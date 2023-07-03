НХЛ о Федотове: «У него действующий и обязывающий контракт с «Филадельфией»

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

НХЛ ответила на вопрос о статусе голкипера Ивана Федотова.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но КХЛ не зарегистрировала контракт – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии».

– КХЛ отказывается регистрировать контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА из‑за его неясного статуса в «Филадельфии Флайерс». Можете ли вы объяснить, какой статус у Федотова в НХЛ на данный момент? Что нужно сделать Федотову, чтобы получить возможность играть за ЦСКА в КХЛ в этом году?

– У него действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией Флайерс», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vizaslayer
Ну вот, лети лови свою удачу и впахивай в лучшей лиге, шанс есть.
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shibosan
Поделом цска с их бандитскими методами. Только зря карьеру сломали человеку.
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shldnkn
Ну вот вопрос и разрешен где играть после дембеля
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexZhano__
Во всей этой истории до сих пор непонятно только одно. Каждый год хоккеисты уезжают в НХЛ, почему именно в случае с Федотовым ЦСКА так возбудился?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dudkinrs82
Шах и мат!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
поздравления и только вперёд!!!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al77
Ну все, как бы кто ни относился - но нужно лететь.
в конце концов контракт действительно подписан, срочку Иван отслужил, хорошо что не получил статус невыездной... но проверять возращаться не стоит...
сразу было странно отпуск в июле проводят не в Дубаях))

удачи в Филадельфии, точно будет интересно посмотреть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Летучий финн
Ответ Rally
Ну вот тогда пусть едет туда. Хотя сейчас он лётчиком то не нужен особо.
Если закрепится в АХЛ, может и в НХЛ попасть, тем более учитывая слухи об обмене Харта
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
ну, держись, Ваня😁
сейчас тебя армейские боссы по второму разу проклянут
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
upuckuH
каеф.
нафига цска вообще Федотов ? че они так в него ухватились ? Сорокин был в разы сильнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Садковский Ян
НХЛ свою позицию обозначил, КХЛ солидарны в этом вопросе. Надеюсь ЦСКА поступит в этот раз по-человечески и даст шанс Ивану. С хорошей кармой в сезон вошли бы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Отличные новости
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Беги, Ваня, беги
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andron
получается ЦСКА в пролете с Федотовым?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Как бы поступило НХЛ ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaVa
Главное чтоб под мобилизацию теперь не попал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Похоже, парню вторую повестку пришлют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.shine@gmail.com
Беги Ваня, беги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Ваня, лети туда и получай игровую практику в АХЛ хотя бы. Дембель есть, теперь играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hollie Cummisky
Ответ vizaslayer
Ну вот, лети лови свою удачу и впахивай в лучшей лиге, шанс есть.
Как бы да, не поспоришь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rally
Ну вот тогда пусть едет туда. Хотя сейчас он лётчиком то не нужен особо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxximus
Ответ AlexZhano__
Во всей этой истории до сих пор непонятно только одно. Каждый год хоккеисты уезжают в НХЛ, почему именно в случае с Федотовым ЦСКА так возбудился?
На дочке Сечина не женился 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий