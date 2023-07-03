«Миннесота» и Энтони Эдвардс договорились о максимальном продлении контракта – 260 млн на 5 лет
«Миннесота» заключила максимальный контракт с атакующим защитником Энтони Эдвардсом на 5 лет и 260 миллионов долларов (21 год, 198 см), передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Я благодарен и рад остаться в Миннесоте как часть этой невероятной организации «Тимбервулвз». Удивительно видеть, куда может привести упорная работа», – заявил Эдвардс.
«Тимбервулвз» выбрали защитника под первым номером на драфте-2020.
В минувшем регулярном чемпионате Эдвардс принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи за игру при 45,9% с игры и 36,8% из-за дуги.
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Нужно быть максимально не в повестке, что бы удивляться таком контракту Эдвардса.
Если уж кто из молодых и заслужил на все 100 максимальный контракт, так это абсолютно точно Эдвардс.
Теперь есть ориентир, ах не даёте максимум, значит не цените…
По моему, раньше было как-то равномернее чтоли
Ну, да, минесота с Гарнетом лоханулас когда-то, ну а сейчас…
Мрак
А если точнее, то никогда.
(разве что позволила игрокам из All-NBA на два года раньше скакнуть на следующий уровень макса)