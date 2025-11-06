Виртц, Киммих, Та, Гнабри, Сане, Горетцка, Вольтемаде – в заявке Германии на матчи с Люксембургом и Словакией

Опубликован состав сборной Германии на матчи квалификации к ЧМ-2026 в ноябре.

В ноябре немецкая сборная сыграет с командами Люксембурга и Словакии в отборе на чемпионат мира 2026 года.

В список тренерского штаба под руководством Юлиана Нагельсманна вошли:

Вратари : Ноа Атуболу («Фрайбург»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм »), Финн Дамен («Аугсбург»), Александр Нюбель («Штутгарт»);

Защитники : Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия» Дортмунд), Ридле Баку, Давид Раум (оба – «Лейпциг»), Натаниэль Браун «Айнтрахт»), Джонатан Та («Бавария»), Малик Тиав («Ньюкасл»);

Полузащитники : Йозуа Киммих, Александар Павлович, Леон Горетцка (все – «Бавария»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Флориан Виртц («Ливерпуль»);

Нападающие : Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Йонатан Буркардт («Айнтрахт»), Саид Эль Мала («Кельн»), Серж Гнабри («Бавария»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Лерой Сане («Галатасарай»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).

14 ноября Германия сыграет с Люксембургом, 17 – со Словакией.