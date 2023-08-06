Умер Вениамин Мандрыкин. Экс-вратарю ЦСКА был 41 год
Скончался бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин.
Об этом сообщил первый тренер экс-футболиста Валерий Горохов.
«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», – сказал Горохов.
Мандрыкин начинал профессиональную карьеру в «Алании», за ЦСКА выступал с 2001 по 2010 год. Также в этот период он играл за «Ростов», «Томь», «Спартак» Нальчик и «Динамо» Брянск на правах аренды.
В составе сборной России голкипер провел 2 игры.
В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в серьезное ДТП на скорости около 200 км/ч, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг. С того момента он не мог двигаться самостоятельно.
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока.
«Не стало Вениамина Мандрыкина…
Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года.
Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» – говорится в сообщении армейцев.
Кароч хорошо что ушел один, а не уволок с собой людей, как Ефремов
Знаю, что нельзя говорить плохо о ... Но на самом деле, убежден, что то самое дерево в которую влетел в бухой Мандрыкин спасло чью-то жизнь. Человек не просто любил погонять, иногда выпившим, но еще и всяческий гордился этим.
Сложно испытывать эмпатию к тем, кто пренебрегает и носит опасность для других. Хотя безусловно он за это и уплатил очень большую цену.
Но здесь он сам сделал свой выбор и за него заплатил, ничего печального.
Вообще никаких сожалений невозможно испытывать по поводу таких персонажей. Хорошо, что хоть в аварии ни одного человека не пострадало.
олсо, прикинь, все люди умирают,не только вратари ЦСКА
Кажется это была единств игра Титова в качестве капитана националки