НХЛ о Федотове: «У него действующий и обязывающий контракт с «Филадельфией»
НХЛ ответила на вопрос о статусе голкипера Ивана Федотова.
Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но КХЛ не зарегистрировала контракт – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии».
– КХЛ отказывается регистрировать контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА из‑за его неясного статуса в «Филадельфии Флайерс». Можете ли вы объяснить, какой статус у Федотова в НХЛ на данный момент? Что нужно сделать Федотову, чтобы получить возможность играть за ЦСКА в КХЛ в этом году?
– У него действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией Флайерс», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
в конце концов контракт действительно подписан, срочку Иван отслужил, хорошо что не получил статус невыездной... но проверять возращаться не стоит...
сразу было странно отпуск в июле проводят не в Дубаях))
удачи в Филадельфии, точно будет интересно посмотреть.
сейчас тебя армейские боссы по второму разу проклянут
нафига цска вообще Федотов ? че они так в него ухватились ? Сорокин был в разы сильнее.