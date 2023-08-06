Умер Вениамин Мандрыкин. Экс-вратарю ЦСКА был 41 год

Теги ЦСКА Ростов Спартак Нальчик Вениамин Мандрыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Динамо Брянск Томь Алания Владикавказ Футбол

Скончался бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин.

Об этом сообщил первый тренер экс-футболиста Валерий Горохов.

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», – сказал Горохов.

Мандрыкин начинал профессиональную карьеру в «Алании», за ЦСКА выступал с 2001 по 2010 год. Также в этот период он играл за «Ростов», «Томь», «Спартак» Нальчик и «Динамо» Брянск на правах аренды. 

В составе сборной России голкипер провел 2 игры. 

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в серьезное ДТП на скорости около 200 км/ч, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг. С того момента он не мог двигаться самостоятельно.

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока. 

«Не стало Вениамина Мандрыкина…

Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года.

Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» – говорится в сообщении армейцев. 

211 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С одной стороны жаль человека, а с другой в интервью говорил что не раз угонял от полиции, в том числе и в Москве, и всегда получалось. И расстроен был не тем, что регулярно ставил в опасность других людей, а в том, что не решил проблемы с ДПС через другана, а пытался уехать.
Кароч хорошо что ушел один, а не уволок с собой людей, как Ефремов
+467
-21
+446
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покойся с миром, Веня
+297
-15
+282
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
После того как стал прикован к кровати можно сказать уже отмучился. Светлая память и земля пухом, Веня. Ну и не гоняйте, пацаны, одна авария и вот как жизнь пойти может.
+102
-6
+96
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Seven2482
Какое-то проклятие с вратарями ЦСКА : Ерёмин, Перхун и теперь Мандрыкин.
У Чепчугова крыша потекла
+71
-2
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Максим Кутузов
Очень жаль.. Печальнее всего, что пострадал по своей вине. Земля пухом
А если бы не по своей, было бы не печально? В чем смысл фразы?
+79
-15
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покойся с миром. Вечечная память.... 😒
+73
-15
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ужратый Гусениц
С одной стороны жаль человека, а с другой в интервью говорил что не раз угонял от полиции, в том числе и в Москве, и всегда получалось. И расстроен был не тем, что регулярно ставил в опасность других людей, а в том, что не решил проблемы с ДПС через другана, а пытался уехать. Кароч хорошо что ушел один, а не уволок с собой людей, как Ефремов
Соглашусь
+43
0
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дмитрий
Люди, соблюдайте скоростной режим! Помните о близких и себя не забывайте! Экономия 15 минут никогда не заменит жизни!
Там дело было не в экономии времени, а в понтах.
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ужратый Гусениц
С одной стороны жаль человека, а с другой в интервью говорил что не раз угонял от полиции, в том числе и в Москве, и всегда получалось. И расстроен был не тем, что регулярно ставил в опасность других людей, а в том, что не решил проблемы с ДПС через другана, а пытался уехать. Кароч хорошо что ушел один, а не уволок с собой людей, как Ефремов
только вот он не один ушёл, там, насколько помню, два пассажира с ним ушли
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ужратый Гусениц
С одной стороны жаль человека, а с другой в интервью говорил что не раз угонял от полиции, в том числе и в Москве, и всегда получалось. И расстроен был не тем, что регулярно ставил в опасность других людей, а в том, что не решил проблемы с ДПС через другана, а пытался уехать. Кароч хорошо что ушел один, а не уволок с собой людей, как Ефремов
Ну инвалидом одну девушку таки сделал, в том самом ДТП где и свою жизнь обнулил.

Знаю, что нельзя говорить плохо о ... Но на самом деле, убежден, что то самое дерево в которую влетел в бухой Мандрыкин спасло чью-то жизнь. Человек не просто любил погонять, иногда выпившим, но еще и всяческий гордился этим.

Сложно испытывать эмпатию к тем, кто пренебрегает и носит опасность для других. Хотя безусловно он за это и уплатил очень большую цену.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Еремин, Перхун, Веня вечная память.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какое-то проклятие с вратарями ЦСКА : Ерёмин, Перхун и теперь Мандрыкин.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
отмучился, так сказать. родным соболезную, сил и терпения.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Максим Кутузов
Очень жаль.. Печальнее всего, что пострадал по своей вине. Земля пухом
Печальнее всего, когда люди страдают не по своей вине. Когда ты пешеход или просто мимо ехал, а тут вот такой любитель погонять вроде Мандрыкина делает тебя инвалидом или отправляет на тот свет.
Но здесь он сам сделал свой выбор и за него заплатил, ничего печального.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люди, соблюдайте скоростной режим! Помните о близких и себя не забывайте! Экономия 15 минут никогда не заменит жизни!
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сам болельщик Спартака. ❤🤍 Но жизнь важнее клубных пристрастий, жизнь у нас одна. Примите соболезнования болельщики ЦСКА, родные и близкие Вениамина. 🙏
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ужратый Гусениц
С одной стороны жаль человека, а с другой в интервью говорил что не раз угонял от полиции, в том числе и в Москве, и всегда получалось. И расстроен был не тем, что регулярно ставил в опасность других людей, а в том, что не решил проблемы с ДПС через другана, а пытался уехать. Кароч хорошо что ушел один, а не уволок с собой людей, как Ефремов
Как раз, к сожалению, в аварии с участием покойного были ещё жертвы.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В 2007-м году после тяжелой травмы Акинфеева, достойно заменил его, несмотря на долгий простой на лавке. Правда в матче с Интером ошибся неудачно, но в остальном хорошо выглядел и позже в Ростове нормально стоял в рамке, а затем случилось роковое ДТП. Покойся с миром Вениамин 🙏🏻
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
>В ночь с 9 на 10 ноября 2010 года на своей машине Porsche Cayenne, уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, врезался в дерево

Вообще никаких сожалений невозможно испытывать по поводу таких персонажей. Хорошо, что хоть в аварии ни одного человека не пострадало.
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очень жаль.. Печальнее всего, что пострадал по своей вине. Земля пухом
+50
-37
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Seven2482
Какое-то проклятие с вратарями ЦСКА : Ерёмин, Перхун и теперь Мандрыкин.
охренеть ты сравнил, конечно.
олсо, прикинь, все люди умирают,не только вратари ЦСКА
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дмитрий
Люди, соблюдайте скоростной режим! Помните о близких и себя не забывайте! Экономия 15 минут никогда не заменит жизни!
а тут дело не в экономии было. Он сам говорил что ему в кайф гонять, скрываться от ДПС и тд
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игра в Грузии 30 апреля 2003 была единственной офиц игрой Вениамина Мандрыкина за националку.
Кажется это была единств игра Титова в качестве капитана националки
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Seven2482
Какое-то проклятие с вратарями ЦСКА : Ерёмин, Перхун и теперь Мандрыкин.
Есть такое. Правда Перхун выделяется - погиб на игре
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А самое грустное, что сам себе ведь жизнь загубил. Земля пухом. И да, ребят, перед тем как гонять на большой скорости, подумайте о своей жизни и о жизнях, тех, кто может из-за вас пострадать.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий