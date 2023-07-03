Чалый о спорах из-за ситуации на Украине: «С кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»

Гендиректор «Севастополя» выразил отношение к ситуации на Украине.

– На Украине есть поговорка: не съем, так понадкусываю. Они этим занимаются в футболе, который сейчас очень политизирован.

Нам надо побеждать – других вариантов нет. Побеждать надо на всех фронтах – и на футбольном, и на спортивном, и в СВО. Уважают силу и правду. А на нашей стороне и правда, и сила.

– Как ситуация с прилетами снарядов?

– Мне кажется, у нас сейчас поспокойнее, чем в Белгородской или Курской областях, у нас нет обстрелов. Попытки диверсий бывали, они пытались беспилотниками атаковать, какие-то катера в бухту отправлять, но все сбивалось на подступах.

– Многие из-за военного конфликта и разных взглядов на него были вынуждены разорвать связь с родственниками, друзьями. А вы?

– Я с этим тоже столкнулся. С родственниками бывали неприятные разговоры. А друзья до сих пор есть в Киеве, в Полтаве. Поддерживаем отношения, переписываемся – мы мыслим одинаково, на одной волне.

Безусловно, с кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, а они – на стороне тьмы и лжи, – заявил .

Директор «Севастополя» о жизни в городе: «После 2014-го стало лучше: построили дороги, школы, много делается для людей. Спасибо нашим бойцам, руководителям России»