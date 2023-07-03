Переговоры по Кейну ведет Румменигге. Форвард «Тоттенхэма» хочет только в «Баварию»
«Бавария» ведет прямые переговоры с «Тоттенхэмом» насчет Харри Кейна.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, работу в этом направлении возглавил Карл-Хайнц Румменигге, вошедший в наблюдательный совет немецкого клуба в мае.
Технический директор «Баварии» Марко Неппе уже убедил форварда перейти именно в состав чемпионов Германии, и Кейн больше не рассматривает другие варианты.
Со статистикой выступлений лучшего бомбардира «Тоттенхэма» можно ознакомиться здесь.
Может быть дожмут немцы.
Даже декадная засуха в апл не лечат эту боль.
0,45 мяча за игру у Мане
0,67 мяча за игру у Кейна