Мостовой о лице российского футбола: «Правильно меня называют, в Испании про меня знает каждый. Но сейчас популярны хайпующие, смотришь и думаешь: «Елки-палки, за карьеру 5 голов!»

Александр Мостовой недоволен тем, что молодежь забывает легенд российского футбола.

– Кого вы считаете лицом российского футбола?

– Во-первых, люди, которые называют меня, правильно делают. Но себя я называть не буду – некорректно. У людей складывается впечатление о тебе, когда они смотрят на твои результаты. Мы равнялись на Черенкова, , но сегодняшнее поколение не равняется ни на кого, не смотрит на нас, на меня – это вряд ли уже. Фамилий вроде много, а, кажется, и нет.

Когда я заканчивал играть, на протяжении 5-6 лет меня узнавали всегда и везде, в про меня знает каждый человек, как говорится. В странах СНГ со мной тоже фотографировались. Сейчас время изменилось, за границу давно не ездил, а популярными уже становятся люди, которые хайпуют – показывают себя не на футбольном поле, а вне поля.

Смотришь статистику этих игроков и думаешь: «Елки-палки, у вас за карьеру 5 голов! Вы чего?» На них и равняются наши молодые, это то, что им нужно.

Испаноязычное население меня точно знает, как и вся Испания! Испанский язык – второй в мире, так-то!

Это поколение не помнит ! Молодым скажите про – что они знают про него? Он на правом краю забивал в Англии больше 10 мячей, сейчас наши форварды за сезон столько кладут.

10 лет в Италии играл, но они его не знают!

Мне больше 35 лет, поэтому я не являюсь примером для молодого поколения. Эти ребята смотрят на хайп и медиафутбол – конечно, это хорошо, но сравнивать с профессиональным его нельзя! Помните, как пляжный футбол с большим начали равнять? Вы чего, с ума сошли? Я сейчас в Бразилии был бы одним из лучших в пляжном футболе! Не надо сравнивать! – сказал бывший хавбек «Сельты», а ныне главный тренер медиафутбольного клуба Fight Nights.