«Зенит» на 5 очков отстает от лидирующего «Спартака» после 3 туров РПЛ. Команда Семака идет 7-й

«Зенит» отстал от первого места в таблице Мир РПЛ на 5 очков после 3 туров.

Команда Сергея Семака сегодня уступила «Динамо» (2:3) на своем поле. 29 июля она сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

Единственная победа в новом чемпионате у петербуржцев была 22 июля – над «Пари НН» (2:0).

На данный момент у «Зенита» 4 очка, он идет седьмым. У «Спартака», занимающего первое место, 9 баллов. Столько же очков у «Краснодара», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

В следующем туре действующие чемпионы сыграют против «Факела» (13 августа), после чего встретятся со «Спартаком» (20 августа).

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