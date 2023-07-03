Уимблдон. Расписание 4 июля. Медведев и Мирра Андреева начнут последним запуском, Рыбакина и Соболенко сыграют на Центральном корте
«Уимблдон» опубликовал расписание на 4 июля, второй игровой день.
На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по московскому времени. План такой:
- Елена Рыбакина (3) – Шелби Роджерс;
- Энди Маррей – Райан Пенистон;
- Арина Соболенко (2) – Панна Удварди.
На Корте №1 день начнется в 15:00 мск. Расписание следующее:
- Карлос Алькарас (1) – Жереми Шарди;
- Онс Жабер (6) – Магдалена Фрех;
- Кэмерон Норри (12) – Томаш Махач.
На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по Москве.
Даниил Медведев (3) сыграет с Артуром Фери последним запуском на Корте №2.
Анна Блинкова и Янина Викмайер закроют день на Корте №8, а Мирра Андреева и Ван Сиюй – на Корте №9.
Александр Шевченко сыграет с Адрианом Маннарино последним запуском на Корте №11.
На Корте №16 первым запуском встретятся Анастасия Потапова и Селин Неф, а на Корте №17 – Екатерина Александрова и Эмма Наварро.
Полностью расписание здесь.
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