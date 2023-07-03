КХЛ запросила у НХЛ информацию о статусе Федотова. ЦСКА хочет зарегистрировать контракт вратаря

КХЛ обратилась к НХЛ с просьбой уточнить контрактный статус Ивана Федотова.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но КХЛ не зарегистрировала контракт – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии».

«Со времени подписания меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договоры соблюдались обеими сторонами.

ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», – сообщили в пресс-службе КХЛ.