Лещук о сравнениях 19-летнего Расулова с Яшиным: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в клубе выбирают вратаря на каждый матч, а также высказался о сравнениях 19-летнего Курбана Расулова с Львом Яшиным.
– Как у вас происходит выбор вратаря? В сборной Карпин не раз говорил, что это не его дело, а Кафанова. Как в «Динамо»?
– Мы тренируемся, наигрываем, и за сутки-двое понимаем, кто будет играть.
– Как вы реагируете на то, что в чемпионате стал играть молодой Расулов, а не вы или Лунев, который, впрочем, травмирован? Обидно?
– Конечно, всегда обидно, когда не играешь. Но времени раскисать нет.
– Я, когда готовился к матчу, читал тексты о том, что Курбан – наследник Яшина. Не чересчур?
– Когда я начинал, провел первые игры, тоже носили на руках. А в другие моменты бывало, что с дерьмом смешивали, – сказал вратарь «Динамо».