Ван Перси о Модриче: «Он как Моцарт, человек искусства. Сколько ему, 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке»

Теги Робин ван Перси Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Робин ван Перси высказался об игре Луки Модрича.

«Он, пожалуй, один из лучших игроков в истории. Он как Моцарт, он человек искусства. Я наблюдал за ним в нынешней Лиге Наций в Нидерландах, шесть недель назад. Сколько ему, 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке.

Я знал, что Модрич хорош, но чтобы настолько хорош... Мы много раз играли друг против друга, он одна из звезд футбола.

Но не только на поле, но и за его пределами. Он семейный человек, ведет себя вежливо, и я рад, что он продлил свой контракт с «Реалом». Приятно смотреть», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в интервью Dinamo Plus.

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27 комментариев

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Сравнение Модрича с легендой Спартака дорогого стоит
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Ответ Football_legend
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Тот самый Де Брюйне, который с золотой поколений не выиграл ни ЛН, ни Евро, ни ЧМ?:) В то время когда Модрич вывел свою сборную в финал ЧМ + бронзовый призер ЧМ...

Про ЛЧ, ЗМ промолчу...
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Маэстро! Входит в число величайших полузащитников в истории футбола, без сомнений
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Ответ belikovda.90
Хороший футболист, но в его век были намного лучше: КДБ, Давид Силва, Хави, Иньеста Его Реал никогда не доминировал
4 ЛЧ за 5 лет не доминация? тогда кто вообще в мире доминировал ?)
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модрич как старик у моря
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Оба красавчики. Таких напов как Ван Персик сейчас днем с огнем не сыщешь.
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Ответ Football_legend
Надоело вам дурачкам объяснять что трофеи - это результат командный! А индивидуально оценивать игроков надо по статистическим показателям: голы, голевые передачи, предголевые, перехваты, сейвы итд. По этим показателям рыжий намного впереди Модрича, которого во многом хвалят за его возраст и пару красивых тривел. ЗМ-2018 вообще не пойму за что дали, были намного более достойные кандидаты.
особенно по сейвам де брюйне прям далеко впереди модрича
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Ответ belikovda.90
Хороший футболист, но в его век были намного лучше: КДБ, Давид Силва, Хави, Иньеста Его Реал никогда не доминировал
Смешат меня такие сравнения) Кдб и Сильва никогда не играли box to box, а почти всегда это атакующие хавбеки, поэтому вообщн нет смысла сравнивать. Также можно сказать чтт Пуйоль и Мальдини лучше Модрича. По сравнению с Хави, это кому как, оба действительно великие футболисты, наверное одни из самых лучших в истории. Единственное, я слежу за футболом с 1998 года, Хави стал более менее известным после Евро 2008 и с приходом Пепа, ,в ЛЧ 2006 все таки основным полузащитником Барсы был Деку. Хави был сильнейшим ЦП с 2008 по 2012,после он не играл такой важной роли в Барсе либо сама Барса была слабой. В Лч 2015 Хави был игроком замены все таки. Модрич напротив, с 2012 года как вышел действительно га мировой уровень, уже 10 лет не сбавляет обороты, основной игрок Реала и Хорватии
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Один из лучших ЦП в истории! Маэстро!
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Ответ Ман Сити
Так Модрич тоже со сборной 0 трофеев. ЗМ у Модрича липовый, тот же Кевин больше заслужил, а ЛЧ есть у обоих, у Кевина еще и требл. Сравнивать не корректно, Де Брюйне в разы креативнее, работоспособнее, единственный минут более травматичен.
липовый ЗМ? иди проспись, глор цистерны
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И это в 37, 38
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Модрич - лучший полузащитник современного футбола. К слову ни Хави, ни Иньеста при всем своем мастерстве и величии не показали той стабильности, которая есть у Луки. А по технике и интеллекту Модрич не уступает никому.
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Ответ Liberty Media
пусть Де Брюйне для начала выиграет ЗМ или ЧМ, а пока что он и близко к ним не подобрался
она намного впереди них
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