«Аль-Иттихад» за 29 млн евро купил Жоту у «Селтика». Контракт с вингером – на 3 года

Жота Невеш из «Селтика» перешел в команду Карима Бензема и Нголо Канте.

Вингер подписал с « » контракт на 3 года. По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся клубу из Саудовской Аравии в 25 млн фунтов (чуть больше 29 млн евро).

Португалец провел в Шотландии два сезона. В минувшем чемпионате он забил 11 голов и сделал 11 результативных передач за 33 матча, став вторым бомбардиром и вторым ассистентом команды.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ittihad