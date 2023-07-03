«Реал» официально представил Начо в качестве первого капитана в сезоне-2023/24. Модрич – 2-й, Карвахаль – 3-й, Кроос – 4-й

«Реал» официально представил капитанов в сезоне-2023/24.

Основным капитаном команды в новом сезоне будет защитник . Вице-капитаном станет . 3-м в очереди идет , 4-м – .

В сезоне-2022/23 основным капитаном мадридской команды был Карим Бензема, по окончании сезона перешедший в саудовский «Аль-Иттихад».

Первый матч нового сезона « » проведет 13 августа – команда сыграет против «Атлетика» в 1-м туре Ла Лиги.