Маунт проходит медосмотр в «МЮ». Хавбека «Челси» подпишут за 55+5 млн фунтов
Мэйсон Маунт проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед».
По информации Sky Sports, обследование полузащитника «Челси» перед переходом в «МЮ» запланировано на понедельник.
Ранее стало известно, что Маунт подпишет с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления на год. Сумма трансфера составит 55+5 миллионов фунтов. В новом клубе Маунт будет получать от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.
Статистику выступлений 24-летнего полузащитника можно найти здесь.
очень жаль, что уходит из Челси.
Сейчас еще односезонному депутату дадут личку 375к в неделю, и сдуется как всегда.
Хлопаю Мёрто, как же его разводят на деньги.