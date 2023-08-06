У «Зенита» худший старт в РПЛ с 2013 года. Команда Семака набрала 4 очка за 3 тура

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Зенит» одержал лишь одну победу с начала чемпионата России.

Сегодня команда Сергея Семака уступила «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ. 29 июля она сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Единственная победа у петербуржцев была 22 июля – над «Пари НН» (2:0).

В последний раз «Зенит» начинал сезон с 4 очков за 3 игры в 2013 году. Тот чемпионат клуб завершил на втором месте.

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76 комментариев

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порадовал страну воскресным вечером, чего греха таить-то
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Персональная благодарность за подписание Марио. Россиянин был похож, знаете, на такого среднестатистического мужичка, который вышел попинать мяч с пацанами: еле бегает, пыжится, бесполезен примерно полностью, а выражение лица такое, будто он Месси
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Просто набирают форму перед ЛЧ😀
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Ответ Заборостроитель
Просто набирают форму перед ЛЧ😀
Семак больше всех рад, что ЛЧ нет. Так, в прошлом сезоне уже на выход попросили бы, после очередного "триумфа" в ЛЧ.
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Богданыч постепенно возвращает гегемону его историческое величие.
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Думаю вся адекватная часть страны будет рада, если такая динамика продолжиться.
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Почему худший.. лучший старт))
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Ничего страшного, осенью в лиге чемпионов повезёт. Будут маткой в группе, а УЕФА, как спонсору, нагреет шары, чтобы достались команды попроще: Мальмё там, Брюгге.
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+13
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Ответ Captain_Noname
Персональная благодарность за подписание Марио. Россиянин был похож, знаете, на такого среднестатистического мужичка, который вышел попинать мяч с пацанами: еле бегает, пыжится, бесполезен примерно полностью, а выражение лица такое, будто он Месси
Просто он окончательно стал паспортистом))
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Ну а если серьезно... Алексей Борисовичу нравится скопление бюджетников вместо настоящих фанов? Унылое зрелище на трибунах в Питере
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Ну ладно панику наводить, сейчас заявят целую плеяду золотых воспитанников академии и всех ушатают...
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А как же «он уфу в евракупки вывадил!!!» ?)
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Ответ Captain_Noname
Персональная благодарность за подписание Марио. Россиянин был похож, знаете, на такого среднестатистического мужичка, который вышел попинать мяч с пацанами: еле бегает, пыжится, бесполезен примерно полностью, а выражение лица такое, будто он Месси
Но это же откровенная неправда. Фернандес, как минимум, лучше Бакаева, ахахах. А если серьёзно, то он на удивление не портит борозды, я думал будет хуже.
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Сергеев: «Зенит» хочет поставить рекорд РПЛ — пройти сезон без поражений»

Красиво опустили газовых чсвшников ;))
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Динамо красавцы, кстати
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Ответ Данко Лазович
Иногда нужно подарить радость другим, чтобы стать сильнее. Динамо молодцы, Тюкавина надо забирать.
Конечно надо забирать, ведь сами воспитать не можете никого.
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3 тура прошло всего. Рановато зубоскалить и на костях танцевать.
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Ответ psycho
порадовал страну воскресным вечером, чего греха таить-то
ох и ах . боль и унижение (
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У Зенита худший старт, а в РПЛ новый глава судей и судьи показали законные 2 КК. Совпадение?
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Ответ St. Jimmy
Но это же откровенная неправда. Фернандес, как минимум, лучше Бакаева, ахахах. А если серьёзно, то он на удивление не портит борозды, я думал будет хуже.
Да этим лишь бы сморозить какую-нибудь безосновательную популистскую чушь и в стадном угаре лайкать друг дружку. Классика.
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чемпионат станет ещё ярче, Семака точно не уволят в этом году, а наоборот ждём от Зенита трансфер на место Малкома, думаю после сегодняшнего матча, ждём трансферную " бомбу " .
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Семак постепенно возвращает зенит в пердив😂
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Большинство радуется не победе Динамо, а поражению Зенита.
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А где новость, что Зенит проиграл московским клубам, в первые за сколько-то матчей?
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Ничего удивительного

В этом сезоне Чемпионат выйграет Спартак Москва !!!
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