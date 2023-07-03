«Аль-Иттихад» за 29 млн евро купил Жоту у «Селтика». Контракт с вингером – на 3 года
Жота Невеш из «Селтика» перешел в команду Карима Бензема и Нголо Канте.
Вингер подписал с «Аль-Иттихадом» контракт на 3 года. По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся клубу из Саудовской Аравии в 25 млн фунтов (чуть больше 29 млн евро).
Португалец провел в Шотландии два сезона. В минувшем чемпионате он забил 11 голов и сделал 11 результативных передач за 33 матча, став вторым бомбардиром и вторым ассистентом команды.
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/ittihad
Если не сейчас, то когда ещё так разводить саудитов?)
Слишком много информации в заголовке. Никакой интриги. Скучно