«Барса» считает, что условия выплаты Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся

«Барселона» может задержать трансфер Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижский клуб близок к приобретению вингера «Барселоны» и уже согласовал с ним контракт на 5 лет.

«ПСЖ» активировал пункт об отступных игрока в размере 50 миллионов евро. Согласно контракту Дембеле с «Барселоной», половина этой суммы должна достаться футболисту и его агенту.

Однако в «Барселоне» уверены, что этот пункт может вступить в силу только при выполнении ряда требований. Каталонцы утверждают, что некоторые условия не были выполнены, и, следовательно, клуб должен получить более крупную сумму, чем 25 миллионов.

Пока « » и Дембеле не достигнут договоренности, футболист будет числиться в составе «блауграны». Клуб может удерживать игрока до 21 августа – после этой даты француз может перейти в «ПСЖ», если парижане оплатят его трансфер и спор с «Барсой» останется незавершенным.

выступает за «Барселону» с 2017 года. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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