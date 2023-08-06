Гвардиола о календаре «Ман Сити»: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке»

Пеп Гвардиола пожаловался на насыщенный календарь «Манчестер Сити».

В новом сезоне «горожане», помимо основных турниров, примут участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в Саудовской Аравии в декабре.

«Я думаю, что предсезонка – это уже новый сезон. Мы заканчиваем сезон, восстанавливаемся две недели и проводим предсезонную подготовку? Почему? Мы ничего не проиграли. Но с каждым годом становится все хуже и хуже, и будет становиться все хуже, и я, честно говоря, не знаю, чем это закончится.

Проблема здесь [психологическая]. Игроки измождены. Посмотрите, сколько игроков получают травмы уже на предсезонке в плохих условиях: влажность, жара, поля не очень хорошие – особенно в Штатах. Но это то, что есть. Мы должны адаптироваться, приспосабливаться, но это ненормально», – сказал .

Также тренер « » прокомментировал тот факт, что в судьи будут добавлять время, потерянное при праздновании голов, а также учитывать, сколько заняли пенальти и удаления.

«Затягивание времени, на мой взгляд, не будет решено добавлением еще 10 минут. Что произойдет, если они продолжат играть медленно? Это будет более утомительно для игроков. Это уже чересчур», – сказал испанец.

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