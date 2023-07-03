«Спартаку» интересен Давинсон Санчес. «Тоттенхэм» хочет 15 млн евро за защитника (Relevo)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Вильярреал Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес деньги Футбол

Давинсон Санчес из «Тоттенхэма» может уехать в Россию, Турцию или Испанию.

По сведениям Relevo, защитником интересуются «Спартак», «Фенербахче», «Галатасарай» и «Вильярреал». Последний клуб видит в 27-летнем колумбийце замену Пау Торресу, которого пытается приобрести «Астон Вилла».

«Шпоры» не планируют удерживать Санчеса и готовы продать его за 15 млн евро.

В АПЛ-2022/23 футболист провел 18 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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Сижу на факсах Барселоны
Вот это прикол. А чего не Кейн?
+34
-8
+26
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noti22
Ответ Никита Давыдкин
Терри вообще хз кто распиарил как легенду Спартака. Клуб им предметно интересовался, игрок вроде согласился, потом отказался и завершил карьеру. Я лично не понимаю, где тут простор для шутов и хехов
Может потому что Терри приехал в Москву, пофоткался со спартаковский шарфиком и болельщиками, а потом произошел облом? Откройте кто-нибудь форточку, душновато стало)
+19
-5
+14
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Никита Давыдкин
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Терри вообще хз кто распиарил как легенду Спартака. Клуб им предметно интересовался, игрок вроде согласился, потом отказался и завершил карьеру. Я лично не понимаю, где тут простор для шутов и хехов
+16
-12
+4
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Владимир Туаев
Уверен это не слухи! Он всегда мечтал побороться за кубок России! А еврокубки ему не интересны!
+2
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Костя Паркер
У Спартака скаутская база из фифа 2015? Какие же дегенераты тамы работают.
+1
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Spartakovec navsegda
Это похоже на слухи. Из АПЛ защитника сборной Колумбии для игры в РФПЛ. Где новости про трансферные рынки Южной Америки или Африки???
+1
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Marcus-light
Новость про Вильярреал в оригинале
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Павел Колесников
Дороговат будет
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Олег Кондратов
Ответ shestua
Мне интересна Анна де Армас
Балерина хороша,жду этот фильм с ее участием
+2
-2
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Вечно в бане
Безусловно не вечен. Так что вы нам место на помойке пока застолбите, сами-то оттуда никуда не денетесь, даже когда нас леша миллер покинет.
Ваш политпроект, местечковая команда, которая для страны не имеет никакой ценности...уйдут "вип болельщики"...и обочина истории как было все время до появления газпрома и пу
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Вечно в бане
Ответ Роман
Ваш политпроект, местечковая команда, которая для страны не имеет никакой ценности...уйдут "вип болельщики"...и обочина истории как было все время до появления газпрома и пу
Да я же не спорю. Прошу только, место на обочине истории подготовить. А то придём туда, а Спартак и там умудрился все испоганить.
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Никита Давыдкин
Ответ noti22
Может потому что Терри приехал в Москву, пофоткался со спартаковский шарфиком и болельщиками, а потом произошел облом? Откройте кто-нибудь форточку, душновато стало)
Да тут не душнилово, а реально сова на глобусе. Терри контракт не подписал, денег не получал. Приехать в Москву и пофоткаться с шарфом мог хоть Месси при должной мотивации.
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utsh44psmr
Ответ noti22
Может потому что Терри приехал в Москву, пофоткался со спартаковский шарфиком и болельщиками, а потом произошел облом? Откройте кто-нибудь форточку, душновато стало)
Он приехал через несколько месяцев, после того, когда сообщил о своем желании не переходить и завершил карьеру. А приехал он на игру Спартака в знак уважения клубу и болельщикам, которые писали ему теплые слова в соцсетях.
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