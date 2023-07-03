НХЛ о Федотове: «У него действующий и обязывающий контракт с «Филадельфией»

НХЛ ответила на вопрос о статусе голкипера Ивана Федотова.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но КХЛ не зарегистрировала контракт – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии».

– КХЛ отказывается регистрировать контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА из‑за его неясного статуса в «Филадельфии Флайерс». Можете ли вы объяснить, какой статус у Федотова в НХЛ на данный момент? Что нужно сделать Федотову, чтобы получить возможность играть за ЦСКА в КХЛ в этом году?

– У него действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией Флайерс», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.