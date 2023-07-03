Полиции в Испании разрешили останавливать матчи в случае расизма, чтобы не допустить ситуаций как с Винисиусом

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

В Испании полицейские смогут останавливать футбольные матчи в случае проявления расизма.

Как сообщает Marca со ссылкой на El País, МВД Испании подготовило инструкцию, усиливающую роль полиции при расистском поведении болельщиков. Теперь у полиции будет право попросить судью временно остановить матч или прервать его насовсем.

Отмечается, что такую реакцию вызвала ситуация с вингером «Реала» Винисиусом. Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли бразильца, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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15 комментариев

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Короче ни один гостевой матч реала не будет доигран до конца 🙈
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rigobersong
Это просто катастрофа, Испанию пример Франции ничему не учит, если идти на поводу у леваков:)) Они совсем не понимают, что после того как Африканцы захватят Францию, то первым делом будет оккупирована Испания:))
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Zlatan Ibra
Что там, кстати, с бананом-пистолетом и дружбанами-агентами Винисиуса?
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rigobersong
ocupas – так называются нелегальные захватчики жилья в Испании. Слово происходит от испанского «ocupar» - оккупировать, занимать, владеть. Это достаточно распространенная проблема в Испании и связано с тем, что практически любой человек – испанец, иностранный гражданин, мигрант, беженец и так далее, может незаконно проникнуть во владения, которые временно оставлены без присмотра и остаться там жить. Возможен и другой вариант оккупирования – под видом снятия жилья в аренду. Человек (или несколько) под видом долгосрочной аренды недвижимости проживает пару месяцев по всем правилам, со своевременными оплатами квартплаты и прочих платежей, потом просто отказывается продолжать платить дальше за проживание и занимает жилье его незаконно. Еще один неприятный момент – это расхищение имущества с квартиры или дома.

Самое сложное в этой ситуации то, что владелец недвижимости Испании по закону не имеет права выгнать «непрошенного гостя» с применением физической силы или посредством отключения коммуникаций в доме. Единственное что остается – это обратиться в полицию, составить иск и дождаться судебного решения.

И это только начало!:))) О чем думает простой Испанский народ, когда в соседней Франции это уже привело к катастрофе, машины сжигают, людей калечат, полиция бездейстует! А Макрон кайфует на концерте Элтона Джона с Паниным:)))
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Mohnatiy
Теперь любое слово, адресованное чернокожему, автоматически является расизмом, если это слово ему не понравилось ☝🏻
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2vdhrvmmzf
Реал нашёл способ штамповать технические победы
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-3
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Большой Сэми
Рекламная интеграция:
Твоя команда проигрывает 3-0, осталось 10 минут до конца матча? Также параллельно ты являешься неадекватным болельщиком с дефицитом внимания? Есть решение! Обозви черногожего игрока, выступающего за команду соперников ниггггером и желательно еще обезьяной. Команде своей ты не поможешь, но привлечешь внимание к себе и пошумишь на всю страну(может и мир). И не забудь сделать ставку на "приостановка матча: да"
P. S s при отсутствии чернокожих игроков, можно выбрать игрока-мулата
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Flavius
Как прекрасно, что оскоблять игроков, их родителей, жён, и детей по-прежнему можно на любой почве, кроме расизма

Вальверде очень рад
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Гладиатор из Тушино
Интересно, в мире существют чёрные украинки нетрадиционной ориентации? Это же буквально джекпот в наше время
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SaH4r.
Эль класико, счёт 2-0 в пользу Барсы, на 89-ой минуте винипуха якобы оскорбляют, матч останавливают, после перерыва Анчелотти выпускает Родриго, он чудесным образом делает два гола + ассист и Реал вырывает победу
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Акира_1
Теперь матчи в Ла лиге растянутся на целый день. Будут выяснять, кто кричал расизм, а кто просто мат и оскорбления.
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Flavius
Судья: что там кричат болельщики Винисиусу?
Ирок: они кричат, что он пи#$ и мать у него ш#$
Судья: это не расизм. всё нормально, продолжаем
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corazón blanco
Ответ rigobersong
ocupas – так называются нелегальные захватчики жилья в Испании. Слово происходит от испанского «ocupar» - оккупировать, занимать, владеть. Это достаточно распространенная проблема в Испании и связано с тем, что практически любой человек – испанец, иностранный гражданин, мигрант, беженец и так далее, может незаконно проникнуть во владения, которые временно оставлены без присмотра и остаться там жить. Возможен и другой вариант оккупирования – под видом снятия жилья в аренду. Человек (или несколько) под видом долгосрочной аренды недвижимости проживает пару месяцев по всем правилам, со своевременными оплатами квартплаты и прочих платежей, потом просто отказывается продолжать платить дальше за проживание и занимает жилье его незаконно. Еще один неприятный момент – это расхищение имущества с квартиры или дома. Самое сложное в этой ситуации то, что владелец недвижимости Испании по закону не имеет права выгнать «непрошенного гостя» с применением физической силы или посредством отключения коммуникаций в доме. Единственное что остается – это обратиться в полицию, составить иск и дождаться судебного решения. И это только начало!:))) О чем думает простой Испанский народ, когда в соседней Франции это уже привело к катастрофе, машины сжигают, людей калечат, полиция бездейстует! А Макрон кайфует на концерте Элтона Джона с Паниным:)))
Да и то полиция тоже не может выгнать их, а пока суд рассмотрит, за это время те продают все, что есть в доме. Это действительно большая проблема в стране. На какие только ухищрения не идут жители домов и квартир, у некоторых они превращаются в крепость.
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