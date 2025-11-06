Защитник «Спартака» Ву об РПЛ: «Похоже на войну. Нужно играть жестче, чтобы побеждать»

Кристофер Ву: в РПЛ нужно играть жестче, похоже на войну.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву высказался об особенностях игры в чемпионате России.

Красно-белые сегодня обыграли «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место с 22 очками.

«В РПЛ больше физики, больше контакта.

Нужно играть жестче, чтобы выигрывать. Похоже на войну», – заявил Ву.

Ранее камерунец выступал в Лиге 1 за «Ренн» и «Ланс».