КХЛ не зарегистрирует контракт Федотова с ЦСКА в ближайшее время – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии» («Матч ТВ»)
КХЛ отказала ЦСКА в регистрации контракта Ивана Федотова.
Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с московским клубом.
За минувшие два дня КХЛ не зарегистрировала контракт и в ближайшее время не сделает этого, так как лиге на данный момент непонятен статус Федотова по отношению к «Филадельфии», сообщает «Матч ТВ».
Между российской и североамериканскими лигами нет документа о сотрудничестве, однако негласно НХЛ и КХЛ уважают контракты клубов. До тех пор, пока НХЛ не предоставит официальный ответ по Федотову, КХЛ не будет регистрировать контракт хоккеиста.
1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», завершил службу в начале июля. «Флайерс» в этом году сообщили, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.
Нужно срочно проверить, не уклонялись от функционеры лиги от военной службы.
Главное чтобы не прогнулись.