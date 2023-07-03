Полиции в Испании разрешили останавливать матчи в случае расизма, чтобы не допустить ситуаций как с Винисиусом

В Испании полицейские смогут останавливать футбольные матчи в случае проявления расизма.

Как сообщает Marca со ссылкой на El País, МВД Испании подготовило инструкцию, усиливающую роль полиции при расистском поведении болельщиков. Теперь у полиции будет право попросить судью временно остановить матч или прервать его насовсем.

Отмечается, что такую реакцию вызвала ситуация с вингером « » . Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли бразильца, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

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