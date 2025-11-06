  • Спортс
  • Гуллит о высокой линии обороны «Барсы»: «Зачем упорно придерживаться плана, обреченного на провал?»
Гуллит о высокой линии обороны «Барсы»: «Зачем упорно придерживаться плана, обреченного на провал?»

Руд Гуллит о высокой линии обороны «Барселоны»: обречена на провал.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит не понимает, зачем главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик использует высокую линию обороны. В среду каталонцы сыграли вничью с «Брюгге» (3:3) в общем этапе Лиги чемпионов. 

«Зачем упорно придерживаться плана, обреченного на провал?» – заявил Руд Гуллит beIN Sports. 

Кроме того, Гуллит назвал такую тактику «камикадзе-футболом».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: beIN
