Гуллит о высокой линии обороны «Барсы»: «Зачем упорно придерживаться плана, обреченного на провал?»
Руд Гуллит о высокой линии обороны «Барселоны»: обречена на провал.
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит не понимает, зачем главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик использует высокую линию обороны. В среду каталонцы сыграли вничью с «Брюгге» (3:3) в общем этапе Лиги чемпионов.
«Зачем упорно придерживаться плана, обреченного на провал?» – заявил Руд Гуллит beIN Sports.
Кроме того, Гуллит назвал такую тактику «камикадзе-футболом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: beIN
