Мостовой о лице российского футбола: «Правильно меня называют, в Испании про меня знает каждый. Но сейчас популярны хайпующие, смотришь и думаешь: «Елки-палки, за карьеру 5 голов!»

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Игорь Колыванов Александр Мостовой Андрей Канчельскис Федор Черенков Юрий Гаврилов Winline Медиалига Fight Nights Футбол

Александр Мостовой недоволен тем, что молодежь забывает легенд российского футбола.

– Кого вы считаете лицом российского футбола?

– Во-первых, люди, которые называют меня, правильно делают. Но себя я называть не буду – некорректно. У людей складывается впечатление о тебе, когда они смотрят на твои результаты. Мы равнялись на Черенкова, Гаврилова, но сегодняшнее поколение не равняется ни на кого, не смотрит на нас, на меня – это вряд ли уже. Фамилий вроде много, а, кажется, и нет.

Когда я заканчивал играть, на протяжении 5-6 лет меня узнавали всегда и везде, в Испании про меня знает каждый человек, как говорится. В странах СНГ со мной тоже фотографировались. Сейчас время изменилось, за границу давно не ездил, а популярными уже становятся люди, которые хайпуют – показывают себя не на футбольном поле, а вне поля.

Смотришь статистику этих игроков и думаешь: «Елки-палки, у вас за карьеру 5 голов! Вы чего?» На них и равняются наши молодые, это то, что им нужно.

Испаноязычное население меня точно знает, как и вся Испания! Испанский язык – второй в мире, так-то!

Это поколение не помнит Черенкова! Молодым скажите про Андрея Канчельскиса – что они знают про него? Он на правом краю забивал в Англии больше 10 мячей, сейчас наши форварды за сезон столько кладут.

Игорь Колыванов 10 лет в Италии играл, но они его не знают!

Мне больше 35 лет, поэтому я не являюсь примером для молодого поколения. Эти ребята смотрят на хайп и медиафутбол – конечно, это хорошо, но сравнивать с профессиональным его нельзя! Помните, как пляжный футбол с большим начали равнять? Вы чего, с ума сошли? Я сейчас в Бразилии был бы одним из лучших в пляжном футболе! Не надо сравнивать! – сказал бывший хавбек «Сельты», а ныне главный тренер медиафутбольного клуба Fight Nights.

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52 комментария

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Любитель побеждать
А у Буффона вообще ни одного гола за карьеру!
+77
-2
+75
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savik-A.M.
Ответ Drobovikk22
да что ж ЧСВ то такое, кто родился после 2000 тебя знать не знают уже.
знают , как клоуна из новостной ленты спортса
+43
-6
+37
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Spaten
Ответ Любитель побеждать
А у Буффона вообще ни одного гола за карьеру!
А сколько твой Буффон начеканить может?))
+34
-1
+33
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Кокич
В Чехии тебя, Саша, никто не знает.
Петржела рассказывал.
+30
-4
+26
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Drobovikk22
да что ж ЧСВ то такое, кто родился после 2000 тебя знать не знают уже.
+28
-5
+23
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Н.Ф.
" Я сейчас в Бразилии был бы одним из лучших в пляжном футболе! "

Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
©
+18
-1
+17
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Faust Doc
Ну все правильно Мостовой сказал, чевоуштам.
+16
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Дмитрий Клюквин
шутки шутками а сейчас бы он стоил 50млн не меньше а скорее всего и больше, хоть он и тепленький но игрок был отличный
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Drobovikk22
Ответ Сикарио
Не смеши - Мостовой один из сильнейших игроков рос.футбола. То, что вы сопливчики, его не знаете, ну это ваши проблемы, как говорил другой сильнейший игрок.
я застал его игру, но и застал Аршавина и других. и в памяти Мостовой совсем не отложился. тот же Карпин больше помнится чем Мост
+14
-7
+7
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Michael Boldyrev
Многие могут знать Мостового в Виго, да и то молодым это не интересно и у них перед глазами Яго Аспас, который, возможно, и стату покруче-то имеет.

Ну, а за пределами Виго... ну, кто будет помнить лидера "золотых времен" середнячка? Скажем, если кто-то в Краснодаре или Екатеринбурге cходу не припомнит Тимофея Калачева, то это разве удивительно? А тут еще и 20+ лет прошло).
+5
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Rassulio
Помню его хорошо, как и то как он ужасно играл за сборную. То поколение легионеров проигрывало Кипрам, Болгарам. Карпин хоть и не был суперталантом, но цикл ЧЕ 2000 на себе тащил, хоть и случился Филимонов. А этот только говорил.
+4
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adekvat11
Ответ Drobovikk22
я застал его игру, но и застал Аршавина и других. и в памяти Мостовой совсем не отложился. тот же Карпин больше помнится чем Мост
Карпин запомнился тебе скорее всего из-за феноменального выступления за сборную в отборе к ЧЕ 2000,а зарубежные чемпы раньше было не найти и только футбольный клуб Василия Уткина мог, что то рассказать, а так Мостовой был элитный европейский игрок, хоть и фурачок на экране
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mold-cel
Александр прав! Если бы на пляже Адлера ходили люди с чеканящим Мостовым и предлагали сфотографироваться за деньги - я бы сфотографировался. Из уважения к легенде.
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Александр Зубков
Ответ Drobovikk22
не спорю, на вкус и цвет... но этот ведёт себя будто выиграл ЧМ ЛЧ и Зм
Ведёт себя как может) Никогда умом не отличался.
+2
0
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ReneHoseman
Ответ Сикарио
Не смеши - Мостовой один из сильнейших игроков рос.футбола. То, что вы сопливчики, его не знаете, ну это ваши проблемы, как говорил другой сильнейший игрок.
это было 20–30 лет назад.
парень не стрижется, живет прошлым, и нудит как женщина.
тот же криро может сказать:
...100 голов за карьеру, и царь...
тогда кто я такой???
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Drobovikk22
Ответ Александр Зубков
Мост талантливее Карпа. Это как Месси и Роналду.)
не спорю, на вкус и цвет... но этот ведёт себя будто выиграл ЧМ ЛЧ и Зм
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savik-A.M.
Ответ Сикарио
Не смеши - Мостовой один из сильнейших игроков рос.футбола. То, что вы сопливчики, его не знаете, ну это ваши проблемы, как говорил другой сильнейший игрок.
был сильнейшим игроком стал посмешищем , не ужели он сам этого не понимает
+3
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Петр Титов
заканивайие уже новости про царя.
а то кругом только про "царя"
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Михаил Наместников
Предлагаю кому-нибудь из журналистов Sports.ru спросить у Хави, Рауля, Пуйоля, Иньесты, Касильяса, Гути и прочих испанцев, знают ли они про великого Александра Мостового, а затем позвонить Мостовому и рассказать ему о результатах опроса. Уверен, что в лучшем случае про него вспомнит пара из таких опрошенных испанцев
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Ilya Kurepa
у чувака мания величия, спроси любого испанца , никто не вспомнит этого говоруна
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Сергей Васильев
Не просто пять голов, а пять голов в одном матче! В ворота самого Сан-Марино!
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Клирик
– Во-первых, люди, которые называют меня царём правильно делают)))
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fussballer
5 голов за карьеру - так себе для вратаря.
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prist
Ответ Дмитрий Клюквин
шутки шутками а сейчас бы он стоил 50млн не меньше а скорее всего и больше, хоть он и тепленький но игрок был отличный
Дёшево же вы Царя оценили! 150 мио, как минимум! А игрок он был не отличный, а гениальный! Сарказм, конечно же...
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Verhovn
Ответ Михаил Наместников
Предлагаю кому-нибудь из журналистов Sports.ru спросить у Хави, Рауля, Пуйоля, Иньесты, Касильяса, Гути и прочих испанцев, знают ли они про великого Александра Мостового, а затем позвонить Мостовому и рассказать ему о результатах опроса. Уверен, что в лучшем случае про него вспомнит пара из таких опрошенных испанцев
Саня хоть и спартач, но он уже давно ничей. В том смысле, что - я бы увидел его на мостике ГТ. Я бы порадовался.
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