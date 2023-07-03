«Детройт» поместил шестого номера драфта Задину на драфт отказов
Филип Задина выставлен «Детройтом» на драфт отказов.
В течение следующих 24 часов любой клуб НХЛ может забрать чешского нападающего в состав своей команды.
Действующий контракт 23-летнего Филипа Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25
Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.
«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.
даже не попытавшись обменять, видимо там есть какая-то подоплека, о которой просто не говорят.
Монреаль 7 игр 1+0; -2
Оттава 6 игр 0+0; -1
Аризона 4 игры 1+1; -5
С 15-минутным средним айстаймом
Это так, вспомнить о пачках голов))
надеюсь это шутка, если такова, то это очень тонко и смешно
ежели это всё-таки не показалось и серьёзно, то беда у тебя с оценкой игроков и пониманием хоккея в целом