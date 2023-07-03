Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 млн евро и бонусы. Контракт – до 2028-го

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан до 2028 года.

«Сороки» не уточнили сумму трансфера, но ранее стало известно, что «россонери» получат 70 млн евро и бонусы.

Статистику игрока сборной Италии можно найти здесь.

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