Умер Вениамин Мандрыкин. Экс-вратарю ЦСКА был 41 год

Скончался бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин.

Об этом сообщил первый тренер экс-футболиста Валерий Горохов.

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», – сказал Горохов.

Мандрыкин начинал профессиональную карьеру в « », за ЦСКА выступал с 2001 по 2010 год. Также в этот период он играл за « », « », «Спартак» и «Динамо» на правах аренды.

В составе сборной России голкипер провел 2 игры.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в серьезное ДТП на скорости около 200 км/ч, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг. С того момента он не мог двигаться самостоятельно.

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока.

«Не стало Вениамина Мандрыкина…

Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года.

Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» – говорится в сообщении армейцев.