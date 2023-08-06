Барриос удален за подкат против Макарова на 94-й минуте игры «Зенит» – «Динамо» после видеопросмотра

Вильмар Барриос получил красную карточку в конце игры с «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ.

Полузащитник « » в подкате сбил хавбека , пытаясь отобрать у него мяч на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

Главный судья Алексей Амелин, ознакомившись с видеоповтором, удалил колумбийца.

В чемпионате России Барриос получил красную карточку во второй раз и впервые с сезона-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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