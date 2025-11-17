Суарес о тяжелом детстве: «Шесть детей, родители разошлись, мама убиралась в туалетах. Я мыл машины, продавал коллекционеру использованные телефонные карты, чтобы прокормиться»

Луис Суарес: в детстве я мыл машины, чтобы прокормиться.

Нападающий «Интер Майами » Луис Суарес рассказал о трудном детстве.

– Какой была ваша жизнь в детстве?

– Очень трудной и сложной. Нас было шестеро, братьев и сестер, и прокормить всех было сложно.

Наши родители разошлись, мама работала одна – в торговом центре, убиралась в туалетах. И когда мне было 9-10 лет, мне приходилось ходить за деньгами, которые она заработала, чтобы мы могли поесть, сделать какие-то покупки.

Постоянно было много трудностей. Я мыл машины, чтобы принести домой деньги. В то время люди оставляли телефонные карты валяться на улицах после использования. Был человек, который их покупал и коллекционировал. Я ходил, собирал карты и продавал ему.

В детстве я многим жертвовал и не жалею об этом, ведь мне приходилось быть находчивым, чтобы выжить и прокормиться. Я ценю это, – сказал бывший форвард «Ливерпуля », «Барселоны», «Атлетико » и сборной Уругвая .