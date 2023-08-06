«Зенит» на 5 очков отстает от лидирующего «Спартака» после 3 туров РПЛ. Команда Семака идет 7-й

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Зенит» отстал от первого места в таблице Мир РПЛ на 5 очков после 3 туров.

Команда Сергея Семака сегодня уступила «Динамо» (2:3) на своем поле. 29 июля она сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

Единственная победа в новом чемпионате у петербуржцев была 22 июля – над «Пари НН» (2:0).

На данный момент у «Зенита» 4 очка, он идет седьмым. У «Спартака», занимающего первое место, 9 баллов. Столько же очков у «Краснодара», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

В следующем туре действующие чемпионы сыграют против «Факела» (13 августа), после чего встретятся со «Спартаком» (20 августа).

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101 комментарий

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Пусть там и остаются, вся Россия будет рада!)
+124
-37
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У «Зенита» худшая атака в новом сезоне РПЛ

После трех туров питерцы создали моментов на 1.9 xG – это худший результат в лиге.

По ударам в створ после трех туров «Зенит» (8) опережает только «Пари НН» (5).

@optarussia
+63
-2
+61
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Ответ Roman
У «Зенита» худшая атака в новом сезоне РПЛ После трех туров питерцы создали моментов на 1.9 xG – это худший результат в лиге. По ударам в створ после трех туров «Зенит» (8) опережает только «Пари НН» (5). @optarussia
пора вводить Кукуляка и Куккяна
+48
-9
+39
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Когда уйдут Клаудиньо и Вендел, то будет еще интереснее, а если еще и Барриос, то вообще пиши "пропало".
+31
-3
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Завтра судейский корпус на ковёр в Газпром
+34
-6
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Потихоньку возвращается в исторически родные пенаты, так сказать
+37
-13
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Миллер, что с лицом!?
+22
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Динамики с победой ! 👏👍😉
+14
-1
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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Фига вы смелые, если сельдерею не купят пару пацанов по 30+ лямов за неделю, я бы громкими словами не кидался до матча
+13
-5
+8
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Ответ benjamin92
Завтра судейский корпус на ковёр в Газпром
Судя по выражению лица Миллера, он их уже после матча ждёт)))
+9
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Высоковато Семак забрался с бразильским аналогом Уфы, будем честны
+11
-5
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«Пижоны лежат»…
+6
-2
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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судя по лицу Миллера, админ ресурсы подключат уже сегодня))
+7
-3
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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Вашу жалобу на «произвол в Ростове» рассмотрели, кстати?😂😂
+7
-3
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Вендел вышел и сразу дал качество 👍🏻
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Я думаю если так дело и пойдет, то в конце ТО Зенит отвалит бабища за какую-нибудь суперзвезду в атаку
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Сырожа там таблицу не вырезает еще?
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Этот сезон, видимо, для всего питерского последний
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Праздник в стране !
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Ответ <CRISTIANO>
Когда уйдут Клаудиньо и Вендел, то будет еще интереснее, а если еще и Барриос, то вообще пиши "пропало".
Там же гений семака, ребята с берегов Невы говорили, что он Уфу в Еврокубки выводил, значит уход никак не повлияет на результаты. Где гений то?
+7
-5
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Жаль, что проиграли этим в супер-кубке..
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Ну всё спартак чемпион
+2
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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Т.е. вы уже только на судейство надеетесь.
Оно и понятно, моменты самим создавать не получается….
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одно радует после такого поражения — хорошо видно проблемы в каждой линии, есть с чем работать тренеру
+2
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Пока ни о чем!
+4
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