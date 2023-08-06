Роналду забил в 3-м матче подряд – «Радже» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду открыл счет в игре «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов.

На 19-й минуте португальский форвард, получив передачу от полузащитника Талиски на краю штрафной площади « », первым касанием отправил мяч в сетку.

38-летний футболист отметился голом в третьей игре подряд. Ранее он забил «Замалеку» и «Монастиру».

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов

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