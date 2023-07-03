«Миннесота» и Энтони Эдвардс договорились о максимальном продлении контракта – 260 млн на 5 лет

Теги переходы Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

«Миннесота» заключила максимальный контракт с атакующим защитником Энтони Эдвардсом на 5 лет и 260 миллионов долларов (21 год, 198 см), передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Я благодарен и рад остаться в Миннесоте как часть этой невероятной организации «Тимбервулвз». Удивительно видеть, куда может привести упорная работа», – заявил Эдвардс.

«Тимбервулвз» выбрали защитника под первым номером на драфте-2020.

В минувшем регулярном чемпионате Эдвардс принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи за игру при 45,9% с игры и 36,8% из-за дуги.

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20 комментариев

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<~Inter~>
Ну тут выбора особого не было
+17
-1
+16
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Алексааандр
как-то страшно становится смотреть на ЗП молодых парней, проигравших года три в лиге
+17
-3
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BVB82
По комментариям некоторых, создается впечатление, что люди баскетбол вообще не смотрят.

Нужно быть максимально не в повестке, что бы удивляться таком контракту Эдвардса.

Если уж кто из молодых и заслужил на все 100 максимальный контракт, так это абсолютно точно Эдвардс.
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udod
а через пару лет запросит обмен из "невероятной организации")
+6
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Сергей Орлов
Ответ Алексааандр
как-то страшно становится смотреть на ЗП молодых парней, проигравших года три в лиге
Согласен, жесть)
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Дэннис Молинарев
Насколько я понимаю, в следующем сезоне еще контракт новичка, а этот через сезон начнёт действовать
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Kikir
Ответ Pavel Gurin
А шо там платежка Миньки как поживает ? Значит Таунс или Гобер минус
Его контракт в 24 году начнет действовать
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Серебристый
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Деньги просто невменяемые для 21-летнего игрока. Просто невменяемые
хоть с пушками не играется
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Stranfio
Значит Таунса будут менять.
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DaurenGod
Таунс пора прощаться
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Виталий Нестер
Ответ Алексааандр
как-то страшно становится смотреть на ЗП молодых парней, проигравших года три в лиге
Теперь все хотят максимальный из возможных, адекватных людей, вроде Уигинса, почти не осталось. Черт его знает теперь, так ли правильно было внедрять эти максимумы…
Теперь есть ориентир, ах не даёте максимум, значит не цените…
По моему, раньше было как-то равномернее чтоли
Ну, да, минесота с Гарнетом лоханулас когда-то, ну а сейчас…
Мрак
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Роман Сприкут
Ответ Алексааандр
как-то страшно становится смотреть на ЗП молодых парней, проигравших года три в лиге
20 лет слежу за НБА, 20 лет слышу такое.
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Роман Сприкут
Ответ Виталий Нестер
Теперь все хотят максимальный из возможных, адекватных людей, вроде Уигинса, почти не осталось. Черт его знает теперь, так ли правильно было внедрять эти максимумы… Теперь есть ориентир, ах не даёте максимум, значит не цените… По моему, раньше было как-то равномернее чтоли Ну, да, минесота с Гарнетом лоханулас когда-то, ну а сейчас… Мрак
"Раньше было равномернее" - это когда было равномернее, в каком году?
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Роман Сприкут
Ответ Шарлотка
Всё пишут про много денег, посмотрите сколько на руки приходит даже при таких цифрах, налоги, агентские и тд и на руки около 17-18 миллионов в год на примере Халибертона. Такое ощущение, что Лига специально подняла уровень максимальных контрактов, чтобы не собирали супер команды, хотя Финикс пока это не волнует))
Лига уже очень давно не поднимала уровень максимальных контрактов.

А если точнее, то никогда.

(разве что позволила игрокам из All-NBA на два года раньше скакнуть на следующий уровень макса)
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