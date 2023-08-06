Маскерано о Месси: «Величайший игрок, которого я видел. На ЧМ-2022 он закрыл последние споры»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Хавьер Маскерано ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси величайшим игроком, которого он видел.

– Пользуется ли Месси уже тем признанием в Аргентине, которое у него всегда было в «Барселоне»?

– Без сомнения, я думаю, что он пользуется им не только в Аргентине, но и во всем мире. После того, что произошло с Аргентиной на чемпионате мира, и того, чего он добился на чемпионате мира, он закрыл те немногие споры, которые еще оставались. Реальность такова, что теперь видно, как он наслаждается всем, что с ним происходит.

– Что ты думаешь о его решении перейти в «Майами»?

– Эти решения всегда очень личные. Я не тот человек, который должен их оценивать, но, судя по тому, какое впечатление он произвел в первых матчах и в те дни, что он провел в Майами, он кажется очень счастливым, он наслаждается не только футболом, но и семейной жизнью, и в этом плане ему могло быть трудно в другом месте.

– Тебе принадлежит одна из лучших фраз, которые были сказаны о Лео: «Как было бы здорово побыть им пять секунд». Ты сказал это в документальном фильме.

– Это было в контексте того, что происходит на поле. Особенно если говорить о возможности контролировать игру. Я всегда говорил, что игра обычно контролирует нас, игра подвергает нас испытанию. В случае с Лео он подвергает игру испытанию.

Он контролирует все, что происходит на поле, и именно поэтому, на мой взгляд, он величайший игрок, которого я когда-либо видел, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины.

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19 комментариев

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Споры были закрыты в 2012 году, для тех кто внимательно смотрел футбол. А в 2022 он без шансов деклассировал даже самых отбитых хейтеров. Важно, что Месси сравнивали с Пеле и Марадоной еще 10 лет назад, после 2022 он не встал в ряд с ними как многие полагают, а превзошел окончательно. Стоит отметить, Криш в этом споре и близко не участвовал, его прилепили фанаты качалок, инстаграма и кубиков на прессе, но причем тут футбол? Такова правда, нравится кому она или нет.
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Ответ Великий Алонсо
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Рамос: "Я страдал, играя против Месси. Он лучший из тех, кого когда-либо создавал футбол"
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Ответ Злобный Конь
В чём он превзошёл Марадону и Пеле?
Тем, что его сравнивали с Пеле и Марадоной ДАЖЕ без победы на ЧМ. Такой чести никто не имел в истории футбола, то есть по дефолту уровень игры Месси позволял это делать. А кубок мира лишь как вишенка и доп. преимущество, окончательно воткнул жирную точку. К слову, Роналду никто и никогда не упоминал рядом с Марадоной и Пеле, все всё понимали всегда.
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Ответ Злобный Конь
В чём он превзошёл Марадону и Пеле?
Всей карьерой, Пеле в Европе не играл, да и сейчас футбол более профессиональный.
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Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту! 🐐🇦🇷
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жаль что Масче не застал лучшие времена Альбисилесте. заслужил как никто другой поднять эти кубки над головой!
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Очередной португальский мадридиста считает Лео величайшим
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Ответ Dexter Morgan
Не величайший, а второй. Роналду Лигу Чемпионов чаще выигрывал. Месси просто оказался в отличной и сбалансированной сборной. Аргентина была фаворитом ЧМ ещё до его начала.
1 ЧМ+4 ЛЧ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>5 ЛЧ
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