«МЮ» согласовал условия контракта c Амрабатом. «Фиорентина» требует 30 млн евро (La Nazione)
Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как передает Football Italia со ссылкой на La Nazione, полузащитник согласовал условия контракта с английским клубом. Игрок нравится главному тренеру Эрику тен Хагу – они пересекались в «Утрехте».
При этом манкунианцы пока не договорились о трансфере с «Фиорентиной». «Фиалки» хотят получить за 26-летнего футболиста не менее 30 млн евро.
Также интерес к Амрабату проявляет «Атлетико».
Со статистикой выступлений хавбека сборной Марокко можно ознакомиться здесь.
Брозо, Амрабат, Невеш и Ромеу уже в списке плохих игроков, ждём пополнения?
Человек провел один нормальный турнир - ЧМ-2022.
А на клубном уровне ничем не выделяется. Не сильнее, к примеру того же Забитцера, который в МЮ в аренде полировал скамейку.
видимо Фреда точно продают
моложе на 4 года и будет неплохо если его смогут купить за почти такие же деньги что бразильца продадут.