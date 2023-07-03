Полиции в Испании разрешили останавливать матчи в случае расизма, чтобы не допустить ситуаций как с Винисиусом
В Испании полицейские смогут останавливать футбольные матчи в случае проявления расизма.
Как сообщает Marca со ссылкой на El País, МВД Испании подготовило инструкцию, усиливающую роль полиции при расистском поведении болельщиков. Теперь у полиции будет право попросить судью временно остановить матч или прервать его насовсем.
Отмечается, что такую реакцию вызвала ситуация с вингером «Реала» Винисиусом. Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли бразильца, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса
Самое сложное в этой ситуации то, что владелец недвижимости Испании по закону не имеет права выгнать «непрошенного гостя» с применением физической силы или посредством отключения коммуникаций в доме. Единственное что остается – это обратиться в полицию, составить иск и дождаться судебного решения.
И это только начало!:))) О чем думает простой Испанский народ, когда в соседней Франции это уже привело к катастрофе, машины сжигают, людей калечат, полиция бездейстует! А Макрон кайфует на концерте Элтона Джона с Паниным:)))
Твоя команда проигрывает 3-0, осталось 10 минут до конца матча? Также параллельно ты являешься неадекватным болельщиком с дефицитом внимания? Есть решение! Обозви черногожего игрока, выступающего за команду соперников ниггггером и желательно еще обезьяной. Команде своей ты не поможешь, но привлечешь внимание к себе и пошумишь на всю страну(может и мир). И не забудь сделать ставку на "приостановка матча: да"
P. S s при отсутствии чернокожих игроков, можно выбрать игрока-мулата
Вальверде очень рад
Ирок: они кричат, что он пи#$ и мать у него ш#$
Судья: это не расизм. всё нормально, продолжаем