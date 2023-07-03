«Детройт» поместил шестого номера драфта Задину на драфт отказов

Филип Задина выставлен «Детройтом» на драфт отказов.

В течение следующих 24 часов любой клуб НХЛ может забрать чешского нападающего в состав своей команды.

Действующий контракт 23-летнего с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.