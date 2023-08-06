Маскерано о Месси: «Величайший игрок, которого я видел. На ЧМ-2022 он закрыл последние споры»
Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси величайшим игроком, которого он видел.
– Пользуется ли Месси уже тем признанием в Аргентине, которое у него всегда было в «Барселоне»?
– Без сомнения, я думаю, что он пользуется им не только в Аргентине, но и во всем мире. После того, что произошло с Аргентиной на чемпионате мира, и того, чего он добился на чемпионате мира, он закрыл те немногие споры, которые еще оставались. Реальность такова, что теперь видно, как он наслаждается всем, что с ним происходит.
– Что ты думаешь о его решении перейти в «Майами»?
– Эти решения всегда очень личные. Я не тот человек, который должен их оценивать, но, судя по тому, какое впечатление он произвел в первых матчах и в те дни, что он провел в Майами, он кажется очень счастливым, он наслаждается не только футболом, но и семейной жизнью, и в этом плане ему могло быть трудно в другом месте.
– Тебе принадлежит одна из лучших фраз, которые были сказаны о Лео: «Как было бы здорово побыть им пять секунд». Ты сказал это в документальном фильме.
– Это было в контексте того, что происходит на поле. Особенно если говорить о возможности контролировать игру. Я всегда говорил, что игра обычно контролирует нас, игра подвергает нас испытанию. В случае с Лео он подвергает игру испытанию.
Он контролирует все, что происходит на поле, и именно поэтому, на мой взгляд, он величайший игрок, которого я когда-либо видел, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины.
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Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту! 🐐🇦🇷