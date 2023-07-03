«Аль-Иттихад» за 29 млн евро купил Жоту у «Селтика». Контракт с вингером – на 3 года

Теги высшая лига Шотландия Селтик трансферы высшая лига Саудовская Аравия Sky Sports Аль-Иттихад Джидда Жота Невеш деньги Футбол

Жота Невеш из «Селтика» перешел в команду Карима Бензема и Нголо Канте.

Вингер подписал с «Аль-Иттихадом» контракт на 3 года. По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся клубу из Саудовской Аравии в 25 млн фунтов (чуть больше 29 млн евро).

Португалец провел в Шотландии два сезона. В минувшем чемпионате он забил 11 голов и сделал 11 результативных передач за 33 матча, став вторым бомбардиром и вторым ассистентом команды.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ittihad

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17 комментариев

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Антон Фалафель
Это какойто Жота курильщика
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fbd
Ответ &_Bishep_&
Значит уже 24-летние начинает уезжать в Аравию? А это уже не шутки.
Эти 24-летние будут балду пинать в окружении арабов за огромные бабки, а через несколько лет массово потянутся арабским караваном с баблом обратно в Европу.
+14
-4
+10
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&_Bishep_&
Значит уже 24-летние начинает уезжать в Аравию? А это уже не шутки.
+9
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+8
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Фарид Харисов
Ответ udiekemen
Статистика неплохая кнш, но не рановато ли
Чел вообще ничего особенного не показал за карьеру. в Бенфике не пригодился, в Вальядолиде тоже. Зато настрелял 20 г+п в колхозной лиге Шотландии за доминирующий Селтик. Клуб на нём наварился + он сам получит отличную зарплату.

Если не сейчас, то когда ещё так разводить саудитов?)
+8
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udiekemen
Статистика неплохая кнш, но не рановато ли
+2
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Гамарджоба Генацвале
Такими темпами права на чемпионат СА Матч ТВ купит.
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wjvxpb5q6f
Спортс уже не торт...

Слишком много информации в заголовке. Никакой интриги. Скучно
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artman
Думал, мб БигЭндж возьмёт его в ТТХ для ротации. а он в 24 уехал на заработки... Грустно это все
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Максим Черкашин
Блин удручают такие трансферы. Я не против Саудовской Аравии. Просто рано уезжают ещё в Европе играть да играть. Тот же Брозович, вокруг таких футболистов команды формируются.:)))))
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Seoul Candy
Против мадрида играл не плохо, даже штрафной забыл
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Yu123
на коута похож
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Фан Рубина
Правильно сделал, что покинул бесперспективную бей-беги лигу.
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Brigant
Роналду знал больше нас!!!
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Фарид Харисов
Чел вообще ничего особенного не показал за карьеру. в Бенфике не пригодился, в Вальядолиде тоже. Зато настрелял 20 г+п в колхозной лиге Шотландии за доминирующий Селтик. Клуб на нём наварился + он сам получит отличную зарплату. Если не сейчас, то когда ещё так разводить саудитов?)
Не списывал бы его так. Не закрепиться в Бенфике и том очень скучнейшем Вальядолиде не настолько сложно. В любом середняке/чуть выше того топ-лиг не был бы лишним
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wjvxpb5q6f
Ответ Ман Сити
Сначала подумал Жоту из ливера. А потом понял что не его, ливерный даже 5 лямов не стоит, травматичная деревяшка.
Какой же ты токсичный(коричневый и непотопляемый)
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