Маунт проходит медосмотр в «МЮ». Хавбека «Челси» подпишут за 55+5 млн фунтов

Мэйсон Маунт проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, обследование полузащитника « » перед переходом в «МЮ» запланировано на понедельник.

Ранее стало известно, что подпишет с « » контракт на 5 лет с возможностью продления на год. Сумма трансфера составит 55+5 миллионов фунтов. В новом клубе Маунт будет получать от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

Статистику выступлений 24-летнего полузащитника можно найти здесь.