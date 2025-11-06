  • Спортс
Лещук о сравнениях 19-летнего Расулова с Яшиным: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»

Игорь Лещук рассказал, как происходит выбор вратаря на матчи в «Динамо».

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в клубе выбирают вратаря на каждый матч, а также высказался о сравнениях 19-летнего Курбана Расулова с Львом Яшиным. 

– Как у вас происходит выбор вратаря? В сборной Карпин не раз говорил, что это не его дело, а Кафанова. Как в «Динамо»?

– Мы тренируемся, наигрываем, и за сутки-двое понимаем, кто будет играть.

– Как вы реагируете на то, что в чемпионате стал играть молодой Расулов, а не вы или Лунев, который, впрочем, травмирован? Обидно?

– Конечно, всегда обидно, когда не играешь. Но времени раскисать нет.

– Я, когда готовился к матчу, читал тексты о том, что Курбан – наследник Яшина. Не чересчур?

– Когда я начинал, провел первые игры, тоже носили на руках. А в другие моменты бывало, что с дерьмом смешивали, – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
