Маскерано о Месси: «Величайший игрок, которого я видел. На ЧМ-2022 он закрыл последние споры»

Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси величайшим игроком, которого он видел.

– Пользуется ли уже тем признанием в , которое у него всегда было в «Барселоне»?

– Без сомнения, я думаю, что он пользуется им не только в Аргентине, но и во всем мире. После того, что произошло с Аргентиной на чемпионате мира, и того, чего он добился на чемпионате мира, он закрыл те немногие споры, которые еще оставались. Реальность такова, что теперь видно, как он наслаждается всем, что с ним происходит.

– Что ты думаешь о его решении перейти в « »?

– Эти решения всегда очень личные. Я не тот человек, который должен их оценивать, но, судя по тому, какое впечатление он произвел в первых матчах и в те дни, что он провел в Майами, он кажется очень счастливым, он наслаждается не только футболом, но и семейной жизнью, и в этом плане ему могло быть трудно в другом месте.

– Тебе принадлежит одна из лучших фраз, которые были сказаны о Лео: «Как было бы здорово побыть им пять секунд». Ты сказал это в документальном фильме.

– Это было в контексте того, что происходит на поле. Особенно если говорить о возможности контролировать игру. Я всегда говорил, что игра обычно контролирует нас, игра подвергает нас испытанию. В случае с Лео он подвергает игру испытанию.

Он контролирует все, что происходит на поле, и именно поэтому, на мой взгляд, он величайший игрок, которого я когда-либо видел, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины.

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