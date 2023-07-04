«Барса» все еще платит Месси, КХЛ не регистрирует контракт Федотова, победы Касаткиной, Кудерметовой, Рублева и Карацева, саудовцы подписали Джеррарда и Брозовича и другие новости

1. Оказывается, «Барселона» все еще платит Месси зарплату – и продолжит до 2025 года. Удивлены? Мы разобрались, откуда взялись эти выплаты.

2. КХЛ не зарегистрирует контракт Ивана Федотова с ЦСКА в ближайшее время из-за непонятного статус игрока по отношению к «Филадельфии». Лига запросила информацию у НХЛ, однако там заявили, что у вратаря «действующий и обязывающий контракт с «Флайерс».

3. Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова вышли во 2-й круг «Уимблдона», Людмила Самсонова и Камилла Рахимова выбыли.

Победы в первом круге одержали Андрей Рублев, Аслан Карацев и Новак Джокович. Сегодня на турнире стартует Даниил Медведев.

4. Очередное пополнение в элитном футбольном десанте в Саудовской Аравии: Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак», «Аль-Наср» Роналду подписал Марцело Брозовича, а «Аль-Иттихад» заплатил 29 млн евро за вингера «Селтика» Жоту.

5. В Европе главный трансфер дня тоже не обошелся без саудовцев – «Ньюкасл» купил Сандро Тонали у «Милана» за 70 млн евро. Мэйсон Маунт проходит медосмотр в «МЮ», который заплатит за хавбека 55+5 млн фунтов. Также «Юнайтед» согласовал контракт с Софьяном Амрабатом. Карл-Хайнц Румменигге ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Харри Кейна в «Баварию». «Спартаку» интересен защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес.

6. «Реал» официально представил Начо в качестве нового капитана в следующем сезоне.

7. Ла Лига обновила логотип после смены титульного спонсора, которым стал разработчик игр EA Sports.

8. Еще одно новшество в испанском футболе – полиции разрешили останавливать матчи в случае расизма.

9. «Миннесота» и Энтони Эдвардс договорились о максимальном продлении контракта – 260 млн на 5 лет.

10. «Детройт» поместил шестого номера драфта Филипа Задину на драфт отказов. Чех просил обмен, но интереса к нему не было, поэтому клуб принял такое решение.

11. Суд отклонил иск игрока «Вильярреала» Баэны об ударе в лицо от Вальверде. Показания Алекса противоречат записям с камер.

Цитаты дня

Чалый о спорах из-за ситуации на Украине: «С кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»

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Владислав Третьяк: «В нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала»

Татьяна Тарасова: «Думаю, книга Родченкова не повлияет на российский спорт. Но неприятненько»

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