Защитник «Спартака» Ву об РПЛ: «Похоже на войну. Нужно играть жестче, чтобы побеждать»
Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался об особенностях игры в чемпионате России.
Красно-белые сегодня обыграли «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место с 22 очками.
«В РПЛ больше физики, больше контакта.
Нужно играть жестче, чтобы выигрывать. Похоже на войну», – заявил Ву.
Ранее камерунец выступал в Лиге 1 за «Ренн» и «Ланс».
