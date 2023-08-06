«Барса» считает, что условия выплаты Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

«Барселона» может задержать трансфер Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижский клуб близок к приобретению вингера «Барселоны» и уже согласовал с ним контракт на 5 лет.

«ПСЖ» активировал пункт об отступных игрока в размере 50 миллионов евро. Согласно контракту Дембеле с «Барселоной», половина этой суммы должна достаться футболисту и его агенту. 

Однако в «Барселоне» уверены, что этот пункт может вступить в силу только при выполнении ряда требований. Каталонцы утверждают, что некоторые условия не были выполнены, и, следовательно, клуб должен получить более крупную сумму, чем 25 миллионов. 

Пока «Барселона» и Дембеле не достигнут договоренности, футболист будет числиться в составе «блауграны». Клуб может удерживать игрока до 21 августа – после этой даты француз может перейти в «ПСЖ», если парижане оплатят его трансфер и спор с «Барсой» останется незавершенным.

Усман выступает за «Барселону» с 2017 года. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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Трансфер Дембеле в «ПСЖ» согласован, вингер прилетит в Париж сегодня. «Барса» получит 25 млн евро из 50

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41 комментарий

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дайте им 26 и пусть не позорятся.
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Утром деньги - днëм в ПСЖ, днëм деньги - вечером в ПСЖ, вечером деньги - ночью в ПСЖ.
Но деньги вперëд!!!
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Ответ Любезный Коссутий
дайте им 26 и пусть не позорятся.
А если определённые условия были нарушены, то кто в таком случае позорится?
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Ответ Purp
А если определённые условия были нарушены, то кто в таком случае позорится?
Так пусть озвучат эти условия, что бы догадок не было)) а так пока похоже, что Барса просто хочет больше денег срубить
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Ответ Геннадий Тимченко
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Ты о ком?
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Ответ Purp
А если определённые условия были нарушены, то кто в таком случае позорится?
ну тогда пусть озвучат это несоблюдение, а то сначала не хотят, потом уже какие-то нарушения
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Ответ <~Inter~>
какие это пункты Дембеле не выполнил? Не отработал свой контракт или не ушел за 100 млн?
Рычаг Барсе не передернул
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Ответ TOPMAN
Уже включились в СА, продавать туда, но задняя же будет включена от Дембеле..
Кстати хорошая тема привлечь фейк клуб который также готов выкупить . Мнение этого клоуна никого не интересно, и так рабство с этими выкупами
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Ответ TOPMAN
в плане? с тобой все норм, доктора не надо?
ему не поможет
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Ответ Dr. J 24
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в плане? с тобой все норм, доктора не надо?
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Ответ Purp
А если определённые условия были нарушены, то кто в таком случае позорится?
ему это не объяснить
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Ответ Purp
А если определённые условия были нарушены, то кто в таком случае позорится?
так это слова. у барсы все виноваты кругом кроме них самих! последние несколько лет их политика безобразна!!! с грязью мешают ранее великий клуб.
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Ответ Любезный Коссутий
дайте им 26 и пусть не позорятся.
Дело думаю больше в обиде на игрока (даже если и все честно на бумаге). Столько денег и сил было вкачено в него, причем за 6 лет он матчей то сыграл курам на смех (не Азар конечно на все же). В прошлом году его сумасшедший агент такие условия и поставил для продления, шантажировал, выбивая огромную личку. Это по человечески со стороны Дембеле - не правильно, вспоминая как клуб его лечил и мозги вправлял по поведению. Плюс у Хави он заиграл, нашли к нему подход.
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Ответ Геннадий Тимченко
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сам ходить не можешь и великих игроков пешими называешь,да,умник?
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Можно подать апелляцию что условия нарушены и полгода его помариновать. В итоге тупые шейхи сотку отвалят
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Уже включились в СА, продавать туда, но задняя же будет включена от Дембеле..
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Одни на абсурдных условиях удержали Мбаппе ради краткосрочной выгоды, а эти - Дембеле.
Теперь мучаются и те, и другие.
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ето уже даже не смешно)))
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