«Реал» официально представил Начо в качестве первого капитана в сезоне-2023/24. Модрич – 2-й, Карвахаль – 3-й, Кроос – 4-й

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Футбол

«Реал» официально представил капитанов в сезоне-2023/24.

Основным капитаном команды в новом сезоне будет защитник Начо Фернандес. Вице-капитаном станет Лука Модрич. 3-м в очереди идет Дани Карвахаль, 4-м – Тони Кроос.

В сезоне-2022/23 основным капитаном мадридской команды был Карим Бензема, по окончании сезона перешедший в саудовский «Аль-Иттихад».

Первый матч нового сезона «Реал» проведет 13 августа – команда сыграет против «Атлетика» в 1-м туре Ла Лиги. 

75 комментариев

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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Какой капитан, такая и команда 🤷🏻‍♂️
А какой капитан поведет корабль под названием «голубой Рычаг» в плавание по голубому морю в следующем сезоне?
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Рашпель793
Не топовый игрок, но из той категории игроков, которые должны быть в любой команде. Преданность, самоотверженность порой ценятся больше, чем топовая игра. Хорошо, что остался в команде.
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10ztv
с таким капитаном обязаны первый требл брать
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corazón blanco
Ответ Анвар Масимов
катипан скамейки запасных!!!
Начо в прошлом сезоне сразу после Милитао, второй по игровому времени среди защитников в Мадриде.
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Какой капитан, такая и команда 🤷🏻‍♂️
Согласен. Начо образцовый футболист и на поле и за его пределами. Не то что бывший капитан Барсы, любитель харкать в людей, оскорблять соперников и топтаться по чужим футболкам, Американский баблосос, уже третий год, как не в команде, а деньги до сих пор оттуда получает, убивая клуб, который и без того полутруп
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corazón blanco
Ответ Курбанали Суфиев
Куртуа и в сборной не взял капитанство и в клубе
Как он мог взять капитанскую повязку в клубе, если у Мадрида принцип назначения капитана не предполагает его выбора, кто дольше находится в клубе, тот и капитан.
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
И я очень рад) такие в топ клубе на долго не задерживаются)
Такие это «натуралы»?Я знаю,что в Барселоне они не задерживаются!
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Tornado S
отлично 👍 Всё по делу.
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Начо?
Начо вроде не игрок Барселоны!
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Если бы осуждал, пришлось бы извиняться) так что правильно, молчи в тряпочку)
За что извинятся,за правду??Нам кстати всему спортсу интересно,вы когда с друзяшками собираетесь,кто рулевой,а кто пассажир?я думаю,что ригобека рулевой,а вы с Климовым два пассажира,я прав?
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Что за шутки на уровне 2 класса? Тебе смешно называть кого-то не натуралом?) соболезную
Да делайте что хотите,я тебя и твоих друзей не осуждаю,ты не думай!)
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Fma wozo
дорогу молодым
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Максим Τихонов
Ответ Андрей
Модрич конечно. Обладатель зм и и лучший хорват в истории футбола. Да и впринципе, Модрич самый старый игрок "Реала". (По - моему)
Модрич - великий игрок. Что касается Начо, то он дебютировал за основную команду на год раньше Модрича. Поэтому, Начо капитан.
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Kaka_GOAT
Ответ Burel
шикарный троллинг зеротребольных👍😂
Зерогамперные ,так выглядит ещё круче
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Ералы Актобе
Ответ Рашпель793
Не топовый игрок, но из той категории игроков, которые должны быть в любой команде. Преданность, самоотверженность порой ценятся больше, чем топовая игра. Хорошо, что остался в команде.
100%
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Не понимаю о чем ты) ты свое хобби не неси в массы, люди могут не понять)
Да все ты понял))раскрой нам правду,кто из вас кто)
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Kaka_GOAT
Ответ 10ztv
с таким капитаном обязаны первый требл брать
У этого капитана больше кубков лч чем у 99.99% клубов,и всем ( в том числе и ему) плевать на этот мифический трофей по имени требл
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corazón blanco
Ответ JENNINGS
Не только в Мадриде, а во всех клубах Ла Лиги
Ну не во всех, в некоторых это происходит голосованием. Достаточно вспомнить Фернандо Торреса, который был капитаном Атлетико в 19 лет. Но в большинстве своем- да. Кто дольше всех в клубе, тот и капитан.
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Асенсио Мадрид
почему Модрич не капитан?
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Конечно знаю, у каждого по тёлке на каждый день недели, а что?)
Это ты про себя,Vinnipukh Vinni,VERBLUDA,Burela и Кашаи Чекыровича??Они вас чередуют?
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инок
Начо вполне заслужил своей преданностью Реалу первую капитанскую повязку.
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Причем здесь это? Новость прочти, речь о меньше чем клубе)
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Андрей
Ответ Максим Τихонов
Модрич - великий игрок. Что касается Начо, то он дебютировал за основную команду на год раньше Модрича. Поэтому, Начо капитан.
Модрич - обладатель зм
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Не переводи стрелки, начни читать хотя бы одну книжку в год и сможешь отвечать оппоненту на уровне хотя бы 2 класса, а пока не хочу тратить свое время на детей, удачи)
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GuruFutbola
Ответ Пацанчик реальный
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Конечно знаю, у каждого по тёлке на каждый день недели, а что?)
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