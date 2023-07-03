Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 млн евро и бонусы. Контракт – до 2028-го
«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали.
Контракт с 23-летним игроком рассчитан до 2028 года.
«Сороки» не уточнили сумму трансфера, но ранее стало известно, что «россонери» получат 70 млн евро и бонусы.
Статистику игрока сборной Италии можно найти здесь.
Отказ от Мальдини и Тонали – это отказ от развития в суперклуб. Куда катится «Милан»?
Интересно будет посмотреть.
В любом случае Тоналли успехов. Может не сразу, но справится.
P. S. Надеюсь напишут уже как сумма будет выплачена, чтобы понимать какой бюджет на лето