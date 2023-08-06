Ван Перси о Модриче: «Он как Моцарт, человек искусства. Сколько ему, 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке»

Робин ван Перси высказался об игре Луки Модрича.

«Он, пожалуй, один из лучших игроков в истории. Он как Моцарт, он человек искусства. Я наблюдал за ним в нынешней Лиге Наций в Нидерландах, шесть недель назад. Сколько ему, 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке.

Я знал, что хорош, но чтобы настолько хорош... Мы много раз играли друг против друга, он одна из звезд футбола.

Но не только на поле, но и за его пределами. Он семейный человек, ведет себя вежливо, и я рад, что он продлил свой контракт с « ». Приятно смотреть», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в интервью Dinamo Plus.

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