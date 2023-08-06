«Барса» считает, что условия выплаты Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся
«Барселона» может задержать трансфер Усмана Дембеле в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что парижский клуб близок к приобретению вингера «Барселоны» и уже согласовал с ним контракт на 5 лет.
«ПСЖ» активировал пункт об отступных игрока в размере 50 миллионов евро. Согласно контракту Дембеле с «Барселоной», половина этой суммы должна достаться футболисту и его агенту.
Однако в «Барселоне» уверены, что этот пункт может вступить в силу только при выполнении ряда требований. Каталонцы утверждают, что некоторые условия не были выполнены, и, следовательно, клуб должен получить более крупную сумму, чем 25 миллионов.
Пока «Барселона» и Дембеле не достигнут договоренности, футболист будет числиться в составе «блауграны». Клуб может удерживать игрока до 21 августа – после этой даты француз может перейти в «ПСЖ», если парижане оплатят его трансфер и спор с «Барсой» останется незавершенным.
Усман выступает за «Барселону» с 2017 года. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
«Барса» считает несправедливой передачу Дембеле 25 из 50 млн от «ПСЖ». Вингер был готов снизить свою долю, но передумал
Трансфер Дембеле в «ПСЖ» согласован, вингер прилетит в Париж сегодня. «Барса» получит 25 млн евро из 50
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Но деньги вперëд!!!
Теперь мучаются и те, и другие.