  • Владимир Пономарев: «Карпин ничего не понимает в футболе, не разбирается в игроках, играет роль тренера. И никто ему ничего не может сказать»
42

Владимир Пономарев: «Карпин ничего не понимает в футболе, не разбирается в игроках, играет роль тренера. И никто ему ничего не может сказать»

Владимир Пономарев: Карпин ничего не понимает в футболе.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев подверг критике главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина.

На прошлой неделе российская сборная в BetBoom товарищеских матчах сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2). 

«То, что наши показали – это за гранью. Вообще не понятно, что во что они играли. Или они не хотят, или не умеют, или не могут. Черт его знает, трудно сказать. Может быть, все вместе.

Карпин не понимает в футболе ничего абсолютно, он в игроках не разбирается. Это даже невооруженным глазом видно, что он не разбирается. Он играет роль тренера, а не тренирует. Как по Шекспиру – весь мир театр, и люди в нем – актеры. Вот есть актеры, и он играет роль тренера. И никто ему ничего не может сказать.

Так бывает – классный игрок не всегда может быть тренером и наоборот. Посредственный игрок все понимает и во всем разбирается», – сказал Пономарев.

«Все думают, что Карпин семи пядей во лбу. Да нет, ребята, это он о себе создал такое мнение, и мы ему помогли в этом. Что, он Бесков, Якушин, Соловьев или Качалин?» Пономарев о тренере

«Перу и Чили мы раньше даже за команды не считали. Сейчас Чили дерет нашу сборную как сидорову козу. Я бы умер со стыда. Светлых пятен нет». Пономарев о матчах России

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Газета.Ru»
