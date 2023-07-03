КХЛ запросила у НХЛ информацию о статусе Федотова. ЦСКА хочет зарегистрировать контракт вратаря

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

КХЛ обратилась к НХЛ с просьбой уточнить контрактный статус Ивана Федотова.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но КХЛ не зарегистрировала контракт – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии».

«Со времени подписания меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договоры соблюдались обеими сторонами.

ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», – сообщили в пресс-службе КХЛ. 

10 комментариев

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Лёша Алёшин
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сдали парня в армию теперь контракт хотят пхаха ну посмотрим уважает он себя или продажный как и все, отслужил в армии мужик это да, но после такой свиньи в цска идти это неуважение к себе посмотрим продаст себя или нет
+22
-3
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sneguvkin
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Федотов, шли куда подальше Есмантовичей кабинетных и езжай в Филадельфию
+11
-2
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al77
Так... КХЛ запрашивает статус игрока в НХЛ, который год назад подписал контракт с Филадельфией и сам отслужив срочку уже в Дубае...
Да... и отпуск в июле в Дубае где под сорок в тени то еще удовольствие... )) может дело не в отпуске?)
+9
-2
+7
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Костя Кот
Ответ Алексей Ильин
Леша, ты «алеша»
Алёша здесь ты🤣
+6
-1
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Mephi027
Пошёл за попкорном
+3
-2
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Алексей Ильин
Да расхотел Федотов в KHL, кому какое дело?
+2
-1
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Алексей Ильин
«Происки питера»
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-2
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Волька-ибн-Алёша
из Дубая в Америку самолеты не летают,что-ли?
+1
-1
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sneguvkin
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Ответ Алексей Ильин
«Происки питера»
ЦКГ
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0
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