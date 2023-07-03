Чалый о спорах из-за ситуации на Украине: «С кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»
Гендиректор «Севастополя» выразил отношение к ситуации на Украине.
– На Украине есть поговорка: не съем, так понадкусываю. Они этим занимаются в футболе, который сейчас очень политизирован.
Нам надо побеждать – других вариантов нет. Побеждать надо на всех фронтах – и на футбольном, и на спортивном, и в СВО. Уважают силу и правду. А на нашей стороне и правда, и сила.
– Как ситуация с прилетами снарядов?
– Мне кажется, у нас сейчас поспокойнее, чем в Белгородской или Курской областях, у нас нет обстрелов. Попытки диверсий бывали, они пытались беспилотниками атаковать, какие-то катера в бухту отправлять, но все сбивалось на подступах.
– Многие из-за военного конфликта и разных взглядов на него были вынуждены разорвать связь с родственниками, друзьями. А вы?
– Я с этим тоже столкнулся. С родственниками бывали неприятные разговоры. А друзья до сих пор есть в Киеве, в Полтаве. Поддерживаем отношения, переписываемся – мы мыслим одинаково, на одной волне.
Безусловно, с кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, а они – на стороне тьмы и лжи, – заявил Валерий Чалый.
Директор «Севастополя» о жизни в городе: «После 2014-го стало лучше: построили дороги, школы, много делается для людей. Спасибо нашим бойцам, руководителям России»
Ой,как круто,что прилетел Калибр,Оникс,Шахед, Х101,Х-22?!
Валера,спасибо!
Так, это одна волна происходит?
140 стран мира дважды осудили Россию и потребовали немеделенного вывода войск с суверенной территории Украины.
еще около 30 дважды воздержались при голосовании, ни осудив, ни выступив против осуждения.
Кто-то искренне поддерживает сво, а некоторые боятся потерять своё "место под солнцем", источник дохода.
В искренность этого человека не верю, говорит штампами то, что " нужно " в данный момент.
Конечно наращивает. С согласия США и Евросоюза. При этом соблюдает все установленные ценовые ограничения. Если ты не понял, смысл этих ограничений и был как раз в том, чтобы нефть на мировые рынки шла, но прибыль Россия с этого не получала.
И да, расплачивается за российские товары Индия рупиями, которые наши уже не знают куда девать.
Нас почему-то не любят многие, что будем делать?