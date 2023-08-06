Барриос удален за подкат против Макарова на 94-й минуте игры «Зенит» – «Динамо» после видеопросмотра

Теги Зенит премьер-лига Россия дисквалификации судьи Динамо Москва видеоповторы Алексей Амелин Вильмар Барриос Денис Макаров Футбол

Вильмар Барриос получил красную карточку в конце игры с «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ.

Полузащитник «Зенита» в подкате сбил хавбека Дениса Макарова, пытаясь отобрать у него мяч на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

Главный судья Алексей Амелин, ознакомившись с видеоповтором, удалил колумбийца.

В чемпионате России Барриос получил красную карточку во второй раз и впервые с сезона-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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38 комментариев

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Честная красная. Без вопросов.
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Прыгнул двумя ногами, оторванными от поля, тут больше одного матча должна быть дисква, мог ногу сломать
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Наконец-то колумбийский костолом получил по заслугам

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Все по делу!
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Ответ Пётр Смирнов
Честная красная. Без вопросов.
согласен, по красной вопросов нет. есть вопрос почему Макаров в этот момент находился на поле, а не в раздевалке)
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наш зенитовец даже не извинился (( вот такие мы культурные (((
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Не сразу понял, почему удалили, так как смотрел на "верхнюю" для эпизода ногу при игре в мяч. Так то чистая красная за удар ногой шипами, да еще и с дисквалом 1+1
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Ответ Ceito X The Colya
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двумя ногами, оторванными от земли, одной из них попал по голеностопу. С формальной точки зрения все верно
+5
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Ответ SMART789
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так там не наступ, а удар в голеностоп. Лукаса (Вильмара) честно удалили. Вопрос только по Макарову открыт:)
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В динамике совсем не показалось что нарушение на чистую КК. По факту прыжок в ноги КК
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Удаление по делу.
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Прямая красная, это 2 матча как я понял?
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Ответ Пётр Смирнов
Честная красная. Без вопросов.
Так Макарова обязаны были удалить ещё раньше? Или это другое?
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5 матчей гаденышу! мог тяжелую травму нанести
+16
-13
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Ответ bellyashe
согласен, по красной вопросов нет. есть вопрос почему Макаров в этот момент находился на поле, а не в раздевалке)
тоже об этом думаю. Про Тюкавина хотелось бы отдельно сказать. Были эпизоды, где его прощали (удар в лицо Эраковичу)
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Ответ SMART789
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Быстро как то Вы забыли последний матч Зенит-Спартак ...что там про наступ писали .... ? )
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В Питере-ныть.
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Один из самых грубых игроков в истории РПЛ (Чемпионаты России до 2001 не считаются)
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Ответ Fomin525
Так Макарова обязаны были удалить ещё раньше? Или это другое?
Я думаю, что да, обязаны, но речь сейчас про красную Барриосу. Она по делу. Но и Макарова должны были удалить за фол на Сантосе
+3
-2
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костолом ! на 5 матчей дисквы !!
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А что.. надо попытаться отменить.. он же нечаянно)))
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По-моему, Барриос об этой второй ноге даже не думал, тянулся другой к мячу. Понял что произошло только когда до галика достал, тут же убрал подальше, типа не хотел, но было уже поздно. Не берусь судить насколько по нынешним это кк, но видимо она. Но умысел там был едва ли. Так что требующие дискву на 40 лет с конфискацией - я бы особо не надеялся
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Но по мнению питерских костоломы это игроки Динамо/ЦСКА/Спартака/любой другой команды РПЛ, а не колумбийский выродок
+22
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Ответ SMART789
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брат не страдай , смирись что зенит наш не будет прежним (
+3
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Ответ Captain_Noname
Наконец-то колумбийский костолом получил по заслугам Такое нравится
"Рыжий рыжего спросил, чем ты бороду красил? "
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