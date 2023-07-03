«В 18 лет тебя забирают в армию – ты взрослый! Но для футбола не вырос. Умереть можешь, а поиграть на поле – нет, получается?» Фоменко об отношении к молодым игрокам в России
Тренер ЦСКА привел в пример армию, говоря об отношении к молодым футболистам в России.
– Ваши слова по итогам работы в «Краснодаре»: «Во всем мире 18-летний парень – футболист, к нему относятся как к взрослому. А мы к таким ребятам почему-то относимся как к детям». Мы – это кто?
– Руководители, тренеры, журналисты. Особенно агенты. «Да он у нас молодой, перспективный, еще прибавит!»
По мне, есть один критерий оценки: соответствует месту в старте или нет. Не бывает этого, молодой или старый. На Набабкина посмотрите!
Не понимаю этого отношения. То есть в 18 лет тебя забирают в армию, дают автомат – ты взрослый! Но в футбол играть еще не вырос. Умереть ты можешь, а поиграть на поле – нет, получается? Чем раньше футболист начнет бегать со взрослыми, тем быстрее обрастет мясом, – заявил Олег Фоменко.
Некоторые люди универ способны окончить в 15 лет...
Сравнивать армию и футбол по меньшей мере глупо.
Армия и футбол это совершенно разные вселенные.
Легко доводится до абсурда если предложить этому Фоменко ставить главными тренерами 18-летних ребят. Умереть могут, а руководить командой нет?
В 18-летних головах нет еще объема опыта и знаний. Для того чтобы умереть в армии его и не надо (наоборот, лучше чтобы его не было, тогда охотнее самоубийственные приказы исполнять будут). А вот для игры в футбол, и тем более для тренерства они нужны.