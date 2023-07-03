Чалый о спорах из-за ситуации на Украине: «С кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига ФК Севастополь Политика Валерий Чалый чемпионат Крыма Футбол

Гендиректор «Севастополя» выразил отношение к ситуации на Украине.

– На Украине есть поговорка: не съем, так понадкусываю. Они этим занимаются в футболе, который сейчас очень политизирован.

Нам надо побеждать – других вариантов нет. Побеждать надо на всех фронтах – и на футбольном, и на спортивном, и в СВО. Уважают силу и правду. А на нашей стороне и правда, и сила.

– Как ситуация с прилетами снарядов?

– Мне кажется, у нас сейчас поспокойнее, чем в Белгородской или Курской областях, у нас нет обстрелов. Попытки диверсий бывали, они пытались беспилотниками атаковать, какие-то катера в бухту отправлять, но все сбивалось на подступах.

– Многие из-за военного конфликта и разных взглядов на него были вынуждены разорвать связь с родственниками, друзьями. А вы?

– Я с этим тоже столкнулся. С родственниками бывали неприятные разговоры. А друзья до сих пор есть в Киеве, в Полтаве. Поддерживаем отношения, переписываемся – мы мыслим одинаково, на одной волне.

Безусловно, с кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, а они – на стороне тьмы и лжи, – заявил Валерий Чалый.

Директор «Севастополя» о жизни в городе: «После 2014-го стало лучше: построили дороги, школы, много делается для людей. Спасибо нашим бойцам, руководителям России»

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199 комментариев

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noti22
Конечно. Весь мир лжёт и лишь за нами правда
+242
-47
+195
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elan_
Есть чуйка, что Чалый первый переобуется, если вдруг чего. Те, кто громче всех кричат про свет и тьму, обычно такие..
+151
-23
+128
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Петроград
Ответ noti22
Конечно. Весь мир лжёт и лишь за нами правда
Вся рота шагает не в ногу, один политрук в ногу.
+129
-15
+114
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JENNINGS
Сейчас разговаривать на эту тему вообще нежелательно. Сам в разговорах с друзьями и близкими стараюсь ни в коем случае не касаться данной темы - взаимоотношения дороже
+70
-15
+55
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Pikachu Pikachu
Ответ Metalloid
Хватит всем миром называть страны нато, они по населению даже не его четверть, камон. Небольшая часть мира, которая с нами воюет, остальные всё понимают.
Ну, например, крупнейшая страна мира Индия откровенно не поддерживает СВО.
+53
-15
+38
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навесы кумана
Ответ counsel
Дороже, чем страна?
Что угодно дороже, чем страна
+47
-11
+36
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KMR
Одна волна это как интересно?
Ой,как круто,что прилетел Калибр,Оникс,Шахед, Х101,Х-22?!
Валера,спасибо!
Так, это одна волна происходит?
+42
-9
+33
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Pok_Toholo
Ответ JENNINGS
Сейчас разговаривать на эту тему вообще нежелательно. Сам в разговорах с друзьями и близкими стараюсь ни в коем случае не касаться данной темы - взаимоотношения дороже
Это с 2020 года длится, пандемия, вакцинация, теперь война. Никогда не знаешь с кем в этот день поссоришься, с кем подружишься. Причем бывший оппонент по прививкам, сегодня может оказаться единомышленником по сво и тд.
+42
-10
+32
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Денис Давыдов
Ответ Runaldos
какой "весь мир"? сша и их прихвостни – это далеко не весь мир
Напомни, сколько стран проголосовало против осуждения агрессии рф?
+39
-10
+29
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HI MARS
Правда и свет не нападают.Хотя бы по фильмам надо это знать
+81
-53
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Pikachu Pikachu
Никто не почему-то не говорит, что он на стороны лжи и тьмы. Прямо удивительно, все ангелы
+32
-6
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Igor Pivovarov
Ответ Денис Давыдов
Напомни, сколько стран проголосовало против осуждения агрессии рф?
5. Венесуэла, Иран, Беларусь, Сирия, КНДР.

140 стран мира дважды осудили Россию и потребовали немеделенного вывода войск с суверенной территории Украины.
еще около 30 дважды воздержались при голосовании, ни осудив, ни выступив против осуждения.
+19
-5
+14
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Normic
Ну что тут сказать... феерический #######
+27
-13
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Olga.t
Ответ JENNINGS
Сейчас разговаривать на эту тему вообще нежелательно. Сам в разговорах с друзьями и близкими стараюсь ни в коем случае не касаться данной темы - взаимоотношения дороже
Да, война обнажила в людях и самые хорошие стороны, и плохие. Разделили у кого-то семьи, у кого-то друзья стали бывшими.
Кто-то искренне поддерживает сво, а некоторые боятся потерять своё "место под солнцем", источник дохода.
В искренность этого человека не верю, говорит штампами то, что " нужно " в данный момент.
+16
-3
+13
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red hikkikomori
Последняя фраза из фильма "Ночной дозор" взята?)
+13
-2
+11
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Igor Pivovarov
Ответ Runaldos
какой "весь мир"? сша и их прихвостни – это далеко не весь мир
Резолюции ГА ООН в помощь. там все 200 стран мира голосовали, несколько раз. Ознакомься с мнением стран БРИКС некоторых , например.
+14
-3
+11
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*MVP*
Ответ Metalloid
Хватит всем миром называть страны нато, они по населению даже не его четверть, камон. Небольшая часть мира, которая с нами воюет, остальные всё понимают.
Индия не в НАТО, Китай не в НАТО - они поддерживают СВО? и мой любимый вопрос - когда Беларусь признает Крым?)
+14
-4
+10
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Pikachu Pikachu
Ответ тот самый Кадрус
Инди и Китай, это на двоих 3 лярда человека, обе эти страны в данный момент самые крупные импортеры российского сырья, Индия крупнейший закупщик российского впк. Не обязательно везде кричать, что ты поддерживаешь. Достаточно делать это молча, экономически и при этом говорить, что ты нейтрален и призывать к мирным переговорам, что Индия и делает. У них есть свои интересы на западе, потому они и не могут открыто поддерживать СВО но и британское иго они точно еще долго не забудут.
Да, крупнейший покупатель сырья. С согласия США. И соблюдает все торговые ограничения по цене. Для этого эти ограничения и вводились. Или думаешь, доллар по 90 рублей просто так нарисовался?
+9
-1
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Pikachu Pikachu
Ответ Metalloid
А мы за их товары рублями и сделано это, что бы уйти от расчётов в долларах. Ну а с нефтью неудобненько вышло, опек сократил добычу и как-то цены не рухнули, а в остальном да, все пляшут под дудку сшп, конечно, верьте в это ) Про евросоюз не упоминай даже, у них своего мнения нет, это марионетка.
Какие индийские товары Россия закупает? Знаешь что с этими рупиями делает Россия? Меняет их на доллары. Теряя при этом на конвертации. А дурачки всерьез верят, что торговля идет за рубли
+11
-3
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Петроград
Ответ Runaldos
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А энергетическую инфраструктуру бомбят марсиане, ага
+14
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Pikachu Pikachu
Ответ Metalloid
И поэтому активничает в БРИКС и наращивает товарооборот с Россией, ага. И да, крупнейшая страна мира Россия, если что. По территории. )
Территория без людей - это ничто. Канада по территории одна из крупнейших стран и что?
Конечно наращивает. С согласия США и Евросоюза. При этом соблюдает все установленные ценовые ограничения. Если ты не понял, смысл этих ограничений и был как раз в том, чтобы нефть на мировые рынки шла, но прибыль Россия с этого не получала.
И да, расплачивается за российские товары Индия рупиями, которые наши уже не знают куда девать.
+11
-4
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ne ravnodushen
Ответ tankist231
Видя всю эту ненависть к русским, все эти кто не прыгает тот москаль, понимаю что всё правильно делаем, мы в начале 90-х разьеденились, но они нас 30 лет потом во всем обвиняли, ну теперь не жалуйтесь, любому терпению приходит конец
Они обязаны нас любить? Мне все равно где они скачут и подо что - это их дело.
Нас почему-то не любят многие, что будем делать?
+14
-8
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Rio de Janeiro
Ответ Петроград
А энергетическую инфраструктуру бомбят марсиане, ага
Украину не могут бомбить те у кого ракеты ещё в прошлом марте закончились
+10
-4
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Павел Мельников
Ответ Alexshara
писали "фабрику троллей" распустили, похоже всё трудоустроились
Оказалось, они еще за месяц-другой перестали на своего начальника работать и стали напрямую подчиняться АП. Оно в целом и видно. Кто ж такую важную для страны структурку терять-то захочет.
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Spartakus1984
Ответ Петроград
Комментарий удален модератором
Какой реакции Укранцы ожидали,когда в 2014г братская страна Украина нож в спину воткнула свзавшись с США(теневым врагом РФ и Союза) РФ,разрешив им поставить свои военные корабли на границе с РФ,то есть в Крыму.Кто начал то это всё?Поэтому и Крыма лишились так как он стартегически важен для морсокго флота а эти взяли врага под бок РФ подпустили почти что.
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