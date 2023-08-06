Советник Мане: «Немецких игроков «Баварии» раздражала зарплата Садьо. Они не понимали, как африканец стал получать больше всех, поэтому от него хотели избавиться»

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Советник Садьо Мане сказал, что немцы из «Баварии» недолюбливали сенегальца из-за зарплаты.

«[Продажа Мане] – это не футбольное решение. Зарплата Садьо раздражала немцев, они не понимали, как африканец приходит в клуб и становится самым высокооплачиваемым футболистом, опережая всех. Поэтому хотели от него избавиться.

Они не позвонили агентам игрока. Они не сказали Садьо лично, что хотят от него избавиться. Они просто послали Тухеля сказать ему, что он будет левым форвардом третьего порядка.

Садьо нечего доказывать немцам. Он стал тем, кем стал, не благодаря «Баварии». Это произошло благодаря «Ливерпулю». Бавария» была неблагодарной. Они платили африканцу такие деньги, и это их обидело», – сказал Бакари Сиссе. 

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47 комментариев

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Если Кейн перейдет , то с ЗП в 29млн станет белым дерьмом
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у этого персонажа словесный по...начался что ли).а чего это "чудо" не скажет,что Мане просто никакущий сезон провел в Баварии,человек-оффсайд).по факту он даже половины своей зарплаты не отработал).хотя конечно человек заслуженный и в Ливерпуле показывал отличный футбол,но в Мюнхене он полностью провалился...
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Мане типичный француз на лицо.
Нужно вызывать шамана и избавляться от такого советника.
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У африканцев чуть что - сразу нацизм. Вы продаёте наркотики в Европе. - Вы нацист. Вы не любите Африку. Вы не работаете и сидите годами на социалке. - Вы нацист. Вы не любите Африку. Вы презираете чēрных. У вас в стране нет войны, возвращайтесь обратно. - Вы нацист, вы завидуете, доколе, сколько можно, блэклайвскошке. 😕
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Зачем Мане взял себе в советники сценариста Нетфликса?
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Помню, как одного из пользователей жёстко минусили, когда он писал, что Мане тот ещё фрукт гниловатый, а его благотворительность – это ширма. В итоге так и оказалось.
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Опять байка про расизм. Не говорите Мане, сколько Роналду получает.
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Сначала были агенты.
Потом появилось окружение.
Теперь будем читать новости от советников футболистов .
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Советник)) это даже звучит тупо и смешно. Что он советует ему? С какой руки в челюсть ударить Сане, или что говорить в интервью?
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Да-да, конечно, немецкие игроки завидовали зарплате Мане.

Сказочник уровня Лапорты и Медведева.
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А то всё окружение да окружение... Советник!
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Ответ dimamak10
Если Кейн перейдет , то с ЗП в 29млн станет белым дерьмом
Кейн выглядит как идеальный солдат сс, так что будет получать заслуженно
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Ответ Baobabb forever
Садьо и играл то хорошо на клубном уровне только у Клоппа
ну у Клоппа все выходят на запредельный уровень,в других командах практически всегда провал).Юрген что-то с ними делает,что по сути средний игрок показывает топ уровень).
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Ответ Baobabb forever
Садьо и играл то хорошо на клубном уровне только у Клоппа
Не надо этого бреда у Святых Мане разрывал на пару с Пеле и Святые тогда заканчивали на 7 и на 6 месте, а для Саутгемптона это не то что прыжок выше головы, а это прыжок с двойной сальтухой выше головы. Да и 11+8 для флангового игрока даже топ клуба АПЛ это хорошая статистика, а Мане играл в аутсайдере АПЛ.
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Кто то сомневался , что Бавария была токсичным клубом ? Там менеджмент между собой весь сезон отношения выясняли((( как следствие и увольнение тренера и сливы и увольге6ие легенд … Не вовремя пришел садьо!!! Прекрасный человек и отличный игрок.
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Я думаю руководство Баварии, как и нас, раздражал советник, а не зарплата которую оно дало Мане.
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Ответ Vanek1411
Помню, как одного из пользователей жёстко минусили, когда он писал, что Мане тот ещё фрукт гниловатый, а его благотворительность – это ширма. В итоге так и оказалось.
пользователь из близкого окружения Мане?откуда он вообще может знать какой он?это тоже самое что я тебя назову гниловатым просто онсновываясь на каких то слухах или чужом ничем подкрепленном мнении
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Ответ Baobabb forever
Садьо и играл то хорошо на клубном уровне только у Клоппа
конечно, а в саутгемптоне и зальцбурге вообще из рук вон плохо играл!
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Коман читает в ауя и радуется, что у него зп не такая как у Мане
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у Мане есть советник ?))
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Для тех, кто не уловил мысль: "Это потому что Мане черный!!!!1!1"
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Ответ Konstantin Meerov
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Хехе) времена давно поменялись, ты в 18 веке что ли живещь?) Сейчас империя одна - США и господа там разноцветные) в т.ч. и для немцев)
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а может дело в том, что он чапалахи раздавал налево и направо?
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Ответ Меган Лайф
У него ещё и советник есть?) а министра и казначея нету?
у него есть фаворит.
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Ответ DimaBayern
Не скажет, потому что прессе не выгодно.
точно так)
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