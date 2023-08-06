«Ман Сити» проиграл 3 Суперкубка Англии подряд. До «Арсенала» были поражения от «Лестера» и «Ливерпуля»
«Манчестер Сити» в 3-й раз подряд проиграл в матче за Суперкубок Англии.
В Суперкубке Англии-2023 «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» в серии пенальти (1:1, 1:4 по пенальти).
Команда тренера Пепа Гвардиолы упустила трофей в третий раз подряд. В 2021 году «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок уступил «Лестеру» (0:1), а в 2022 году – «Ливерпулю» (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Жду ЛЧ очень. Интересно как себя там проявят Арсенал и Ньюкасл, да и МЮ пошуметь может. В этом году интересный состав от англичан
Как хорошо, что Месси в важных матчах против Баварии в ЛЧ зарешал. И в прошлом году против Реала в 1/8 тоже в одиночку зарешал