«Реал» официально представил Начо в качестве первого капитана в сезоне-2023/24. Модрич – 2-й, Карвахаль – 3-й, Кроос – 4-й
«Реал» официально представил капитанов в сезоне-2023/24.
Основным капитаном команды в новом сезоне будет защитник Начо Фернандес. Вице-капитаном станет Лука Модрич. 3-м в очереди идет Дани Карвахаль, 4-м – Тони Кроос.
В сезоне-2022/23 основным капитаном мадридской команды был Карим Бензема, по окончании сезона перешедший в саудовский «Аль-Иттихад».
Первый матч нового сезона «Реал» проведет 13 августа – команда сыграет против «Атлетика» в 1-м туре Ла Лиги.
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