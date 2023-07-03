Переговоры по Кейну ведет Румменигге. Форвард «Тоттенхэма» хочет только в «Баварию»

«Бавария» ведет прямые переговоры с «Тоттенхэмом» насчет Харри Кейна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, работу в этом направлении возглавил , вошедший в наблюдательный совет немецкого клуба в мае.

Технический директор «Баварии» Марко Неппе уже убедил форварда перейти именно в состав чемпионов Германии, и больше не рассматривает другие варианты.

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира « » можно ознакомиться здесь.