Суд отклонил иск Баэны об ударе в лицо от Вальверде. Показания игрока «Вильярреала» противоречат записям с камер
Дело о нападении хавбека «Реала» Феде Вальверде на игрока «Вильярреала» закрыто судом.
Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги полузащитник «Реала» Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.
Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными.
Отмечается, что в заявлении Алекса есть серьезные несоответствия. В частности, Баэна сказал, что Альваро Одриосола был вместе с Вальверде в момент конфликта, но, судя по записям камер на парковке «Сантьяго Бернабеу», это не так. Показания Баэны не соответствует видео, которое «Реал» предоставил полиции.
Несмотря на то, что дело закрыто в суде, оно по-прежнему рассматривается в спортивной плоскости. Вальверде могут дисквалифицировать на 5 матчей. «Реал» готовит апелляцию.
Удар по наглой роже - хорошее решение Феде :)
На деле же накажут легенду бчк Алвеса ;)
Полосатый середняк никогда не был соперником Мадриду)