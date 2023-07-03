КХЛ не зарегистрирует контракт Федотова с ЦСКА в ближайшее время – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии» («Матч ТВ»)

КХЛ отказала ЦСКА в регистрации контракта Ивана Федотова.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с московским клубом.

За минувшие два дня КХЛ не зарегистрировала контракт и в ближайшее время не сделает этого, так как лиге на данный момент непонятен статус по отношению к «Филадельфии», сообщает « ».

Между российской и североамериканскими лигами нет документа о сотрудничестве, однако негласно и уважают контракты клубов. До тех пор, пока НХЛ не предоставит официальный ответ по Федотову, КХЛ не будет регистрировать контракт хоккеиста.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе , подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», завершил службу в начале июля. «Флайерс» в этом году сообщили, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.