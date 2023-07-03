Уимблдон. Расписание 4 июля. Медведев и Мирра Андреева начнут последним запуском, Рыбакина и Соболенко сыграют на Центральном корте

« » опубликовал расписание на 4 июля, второй игровой день.

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по московскому времени. План такой:

(3) – ;

– ;

(2) – Панна Удварди.

На Корте №1 день начнется в 15:00 мск. Расписание следующее:

(1) – ;

(6) – Магдалена Фрех;

(12) – Томаш Махач.

На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по Москве.

(3) сыграет с Артуром Фери последним запуском на Корте №2.

и закроют день на Корте №8, а и Ван Сиюй – на Корте №9.

сыграет с последним запуском на Корте №11.

На Корте №16 первым запуском встретятся и Селин Неф, а на Корте №17 – и Эмма Наварро.

Полностью расписание здесь.

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