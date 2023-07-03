«Спартаку» интересен Давинсон Санчес. «Тоттенхэм» хочет 15 млн евро за защитника (Relevo)

Давинсон Санчес из «Тоттенхэма» может уехать в Россию, Турцию или Испанию.

По сведениям Relevo, защитником интересуются « », « », « » и « ». Последний клуб видит в 27-летнем колумбийце замену Пау Торресу, которого пытается приобрести «Астон Вилла».

«Шпоры» не планируют удерживать и готовы продать его за 15 млн евро.

В АПЛ-2022/23 футболист провел 18 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.