Барриос удален за подкат против Макарова на 94-й минуте игры «Зенит» – «Динамо» после видеопросмотра
Вильмар Барриос получил красную карточку в конце игры с «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ.
Полузащитник «Зенита» в подкате сбил хавбека Дениса Макарова, пытаясь отобрать у него мяч на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.
Главный судья Алексей Амелин, ознакомившись с видеоповтором, удалил колумбийца.
В чемпионате России Барриос получил красную карточку во второй раз и впервые с сезона-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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