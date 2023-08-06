Вратарь «Реала» Куртуа создаст команду «Формулы-4»

Звезда футбольного «Реала» Тибо Куртуа намерен запустить собственный гоночный проект.

Команда под названием «ТК Рейсинг» (TC Racing) должна начать выступления в испанской «Формуле-4» в 2024 году, сообщает As. Куртуа привлек к работе бывшего пилота «Формулы-1» в качестве советника.

Вратарь «Мадрида» и сборной Бельгии является фанатом автоспорта. В частности, во время пандемии Куртуа участвовал в виртуальных Гран-при вместе с гонщиками «Ф-1».

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