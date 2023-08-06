Роналду забил в 3-м матче подряд – «Радже» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Марокко Раджа Касабланка Талиска Футбол

Криштиану Роналду открыл счет в игре «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов.

На 19-й минуте португальский форвард, получив передачу от полузащитника Талиски на краю штрафной площади «Раджи», первым касанием отправил мяч в сетку.

38-летний футболист отметился голом в третьей игре подряд. Ранее он забил «Замалеку» и «Монастиру».

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов

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16 комментариев

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Великое достижение Месси это то что его сравнивают с Роналду 🐐
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Король европейской ЛЧ. Скоро будет королем азиатской ЛЧ.
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Тащит свой клуб. Гений.
+10
-3
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Не орландо сити из медиалиги, но тоже сойдет)
+8
-5
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Ответ Роман
Великое достижение Месси это то что его сравнивают с Роналду 🐐
Я надеюсь плюсуют из-за сарказма
+5
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Ответ Gustavo Tiburzi
Я надеюсь плюсуют из-за сарказма
Нет,они реально ставят Месси ниже самого бездарного игрока в истории ЧМ:)
+4
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Ответ Wizard Harry
Не орландо сити из медиалиги, но тоже сойдет)
Не кубок ЧМ,но тоже сойдёт
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Рон хорош
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Игроки с 1000 и больше очков по гол+пас за всю карьеру:

🥇 Месси - 1170 очков (812+358)
🥈 Пушкаш - 1133 очков (729+404)
🥉 Пеле - 1131 очков (762+369)
🏅 Роналду - 1114 очков (841+273)

Скоро обгонит Пеле и Пушкаша 👍
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Ответ Роман
Великое достижение Месси это то что его сравнивают с Роналду 🐐
Ты уже все учебники к новому школьному году приобрёл?
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