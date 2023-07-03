Переговоры по Кейну ведет Румменигге. Форвард «Тоттенхэма» хочет только в «Баварию»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Бавария» ведет прямые переговоры с «Тоттенхэмом» насчет Харри Кейна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, работу в этом направлении возглавил Карл-Хайнц Румменигге, вошедший в наблюдательный совет немецкого клуба в мае.

Технический директор «Баварии» Марко Неппе уже убедил форварда перейти именно в состав чемпионов Германии, и Кейн больше не рассматривает другие варианты.

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира «Тоттенхэма» можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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Миндовг
Ответ Тухель
У него сейчас 213 голов в АПЛ интересно если перейдет за сколько столько же забьет в Бундеслиге? За 3 или 4 сезона?
Мане уже назабивался
+42
-4
+38
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рашпиль
Ответ Ман Сити
Когда выбор Бавария или маню, очевидно что хочет только в Баварию
Когда пишут "маню", то можно делать вывод, что этот человек не обременён интеллектом. Нытики почти всегда не очень умны.
+27
-7
+20
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Sunlight Project
Переходи в Баварию Кейн, хоть там в последнее время какой то цирк происходит, всё таки это великий клуб.
+16
-2
+14
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Ман Сити
Когда выбор Бавария или маню, очевидно что хочет только в Баварию
+38
-28
+10
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Aboba Boba
Да хоть Месси, Леви не убедишь
+12
-3
+9
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Улыбайся
Ответ Shadow1882
Этот журналист буквально работает на Баварию, судя по его профилю в тви. Верим ли мы ему? Не особо
Плеттенберг - журналист Sky Sports с уклоном инсайдов про Бундеслигу . Из немецких журналистов , я больше склонен доверять Плеттенбергу нежели тому же Фальку
+6
0
+6
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Амин Чич
Ответ Акира_1
Как это отменяет низкий уровень лиги, где только одна Бавария и есть?
Как я наблюдаю, что в АПЛ тоже только одна команда есть
+7
-2
+5
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Максим Семин
Ответ Artuom Batishev
Так Мане никогда много и не забивал. У него другие плюсы.
Сане бить
+4
0
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Амин Чич
Ответ Акира_1
Неужели для Кейна пара титулов Бундесфермы сделают настроение? Может спокойно и дальше бить рекорды АПЛ на радость Англии.
Ну от команды этой фермы пару сезонов назад, Кейн и ко пустили в двух матчах 10 мячей
+6
-2
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Deutsche Fan
Радуют такие новости
+4
0
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a2wai
Румменигге не привыкать вести такие переговоры, а если об этом пишет Плеттенберг, шансы на то, что Кейн передет в Мюнхен, все же есть.

Может быть дожмут немцы.
+3
0
+3
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Амин Чич
Ответ Орарайма
Сомневаюсь, что Бавария уломает Кейна на конфликт с Тоттенхэмом Либо серьезно увеличивайте предложение либо приходите через год
через год сумма превратится в "0"
+3
-1
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Artuom Batishev
Ответ Миндовг
Мане уже назабивался
Так Мане никогда много и не забивал. У него другие плюсы.
+3
-1
+2
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Марат Кусаинов
Ответ рашпиль
Когда пишут "маню", то можно делать вывод, что этот человек не обременён интеллектом. Нытики почти всегда не очень умны.
Что поделаешь, столько лет унижений.
Даже декадная засуха в апл не лечат эту боль.
+2
0
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Гениальный камень
Ответ Artuom Batishev
Так Мане никогда много и не забивал. У него другие плюсы.
90 голов за 196 игр это немного?
+2
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Амин Чич
Ответ Ansu Fati
Продадут зимой в условный Челси за 70-80 млн))
зимой никто больше 20 не даст
+2
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Splintar
Приятно видеть в деле снова Карл-Хайнца. До сих пор не верится, что в Баварии больше нет Хасана)
+2
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Амин Чич
Ответ DolJun
прост) теперь я арестован орфографической полицией?)
Звони срочно Марье Ивановне
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Амин Чич
Ответ DolJun
утка. просто леви походу намекнул что отпустит только в баварию. в противном случае для него идеальнее места чем челси не найти
а почему Челси с маленькой буквы?)))
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Артём Околелов
Ответ Акира_1
Неужели для Кейна пара титулов Бундесфермы сделают настроение? Может спокойно и дальше бить рекорды АПЛ на радость Англии.
Бавария топ 3 клуба с наибольшим шансом на ЛЧ причём каждый год, сейчас он заполнит засуху в клубе после ухода Левандовски
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Ира15577
Ответ Медельин
Жаль, что рекорд Ширера не побьет… Харри заслужил…
Вы извините, но кто помнит про Ваш рекорд??? Никому он особенно и не нужен.
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Tima_Milan
Переговоры по Румменигге ведет Кейн.
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Гениальный камень
Ответ Гений с лысиной
Дружище, ты немного не так посчитал
Да знаю, хрень написал на сонную голову)
0,45 мяча за игру у Мане
0,67 мяча за игру у Кейна
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Медельин
Ответ Ира15577
Вы извините, но кто помнит про Ваш рекорд??? Никому он особенно и не нужен.
Зря Вы так… Люди, хотя бы на среднем уровне интересующиеся АПЛ, знают лучшего бомбардира Лиги. Если бы им стал Кейн, то помнили бы его, как минимум, пока рекорд не был бы побит (а ближайших преследователей пока особо не видно. Это весьма ценный индивидуальный титул. Та же ЛЧ - титул командный. Но, однозначно, Кейн заслужил более титулованный клуб, тут сомнений нет
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Shadow1882
Этот журналист буквально работает на Баварию, судя по его профилю в тви. Верим ли мы ему? Не особо
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