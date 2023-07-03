Суд отклонил иск Баэны об ударе в лицо от Вальверде. Показания игрока «Вильярреала» противоречат записям с камер

Дело о нападении хавбека «Реала» Феде Вальверде на игрока «Вильярреала» закрыто судом.

Напомним, после матча между «Реалом» и « » (2:3) в 28-м туре прошлого сезона полузащитник « » Вальверде дождался на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными.

Отмечается, что в заявлении Алекса есть серьезные несоответствия. В частности, Баэна сказал, что Альваро Одриосола был вместе с Вальверде в момент конфликта, но, судя по записям камер на парковке «Сантьяго Бернабеу», это не так. Показания Баэны не соответствует видео, которое «Реал» предоставил полиции.

Несмотря на то, что дело закрыто в суде, оно по-прежнему рассматривается в спортивной плоскости. могут дисквалифицировать на 5 матчей. «Реал» готовит апелляцию.