«Ман Сити» проиграл 3 Суперкубка Англии подряд. До «Арсенала» были поражения от «Лестера» и «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Лестер Суперкубок Англии Футбол

«Манчестер Сити» в 3-й раз подряд проиграл в матче за Суперкубок Англии.

В Суперкубке Англии-2023 «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» в серии пенальти (1:1, 1:4 по пенальти).

Команда тренера Пепа Гвардиолы упустила трофей в третий раз подряд. В 2021 году «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок уступил «Лестеру» (0:1), а в 2022 году – «Ливерпулю» (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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61 комментарий

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Начнут сейчас поливать Сити. Свой главный трофей они выиграли, а спад неизбежен. Может и титул АПЛ упустят в этом сезоне. Холанд совсем не впечатляет, все важные матчи сыграл слабо. Играет хорошо когда команда разрывает соперника, а когда нужно решать он не решает

Жду ЛЧ очень. Интересно как себя там проявят Арсенал и Ньюкасл, да и МЮ пошуметь может. В этом году интересный состав от англичан
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Требл как никак
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Ответ elondarer
Одни и те же однотипные комментарии от фанатиков Месси. Скажи, а матчи против Баварии, в которых Холанд выглядел блестяще (даже учитывая незабитый пенальт) тоже не относятся к важным? А прошлогодние матчи с Арсеналом за чемпионство? Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал
Ты в порядке? При чем тут Месси?)
+17
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Ответ Gasanov Jafar4ik
Грилиш, так и не выиграл свой долгожданный трофей.
Этот повод выпить найдёт 🤣
+13
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Грилиш, так и не выиграл свой долгожданный трофей.
+11
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Ответ Блуждающий странник
Начнут сейчас поливать Сити. Свой главный трофей они выиграли, а спад неизбежен. Может и титул АПЛ упустят в этом сезоне. Холанд совсем не впечатляет, все важные матчи сыграл слабо. Играет хорошо когда команда разрывает соперника, а когда нужно решать он не решает Жду ЛЧ очень. Интересно как себя там проявят Арсенал и Ньюкасл, да и МЮ пошуметь может. В этом году интересный состав от англичан
Одни и те же однотипные комментарии от фанатиков Месси. Скажи, а матчи против Баварии, в которых Холанд выглядел блестяще (даже учитывая незабитый пенальт) тоже не относятся к важным? А прошлогодние матчи с Арсеналом за чемпионство?

Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал
+22
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Так вот что холланд имел ввиду , показывая три пальца
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Ответ elondarer
Одни и те же однотипные комментарии от фанатиков Месси. Скажи, а матчи против Баварии, в которых Холанд выглядел блестяще (даже учитывая незабитый пенальт) тоже не относятся к важным? А прошлогодние матчи с Арсеналом за чемпионство? Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал
Готовься плакать после 8-го ЗМ)
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Ответ Джейме Ланнистер
В это раз судьи тянули как могли. Но, не дотянули ещё минуту
Камент уровня должуна. Добавили 8 минут к матчу в котором был один гол. Забили на 101, что там не дотянули?
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сити конечно домашняя команда, даже финал против Интера провели неубедительно
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Хоть какие-то объедки оставляют другим клубам АПЛ.
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Ответ elondarer
Одни и те же однотипные комментарии от фанатиков Месси. Скажи, а матчи против Баварии, в которых Холанд выглядел блестяще (даже учитывая незабитый пенальт) тоже не относятся к важным? А прошлогодние матчи с Арсеналом за чемпионство? Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал
Месси в свои 23 так решал, как никто не решал в таком возрасте. Покудахтай ещё)
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Ответ elondarer
Одни и те же однотипные комментарии от фанатиков Месси. Скажи, а матчи против Баварии, в которых Холанд выглядел блестяще (даже учитывая незабитый пенальт) тоже не относятся к важным? А прошлогодние матчи с Арсеналом за чемпионство? Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал
ну если ты сравниваешь 34 летнего Месси с холандом , то да , Месси не запрешал. но спасибо тебе что ты 23 летнего Холанда ,подающего надежды на крутую карьеру пытаешься поставить на одну и ту же планку с 34/5 летним Месси. давай сравни с Месси 23 года ? нет ?
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Ответ #SharkTeam
Камент уровня должуна. Добавили 8 минут к матчу в котором был один гол. Забили на 101, что там не дотянули?
Ахаха, там кто-то 5 минут лежал после 90+ минуты. Или это уже за игровое время считается? А когда родри завалил Парти и не получил ничего, тоже забыл наверно? А мягкие толчки Арсенала как всегда фол
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Пеп решил всевозможные треблы собрать
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Лысый требл
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Ответ #SharkTeam
Камент уровня должуна. Добавили 8 минут к матчу в котором был один гол. Забили на 101, что там не дотянули?
С этого сезона в АПЛ будут много добавлять, как на ЧМ
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Пепу АПЛ уже абсолютно понятен, набирать он будет во второй половине сезона, по классике нагонит и перегонит всех по итогу оформив приличный отрыв. А до декабря пусть поиграются остальные, почувствуют себя немного в гонке.
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Ответ DolJun
что хотеть, судьи еще на полную не включились. и так без отдыха работали чтобы физруку требл оформить в прошлом сезоне, а тут всего лишь родри не удалили - ну разве в таких условиях гений может творить?)
Примерно как в Катаре, лишь после Саудовской Аравии, когда запахло жареным))
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Ответ elondarer
Одни и те же однотипные комментарии от фанатиков Месси. Скажи, а матчи против Баварии, в которых Холанд выглядел блестяще (даже учитывая незабитый пенальт) тоже не относятся к важным? А прошлогодние матчи с Арсеналом за чемпионство? Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал
Суперкубок - это по сути товарищеский матч с бонусом. В чем его важность вообще не ясно. Просто подразнить зрителей "трофей"
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Почему лысый шарлатан удалил с поля норвежскую губу? Да потому что у него за 63 минуты аж 4! касания мячом.
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Ответ elondarer
Одни и те же однотипные комментарии от фанатиков Месси. Скажи, а матчи против Баварии, в которых Холанд выглядел блестяще (даже учитывая незабитый пенальт) тоже не относятся к важным? А прошлогодние матчи с Арсеналом за чемпионство? Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал
не зарешал в лч, зато зарешал на чм, что за чушь ты написал?
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Ответ Dm Kznts
не выдумывай
По факту. Теперь хейтеры набрасывают что их недостаточно крупно выигрывают?)
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надо бы играть пока арсенал второй не забил бы
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Ответ Gasanov Jafar4ik
Грилиш, так и не выиграл свой долгожданный трофей.
Не суждено.
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