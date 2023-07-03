Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как передает Football Italia со ссылкой на La Nazione, полузащитник согласовал условия контракта с английским клубом. Игрок нравится главному тренеру Эрику тен – они пересекались в «Утрехте».

При этом манкунианцы пока не договорились о трансфере с «Фиорентиной». «Фиалки» хотят получить за 26-летнего футболиста не менее 30 млн евро.

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Со статистикой выступлений хавбека сборной Марокко можно ознакомиться здесь.