это же замечательная новость
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Как диспетчер на порядок сильнее Найта, но при этом заметно слабее как 2-сторонний центр для Ткачёва и Буше
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надеюсь, заменит Найта
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Круто, все лидеры как никак, но либо усилились, либо подписали +- равнозначные замены ушедшим. А наш-то Металлург проснется? Осталась одна легионерская позиция, хотелось бы хоть одного сильного лега подписать. Пока состав ну совсем не сильный у Магнитки, а вратарская линия вообще за много лет вызывает огромные вопросы…. Обидно.
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добро пожаловать в Авангард
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забавно будет если лучшим снайпером будет Снупер))))
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Рома Ложкин, добро пожаловать!
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Так уж от безнадеги берут легов,тех кто играл в КХЛ уже , напрямую оттуда уже трудно купить , щас будут обдирать барыс и Динамо Минск где было традиционно много северо американцев
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Как прижало, так сразу подписания пошли
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Нормальная стата в Минске была. В Омске может ещё лучше будет.
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Ответ Rio de Janeiro
Как диспетчер на порядок сильнее Найта, но при этом заметно слабее как 2-сторонний центр для Ткачёва и Буше
интересно, а на точке каков он?
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Ответ Константин Ямаев
интересно, а на точке каков он?
53.2 % по карьере в КХЛ.Опять же отсутствие многофункционала Найта будет компенсировать лучшей созидательной игрой в атаке
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Ответ Rio de Janeiro
53.2 % по карьере в КХЛ.Опять же отсутствие многофункционала Найта будет компенсировать лучшей созидательной игрой в атаке
Согласен.
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Ответ makes
Найта не заменит
Найта справедливости ради из КХЛ никто не заменит,но Спунер более чем отличный вариант,чтобы попробовать это сделать. Когда у тебя в звене Ткачев и Буше,ты уже почти автоматом должен быть Найт))
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