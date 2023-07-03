Маунт проходит медосмотр в «МЮ». Хавбека «Челси» подпишут за 55+5 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, обследование полузащитника «Челси» перед переходом в «МЮ» запланировано на понедельник.

Ранее стало известно, что Маунт подпишет с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления на год. Сумма трансфера составит 55+5 миллионов фунтов. В новом клубе Маунт будет получать от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

Статистику выступлений 24-летнего полузащитника можно найти здесь.

18 комментариев

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RealJon
Ответ Talgat Ergeshov
ну и синие молодцы,почти $150млн заработали продав хавертца,маунта и кучу неликвида,,почти отбили мудрика и энцо,у которых еще все впереди!
210 лямов вообще то
+4
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+4
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Born is the King
Давненько такого топового полузащитника не было в МЮ. Со времен Сколза можно сказать. 70 млн евро за ММ это просто подарок от Челси для Мю. Зарплата 300к это только подтверждает
+5
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DolJun
надеюсь не провалит как зиеш)
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ПравдоРуб
Сумму трансфера не буду обсуждать, но такую личку давать это перебор конечно
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Talgat Ergeshov
неплохо! если и онана с хейлундом подпишут!
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Talgat Ergeshov
ну и синие молодцы,почти $150млн заработали продав хавертца,маунта и кучу неликвида,,почти отбили мудрика и энцо,у которых еще все впереди!
0
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Kazbek Ilyassovskiy
https://youtu.be/jTg-fpSHLdU
очень жаль, что уходит из Челси.
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avcgloronalduMU
де хеа аут, маунт ин
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Данил Кулинский
А как же правило потолка в 200к фунтов?))))))))
Сейчас еще односезонному депутату дадут личку 375к в неделю, и сдуется как всегда.
Хлопаю Мёрто, как же его разводят на деньги.
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NIRVANA
Ответ Born is the King
Давненько такого топового полузащитника не было в МЮ. Со времен Сколза можно сказать. 70 млн евро за ММ это просто подарок от Челси для Мю. Зарплата 300к это только подтверждает
Все-таки 250к, а 300 зависит от его качества игры.
+1
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Lavinka
Ответ Born is the King
Давненько такого топового полузащитника не было в МЮ. Со времен Сколза можно сказать. 70 млн евро за ММ это просто подарок от Челси для Мю. Зарплата 300к это только подтверждает
Бруно шутка какая то ?
+2
-2
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Lavinka
Ответ Born is the King
Давненько такого топового полузащитника не было в МЮ. Со времен Сколза можно сказать. 70 млн евро за ММ это просто подарок от Челси для Мю. Зарплата 300к это только подтверждает
250 вообще то .
+1
-1
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
Давненько такого топового полузащитника не было в МЮ. Со времен Сколза можно сказать. 70 млн евро за ММ это просто подарок от Челси для Мю. Зарплата 300к это только подтверждает
ну так вы же его окрестили вторым Лэмпсом. Вот и глянем.
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