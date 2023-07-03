Уимблдон. Расписание 4 июля. Медведев и Мирра Андреева начнут последним запуском, Рыбакина и Соболенко сыграют на Центральном корте

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP WTA Янина Викмайер Адриан Маннарино Жереми Шарди Шелби Роджерс Онс Жабер Анастасия Потапова Анна Блинкова Даниил Медведев Екатерина Александрова Арина Соболенко Елена Рыбакина Кэмерон Норри Карлос Алькарас Райан Пенистон Александр Шевченко Мирра Андреева Теннис

«Уимблдон» опубликовал расписание на 4 июля, второй игровой день.

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по московскому времени. План такой:

На Корте №1 день начнется в 15:00 мск. Расписание следующее:

На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по Москве.

Даниил Медведев (3) сыграет с Артуром Фери последним запуском на Корте №2.

Анна Блинкова и Янина Викмайер закроют день на Корте №8, а Мирра Андреева и Ван Сиюй – на Корте №9.

Александр Шевченко сыграет с Адрианом Маннарино последним запуском на Корте №11.

На Корте №16 первым запуском встретятся Анастасия Потапова и Селин Неф, а на Корте №17 – Екатерина Александрова и Эмма Наварро.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
медведя опять запихивают подальше
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verdo
вперед шарди, поддержи парижан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Карлос Алькарас и Онс Жабер в романтической комедии Новака Джоковича «Начавшие 4 июля».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий