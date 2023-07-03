Суд отклонил иск Баэны об ударе в лицо от Вальверде. Показания игрока «Вильярреала» противоречат записям с камер

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Альваро Одриосола Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Дело о нападении хавбека «Реала» Феде Вальверде на игрока «Вильярреала» закрыто судом.

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги полузащитник «Реала» Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными.

Отмечается, что в заявлении Алекса есть серьезные несоответствия. В частности, Баэна сказал, что Альваро Одриосола был вместе с Вальверде в момент конфликта, но, судя по записям камер на парковке «Сантьяго Бернабеу», это не так. Показания Баэны не соответствует видео, которое «Реал» предоставил полиции.

Несмотря на то, что дело закрыто в суде, оно по-прежнему рассматривается в спортивной плоскости. Вальверде могут дисквалифицировать на 5 матчей. «Реал» готовит апелляцию.

24 комментария

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Ophiomorph
Лица хейтеров к осмотру, которые тут орали, что Вальверде мразь и что он отделается испугом из-за админресурса Реала.
+42
-4
+38
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M93
Ответ мимоКрокодил
Суд с Мадрида. Так что не будет ничего
Какая разница какой суд, если Баэна врёт?! И это подтверждают записи камер.
+38
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+37
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Harut Hovsepyan
Ответ мимоКрокодил
Суд с Мадрида. Так что не будет ничего
А где еще должен находиться главный суд всей Испании? В Каталонии, умник?
+26
-2
+24
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melowchi
Встречный иск за дачу ложных?
+23
-3
+20
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fenix87
Сам спровоцировал, сам пошёл в полицию. Настоящий сплинтер)
+20
-1
+19
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ten Hag
Ответ melowchi
Встречный иск за дачу ложных?
Да там Баэна помимо ложных показаний разной мерзости наговорил
Удар по наглой роже - хорошее решение Феде :)
+12
-2
+10
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ten Hag
Бчк сектанты так ждали наказания негодяя Вальверде, который обидел божего одуванчика Баэну
На деле же накажут легенду бчк Алвеса ;)
+10
-5
+5
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fellx
Ответ melowchi
Встречный иск за дачу ложных?
Нет. Вторая сторона это мужик, хоть и молодой.
+6
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T622222
VAP жесток и непреклонен
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ten Hag
Ответ Ophiomorph
Лица хейтеров к осмотру, которые тут орали, что Вальверде мразь и что он отделается испугом из-за админресурса Реала.
Это они с насильником бразильским, любителем женских париков перепутали :)
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nurikkkk
Вальверде мужик!!!!
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Гоп-стоп
Вот же позорник.
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Zakir0561
Без причины, профессиональные футболисты, коим несомненно является Вальверде, такие поступки не совершают...
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войд
Ответ Direct free kick
В этом сезоне Атлетико 2 раза прибили судьи в угоду Реалу. Молчали бы, но чести у вас 0, упали до уровня рычага
Реал 15 лет подряд драл Атлетико
Полосатый середняк никогда не был соперником Мадриду)
+3
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войд
Ответ Direct free kick
Все равны, но животные из реала равнее. Увы и ах
Сейчас бы фантику Атлетико говорить про животных)
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Zemanuha
Вальверде молодчик, в отличие от насильника бчк.
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Иван Иванов
Вот это поворот !
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olander
Ответ Harut Hovsepyan
А где еще должен находиться главный суд всей Испании? В Каталонии, умник?
А это главный суд? Точно? Прям, Верховный?
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a2wai
Получается Баэна все-таки шутил про выкидыш.
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Maratik8910
«Он ничего не помнит» (с) Э. Пашаев
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Андоррский почтальон
Ответ Ophiomorph
Лица хейтеров к осмотру, которые тут орали, что Вальверде мразь и что он отделается испугом из-за админресурса Реала.
Не оправдываю хейтеров, но он, в общем-то, и отделался испугом.
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