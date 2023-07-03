КХЛ не зарегистрирует контракт Федотова с ЦСКА в ближайшее время – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии» («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

КХЛ отказала ЦСКА в регистрации контракта Ивана Федотова.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с московским клубом. 

За минувшие два дня КХЛ не зарегистрировала контракт и в ближайшее время не сделает этого, так как лиге на данный момент непонятен статус Федотова по отношению к «Филадельфии», сообщает «Матч ТВ».

Между российской и североамериканскими лигами нет документа о сотрудничестве, однако негласно НХЛ и КХЛ уважают контракты клубов. До тех пор, пока НХЛ не предоставит официальный ответ по Федотову, КХЛ не будет регистрировать контракт хоккеиста.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», завершил службу в начале июля. «Флайерс» в этом году сообщили, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

16 комментариев

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Макс Смирнов
Браво кхл,прям удивлен
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Сергей Галынский
Ща позвонят откуда надо и все путем
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Вечно в бане
Что эта КХЛ себе позволяет вообще?
Нужно срочно проверить, не уклонялись от функционеры лиги от военной службы.
+4
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Bashibuzuck
Сломали парню карьеру и все
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newyork13
Да конечно, пытаются делать вид серьезной организации
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Booligan
Завтра нужный статус будет.
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Амфитрион
Ах как все чинно и блахародно
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Renki
Даже не знаю, что и думать... Что это? Сладкая месть Ротенберга Сечину?!
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a2wai
Интересно, как у функционеров ЦСКА полыхнуло после того, как лига решила отказать им в регистрации игрока, которого они год промурыжили в части ради возвращения в клуб.
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Sergeev55
в итоге ни там, ни здесь нет контракта пока
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Сергей
Пусть компетентно выскажутся Третьяк, Фетисов ну и конечно Ротенбред
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Andy93
Хочется, чтобы морячок хоть попробовал силы во Флаерз
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Габорик
Статус: "Все сложно" :)
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Alex Serpen
Беги, Форест
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Кеша
В чем проблема в подписании контракта россиянина с российским клубом ? Кто -то мелко гадит. Ждете когда Сечин вмешается и останетесь с жидкой подливой в штанах ?
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dem
Фантастика!
Главное чтобы не прогнулись.
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