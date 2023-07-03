«В 18 лет тебя забирают в армию – ты взрослый! Но для футбола не вырос. Умереть можешь, а поиграть на поле – нет, получается?» Фоменко об отношении к молодым игрокам в России

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Олег Фоменко Футбол

Тренер ЦСКА привел в пример армию, говоря об отношении к молодым футболистам в России.

 – Ваши слова по итогам работы в «Краснодаре»: «Во всем мире 18-летний парень – футболист, к нему относятся как к взрослому. А мы к таким ребятам почему-то относимся как к детям». Мы – это кто?

– Руководители, тренеры, журналисты. Особенно агенты. «Да он у нас молодой, перспективный, еще прибавит!»

По мне, есть один критерий оценки: соответствует месту в старте или нет. Не бывает этого, молодой или старый. На Набабкина посмотрите!

Не понимаю этого отношения. То есть в 18 лет тебя забирают в армию, дают автомат – ты взрослый! Но в футбол играть еще не вырос. Умереть ты можешь, а поиграть на поле – нет, получается? Чем раньше футболист начнет бегать со взрослыми, тем быстрее обрастет мясом, – заявил Олег Фоменко.

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29 комментариев

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Simplicissimus
Да я более того скажу, в 18 тебя скорее возьмут в армию, чем работать в рандомную рыгаловку например, типа ДД или Вкуса очка. Котлеты жарить, это ж вам не автомат держать или гранатомет
+44
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T622222
А за Родину у нас и в 10 лет умереть не зазорно!
+27
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faddey
Ответ Simplicissimus
Да я более того скажу, в 18 тебя скорее возьмут в армию, чем работать в рандомную рыгаловку например, типа ДД или Вкуса очка. Котлеты жарить, это ж вам не автомат держать или гранатомет
Гонево. Я в макдоналдсе работал в 16 лет, там правда ограничения были по часам в неделю. А в 18 спокойно работал в выходные по 8 часов.
+12
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Alexander Kolbin
Не надо забирать в армию может?
+11
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Игорь Пичугин
Такое мог сказать только Олег, сказал бы Николай, сразу иноагентом бы оказался.
+6
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korysh
какая разница какое отношение у журналистов и общественности, проблема в том, что видимо очень мало таких талантов, чтоб они в 18 лет вытесняли из состава опытных футболистов
+6
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Max B
Проблема в том, что большинство нашей молодёжи, в отличие от негров, к 18 годам ещё физически не сформированы. Тупо генетика. И к каким бы ты мужикам его не ставил, он "мясом" как Мбапе не обрастает.
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KMR
Ещё пить и курить не разрешают)
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Quiet Dad
уровень таланта и мастерства у каждого отдельного персонажа может быть поразительно разным.
Некоторые люди универ способны окончить в 15 лет...
Сравнивать армию и футбол по меньшей мере глупо.
Армия и футбол это совершенно разные вселенные.
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Владислав Дудкин
С футболистами в этом плане конечно сильно нянчатся. Хотя учитывая, какие деньги крутятся в этом сегменте, то можно понять почему. Но не совсем корректурное сравнение. Когда в Ростове некого было ставить, отчетливо была показана в разнице между молодняком и взрослым уровнем.
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Paolo77
Да не поэтому у нас не играют 18-ти летние, а потом что, футбол в России не бизнес в его понимании во всём мире. Требовать от наших топ клубов выпускать молодых сложно, у них другие задачи, цели, бюджеты, а вот малые команды, должны это делать, чтобы зарабатывать на их продаже, как это происходит в Европе и Южной Америки, где это отдаленный конвеер получения дохода, у нас же этим занимаются или занимались единицы (Уфа (фактически банкрот), Чертаново), все остальные, либо подписывают возрастных игроков, либо арендуют у топ клубов их молодняк, плюс сидят на бюджетных деньгах, а как только они заканчиваются, клуб начинает сползать в низшие лиги, а потом и вовсе исчезают с футбольной карты страны, т.к. такая форма существования очень шаткая...
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ltkmaby
Ответ Владислав Дудкин
С футболистами в этом плане конечно сильно нянчатся. Хотя учитывая, какие деньги крутятся в этом сегменте, то можно понять почему. Но не совсем корректурное сравнение. Когда в Ростове некого было ставить, отчетливо была показана в разнице между молодняком и взрослым уровнем.
Дело не в нянчится, молодой игрок, прийдя в клуб, объективно не может конкурировать со взрослыми, проженными игроками. Ему нужно время, но в это время его нужно планомерно подводить к основе. Его же просто бросают в горнило тренировок, выплывет или нет, а потом разводят руками, не получилось. У нас почти не осталось тренеров, умеющих работать с игроками, сплошные мотиваторы, в лучшем случае тактики. И все.
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a2wai
И в чем он не прав?
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tverd1
М.б. для кого то это откровение, но в армию забирают для обучения военной специальности. И без подготовки в обращении оружием автомат новобранцу не дадут. Просто научить пользоваться автоматом проще, чем научиться играть в футбол.
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TravenS
Тупое сравнение. Футболист — это та же профессия, где все нужные навыки и знания (да, чтобы пинать мячик, нужно ещё и думать, тактика и тд) приходят с опытом, есть конечно и исключения, но это категория вундеркиндов. А 5 дней в неделю быть разнорабочим в армии можно и в 18.
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ezheloko
бессмысленное сравнение

Легко доводится до абсурда если предложить этому Фоменко ставить главными тренерами 18-летних ребят. Умереть могут, а руководить командой нет?

В 18-летних головах нет еще объема опыта и знаний. Для того чтобы умереть в армии его и не надо (наоборот, лучше чтобы его не было, тогда охотнее самоубийственные приказы исполнять будут). А вот для игры в футбол, и тем более для тренерства они нужны.
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zzzeeerrrooo
Ответ Max B
Проблема в том, что большинство нашей молодёжи, в отличие от негров, к 18 годам ещё физически не сформированы. Тупо генетика. И к каким бы ты мужикам его не ставил, он "мясом" как Мбапе не обрастает.
Гави в свои 18 отыграл два полноценных сезона
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Okaka
Ответ Max B
Проблема в том, что большинство нашей молодёжи, в отличие от негров, к 18 годам ещё физически не сформированы. Тупо генетика. И к каким бы ты мужикам его не ставил, он "мясом" как Мбапе не обрастает.
есть же кавказцы, коих очень много
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