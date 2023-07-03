«Детройт» поместил шестого номера драфта Задину на драфт отказов

Теги возможные переходы Детройт НХЛ Филип Задина Хоккей

Филип Задина выставлен «Детройтом» на драфт отказов.

В течение следующих 24 часов любой клуб НХЛ может забрать чешского нападающего в состав своей команды.

Действующий контракт 23-летнего Филипа Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.

45 комментариев

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Fanático
«Буду забивать голы пачками тем клубам, которые отказались от меня на драфте» (с) Ф. Задина, 2018 год. #Вехи
+48
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+48
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цэсемьэр
странноватое решение, особенно учитывая микроскопический кэпхит.
даже не попытавшись обменять, видимо там есть какая-то подоплека, о которой просто не говорят.
+20
-2
+18
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smiakishev
Ответ Fanático
«Буду забивать голы пачками тем клубам, которые отказались от меня на драфте» (с) Ф. Задина, 2018 год. #Вехи
В итоге за 5 лет в лиге:
Монреаль 7 игр 1+0; -2
Оттава 6 игр 0+0; -1
Аризона 4 игры 1+1; -5

С 15-минутным средним айстаймом
+16
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+16
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Влад_нн
https://www.sports.ru/hockey/1064474381.html
Это так, вспомнить о пачках голов))
+16
-1
+15
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j-rich
А понтов то было на драфте: i m the Best и тп, вместе с Вальстремом павлинами ходили, но второй хоть в айлендерс закрепился
+13
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+13
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Maasd4m
Статой не блещет, конечно, но и зп не заоблачная. Всего 23 года парню. Может проблемный оказался? Детройт сейчас не в том положении, чтобы разбрасываться игроками. Сами в кризисе. Ну махнули бы его на какой-нибудь 6-й раунд драфта, вдруг там очередного Зеттерберга выцепят?
+6
-1
+5
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kolhoz-ataka
Ответ smiakishev
Помню эту тетку - болельщицу Монреаля и ее лицо когда все думали что выберут Задину, а Монреаль взял Котканиеми
https://i.redd.it/yu2w9kyrmy891.jpg
+5
0
+5
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smiakishev
Помню эту тетку - болельщицу Монреаля и ее лицо когда все думали что выберут Задину, а Монреаль взял Котканиеми
+4
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+4
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Tima_Milan
карьера у парня идет в соответствующем направлении
+3
0
+3
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Max Bochkov
Собственно, про него говорили, что он довольно токсичный и понтовый парень. Тот драфт тогда сразу это и показал. Вероятно, именно в этом и главная причина нынешнего отказа. Айзерман еще терпел сколько...
+3
0
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SD_RM_VC
Ответ Дмитрий Солоненко
Да он нормальный нап оборонного плана. В тампе заиграл бы
С него такое оборонительный нап как с водителя замбони вратарь
+3
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Serge Vendino
Мда, а перед драфтом его кто-то ставил выше Свечникова-младшего
+2
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Artur Dzhabrailov
В тот выбрали Задину и Велено один дерьмовее другого
+2
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Artur Dzhabrailov
Ответ smiakishev
Помню эту тетку - болельщицу Монреаля и ее лицо когда все думали что выберут Задину, а Монреаль взял Котканиеми
А потом Каролина их шевельнула на него 😂
+2
0
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Oleg Kyakh-Ogly
какой никакой драфт был, а котировался он повыше многих... а так беспонтовые выборы , что Монреаля, что Детройта. кстати этот парень когда упал в драфте ниже еще грозил, мол клубы его не выбравшие пожалеют. Монреаль его кстати не взял, а взял другой баст Котканиеми и прошел мимо Ткачука... Ага, пожалели все, что не взяли такую звязду.... которую сливают. Уму не постижимо, 6 номер драфта. такой же мертвый драфт, даж чутка похуже - это где татарченка Эдмонтон брал и Монреаль белоруса...
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Энтони Ларкин 39-71-72
Всё по плану. Свободных денег полно. Свободные агенты есть. Травмы+ минуса....Можно рисковать- на данный момент ничего не теряем)
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АРХАТ
Промахнулись, хотя все толковые форварды ушли перед чехом (Свеча, Ткач, Котканиеми). Дальше не очень.
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
перспективный нап, которому не дали нррмально играть. ничушкин вон в далласе даже с игрочым временем бревном был. этот ещё выстрелит.
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Rinat Khudayberdin
Ответ цэсемьэр
странноватое решение, особенно учитывая микроскопический кэпхит. даже не попытавшись обменять, видимо там есть какая-то подоплека, о которой просто не говорят.
в Детройте - пить!!!
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Дмитрий Солоненко
Ответ цэсемьэр
странноватое решение, особенно учитывая микроскопический кэпхит. даже не попытавшись обменять, видимо там есть какая-то подоплека, о которой просто не говорят.
Да он нормальный нап оборонного плана. В тампе заиграл бы
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Direct free kick
Ответ Fanático
«Буду забивать голы пачками тем клубам, которые отказались от меня на драфте» (с) Ф. Задина, 2018 год. #Вехи
В чём смысл делать это сейчас, а не перед сезоном
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Man With No Name
Ответ Дмитрий Солоненко
Да он нормальный нап оборонного плана. В тампе заиграл бы
нап оборонного плана... ещё раз, чтобы закрепить: нап оборонного плана...
надеюсь это шутка, если такова, то это очень тонко и смешно
ежели это всё-таки не показалось и серьёзно, то беда у тебя с оценкой игроков и пониманием хоккея в целом
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Oleg Kyakh-Ogly
Ответ Fanático
«Буду забивать голы пачками тем клубам, которые отказались от меня на драфте» (с) Ф. Задина, 2018 год. #Вехи
ооо Вы тоже этот момент с этим клоуном вспомнили...
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oberkorn
Почему то кажется, что тройт подпишет тарасенко
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Dimash Balatayev
Ответ smiakishev
Самый крутой на том драфте Куин Хьюз - круче даже распиаренного Далина
Там в целом топ-10 мощно выглядит сейчас. Ну кроме этого самого Задины.
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