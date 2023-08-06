У «Зенита» худший старт в РПЛ с 2013 года. Команда Семака набрала 4 очка за 3 тура

«Зенит» одержал лишь одну победу с начала чемпионата России.

Сегодня команда уступила « » (2:3) в 3-м туре Мир . 29 июля она сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Единственная победа у петербуржцев была 22 июля – над «Пари НН» (2:0).

В последний раз « » начинал сезон с 4 очков за 3 игры в 2013 году. Тот чемпионат клуб завершил на втором месте.

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