«Миннесота» и Энтони Эдвардс договорились о максимальном продлении контракта – 260 млн на 5 лет

« » заключила максимальный контракт с атакующим защитником на 5 лет и 260 миллионов долларов (21 год, 198 см), передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Я благодарен и рад остаться в Миннесоте как часть этой невероятной организации «Тимбервулвз». Удивительно видеть, куда может привести упорная работа», – заявил Эдвардс.

«Тимбервулвз» выбрали защитника под первым номером на драфте-2020.

В минувшем регулярном чемпионате Эдвардс принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи за игру при 45,9% с игры и 36,8% из-за дуги.

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