«МЮ» согласовал условия контракта c Амрабатом. «Фиорентина» требует 30 млн евро (La Nazione)

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Софьян Амрабат Эрик тен Хаг Футбол

Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как передает Football Italia со ссылкой на La Nazione, полузащитник согласовал условия контракта с английским клубом. Игрок нравится главному тренеру Эрику тен Хагу – они пересекались в «Утрехте».

При этом манкунианцы пока не договорились о трансфере с «Фиорентиной». «Фиалки» хотят получить за 26-летнего футболиста не менее 30 млн евро.

Также интерес к Амрабату проявляет «Атлетико».

Со статистикой выступлений хавбека сборной Марокко можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий

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Аркадий Аркадич
Человеку захотелось посмотреть с первого ряда как играет Каземиро?
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2ran
Вот это другое дело. Топовый трансфер.
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Билли Херрингтон
Ответ GuruFutbola
Средний игрок
А если бы перешел в бчк, то был бы лучшим опорником мира. Вон уже и Брозо так себе футболист оказывается, хотя пару недель назад местные кулес его чуть ли не наследником Бускетса называли. Фанаты бчк себе не изменяют

Брозо, Амрабат, Невеш и Ромеу уже в списке плохих игроков, ждём пополнения?
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Caniball
Ответ 2ran
Вот это другое дело. Топовый трансфер.
Чем топовый?!
Человек провел один нормальный турнир - ЧМ-2022.
А на клубном уровне ничем не выделяется. Не сильнее, к примеру того же Забитцера, который в МЮ в аренде полировал скамейку.
+28
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Dm Kznts
Ответ 2ran
Вот это другое дело. Топовый трансфер.
чем?
+10
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Arshavin10
Ответ Adilet Sarbagyshev
Амрабат опорник или атакующий полузащитник? Маунта же купили. Зачем он?
Опорник
+3
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Arshavin10
Опорник
Тогда не горит покупать опорника. Надо кровь из носу брать Онану у Интера и возвращать Гринвуда. Раскошеливаться на Кейна или Осимхена если катарцы купят МЮ. Каземиро пока нормально играет. А если покупать Амрабата, то надо продавать парочку МакФред.
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Средний игрок
по сравнению с бистом ромеу если только)
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Rocco777
Ответ Фанат спорта01
футболист выше среднего уровня за 30млн. конечно не топовый но неплохой трансфер. хотя зачем Мю столько игроков в полузащиту я не очень понимаю.
думаю что для ротации так как к концу сезона сил не хватает при такой тактике Тен Хага
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Yeskela
Ответ Caniball
Чем топовый?! Человек провел один нормальный турнир - ЧМ-2022. А на клубном уровне ничем не выделяется. Не сильнее, к примеру того же Забитцера, который в МЮ в аренде полировал скамейку.
Не сказать, что Забитцер скамейку полировал. Когда был здоров, то получал достаточно игрового времени, другое дело, что травм было много за эти пол года.
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HI MARS
Мой любимый матч Амрабата в сезоне,когда таскал Гави как собачку на поводке
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Trollando
удобно писать жёлтые новости. Смотришь кого Тен Хаг тренировал в Нидерландах - случайно тыкаешь пальцем в любого - Профит!
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Dm Kznts
Ответ Фанат спорта01
футболист выше среднего уровня за 30млн. конечно не топовый но неплохой трансфер. хотя зачем Мю столько игроков в полузащиту я не очень понимаю.
бекап Каземиро
видимо Фреда точно продают
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Dm Kznts
Ответ Рома Студилов
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спасибо рома за столь ценное мнение )
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KozlikX
Ответ Фанат спорта01
футболист выше среднего уровня за 30млн. конечно не топовый но неплохой трансфер. хотя зачем Мю столько игроков в полузащиту я не очень понимаю.
на фоне Макалистера за 35...
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
бекап Каземиро видимо Фреда точно продают
Фред в Фулхэм походу перейдет
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Владислав Романов
Ответ Caniball
Чем топовый?! Человек провел один нормальный турнир - ЧМ-2022. А на клубном уровне ничем не выделяется. Не сильнее, к примеру того же Забитцера, который в МЮ в аренде полировал скамейку.
думаю, это был сарказм)
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Dm Kznts
Ответ Трент 66
Под автобусы игрок.
фиалки не автобус
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Alexander Yavriantz
Ответ Аркадий Аркадич
Человеку захотелось посмотреть с первого ряда как играет Каземиро?
Ну так он и нужен как подмена Каземиро. Но я бы просто оставил Мактоминея, да и всё.
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Will Turner
да все правильно, каземиро то дисквал поймает, то в игру не попадет. лавка всегда нужна
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Трент 66
Под автобусы игрок.
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Dm Kznts
если верить про интерес к Фреду со стороны Фулхема, попытка покупки марокканца становится обьяснимой.
моложе на 4 года и будет неплохо если его смогут купить за почти такие же деньги что бразильца продадут.
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Рома Студилов
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Cristiano Ronaldo
Отличный трансфер! Амрабат - топовый игрок, мячи выгрызает вместе с мясом! Улучшенная версия Гаттузо)
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Cearvm
А почему нет? Даже если что-то пойдет не так, на замену такой цепкий игрок всегда пригодится.
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