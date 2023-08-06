Советник Мане: «Немецких игроков «Баварии» раздражала зарплата Садьо. Они не понимали, как африканец стал получать больше всех, поэтому от него хотели избавиться»

Советник Садьо Мане сказал, что немцы из «Баварии» недолюбливали сенегальца из-за зарплаты.

«[Продажа Мане] – это не футбольное решение. Зарплата Садьо раздражала немцев, они не понимали, как африканец приходит в клуб и становится самым высокооплачиваемым футболистом, опережая всех. Поэтому хотели от него избавиться.

Они не позвонили агентам игрока. Они не сказали Садьо лично, что хотят от него избавиться. Они просто послали Тухеля сказать ему, что он будет левым форвардом третьего порядка.

Садьо нечего доказывать немцам. Он стал тем, кем стал, не благодаря «Баварии». Это произошло благодаря «Ливерпулю». Бавария» была неблагодарной. Они платили африканцу такие деньги, и это их обидело», – сказал Бакари Сиссе.

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