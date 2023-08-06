Гвардиола о календаре «Ман Сити»: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола календарь Футбол

Пеп Гвардиола пожаловался на насыщенный календарь «Манчестер Сити».

В новом сезоне «горожане», помимо основных турниров, примут участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в Саудовской Аравии в декабре. 

«Я думаю, что предсезонка – это уже новый сезон. Мы заканчиваем сезон, восстанавливаемся две недели и проводим предсезонную подготовку? Почему? Мы ничего не проиграли. Но с каждым годом становится все хуже и хуже, и будет становиться все хуже, и я, честно говоря, не знаю, чем это закончится.

Проблема здесь [психологическая]. Игроки измождены. Посмотрите, сколько игроков получают травмы уже на предсезонке в плохих условиях: влажность, жара, поля не очень хорошие – особенно в Штатах. Но это то, что есть. Мы должны адаптироваться, приспосабливаться, но это ненормально», – сказал Гвардиола.

Также тренер «Манчестер Сити» прокомментировал тот факт, что в АПЛ судьи будут добавлять время, потерянное при праздновании голов, а также учитывать, сколько заняли пенальти и удаления. 

«Затягивание времени, на мой взгляд, не будет решено добавлением еще 10 минут. Что произойдет, если они продолжат играть медленно? Это будет более утомительно для игроков. Это уже чересчур», – сказал испанец. 

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40 комментариев

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Ответ Абдул Абакаев
при этом гоубина состава у Пепа всё меньше и меньше
Надо было идти в клуб побогаче, там бы может купили игроков для ротации
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Шоу маст го он.

Поэтому вы и получаете космические бабки.
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Большая часть людей работают 5/2 за мизерную ЗП, при этом еще после работы идут в спортзал, кто вообще работает без выходных еще за меньшие деньги! Не футболистам точно говорить про плотный график!
+18
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+16
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Бедные, ну пусть вытирают слезы об пачки денег
+13
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Ответ llolishe
Почему Борнмут не жалуется на календарь А тренер у которого три полноценных состава жалуется
Потому что Борнмут учавствует в 3 турнирах, а не в 7, если считать Суперкубки
+8
-3
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Ну сам виноват по факту, что выиграл столько трофеев. Надо было сливаться, тогда и календарь проще.
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> поля не очень хорошие – особенно в Штатах

Пеп НАШ?
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Ответ llolishe
Почему Борнмут не жалуется на календарь А тренер у которого три полноценных состава жалуется
жалуется, просто никому до Борнмута нет дела и это не попадает в новости. Это же касается клубов Чемпионшипа, у которых только в чемпионате по 46 матчей
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Ответ Давид Agabekyan
Потому что Борнмут учавствует в 3 турнирах, а не в 7, если считать Суперкубки
Три игрока Борнмута получает зп столько сколько Де Брене
+3
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"Манчестер Сити" снимается с чемпионата!" - заявил шейх Мансур.
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О заливает
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Хорошо что в себе все не держит
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Ответ Papa Paolo
Шоу маст го он. Поэтому вы и получаете космические бабки.
Особенно если сравнить доходы (не только зарплаты, но и рекламные контракты, и от всяких инстаграмов) нынешних звёзд, и звёзд хотя бы 20-ти летней давности. Сейчас условный Виллиан намного богаче Батистуты или Рональдо, топовых игроков 90-х и 2000-х
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Ответ llolishe
Три игрока Борнмута получает зп столько сколько Де Брене
Поэтому Сити делает требл, а Борнмут борется за выживание
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Вот бы сократить сборы на национальные сборные до минимума, сделать один круг в квалах на Евро и ЧМ, ну и убрать кубок Лиги и переигровку в КА
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При чем тут зарплаты игроков?, он говорит про мышечную и моральную усталость игроков из-за которых они и получают травмы ...
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Ну так не ездили бы в турне в США за звонкой монеткой, если так всё тяжело.
А то, как и говорится и съесть, и не сесть....
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Проверенный и действенный способ выклянчить деньги, пока ТО открыто.
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У всех топовых клубов такой график, борьба на 3 - 4 фронта + МКЧ и СКЕ, но тем не менее Гвардиола вообще почти не ротирует свой состав и порой не делает вообще ни одной замены за матч, хотя у Сити почти 2 равноценных состава, вот это и удивляет, ротируй свой состав и таких проблем не будет ☝️
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хватит ныть, такая работа, медийность растет, зарплаты растут
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Денег все больше получают бедняги, измождены миллионами из года в год бедолаги жаль их!!!!!!!!!
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когда перестанут требовать каждый год повышение зарплат
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Богатые тоже плачут
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Вседозволенность на трансферном рынке и завышенные зп обязывают игроков Ситевика играть много
Педри в позапрошлом сезоне 72 матча отыграл вроде и не ныл
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Потому что УЕФА интересуют только деньги. Когда создавали Лигу Наций, говорили, что она заменит товарищеские матчи, которые не нужны. В итоге в год пандемии, осенью, прервали чемпионаты, которые и так были загружены, чтобы помимо матчей лиги наций, игрались такие товарищеские супер-матчи как РФ 0-0 Молдова, при пустом стадионе, вместо того, чтобы игроки отдыхали и готовились к ЛЧ.
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