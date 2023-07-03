Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 млн евро и бонусы. Контракт – до 2028-го

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Сандро Тонали Футбол

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан до 2028 года.

«Сороки» не уточнили сумму трансфера, но ранее стало известно, что «россонери» получат  70 млн евро и бонусы.

Статистику игрока сборной Италии можно найти здесь.

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55 комментариев

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Direct free kick
Милан до Тонали - годы в zadnice. Милан с Тонали - чемпион и 3 сезона в зоне ЛЧ. Как жаль, что предали Тонали
+65
-9
+56
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corazón blanco
Шикарный трансфер для Ньюкасла, удачи ему в АПЛ, надеюсь станет одним из лидеров сорок и поможет команде стать еще одной силой в Англии.
+27
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corazón blanco
Ответ victor rascola
Сломают его в АПЛ жаль парня
Почему его должны сломать? Потому что он маленьких габаритов? Того же Давида Силву, Хуана Мату, Касорлу никогда не ломал, тем более у Тонали боевой характер, он очень неуступчив. Ну и забавно, что до сих пор люди считают, что АПЛ - это самая жесткая лига. Это уже далеко в прошлом.
+20
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Игорь Новиков
Печально. Остается верить, что Милан купит игроков, которые реально помогут сделать шаг вперед.
+15
-7
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Акира_1
Ответ Игорь Новиков
Печально. Остается верить, что Милан купит игроков, которые реально помогут сделать шаг вперед.
Ну да Лофтус Чик и Пулишич. Это явно шаги вперёд.
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Direct free kick
Ответ bernarderski
почему предали Тонали?
https://www.milanlive.it/2023/06/23/repubblica-milan-tonali-voleva-restare-il-club-lha-ceduto-ed-e-scoppiato-in-lacrime/
+9
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Ahmad Munir
Ответ Акира_1
Ньюкасл теперь каждое трансферное окно будет проводить один супер громкий трансфер. В прошлом сезоне был Исак, теперь Тонали. Для демонстрации своих ресурсов и амбиций очень мощно, но в плане игры есть вопросы.
Какие вопросы в плане игры? Ньюкасл по продвинутой статистике (по справедливым очкам) занял третье место после Сити и вплотную к Арсеналу
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Владислав Романов
Ответ Игорь Новиков
Печально. Остается верить, что Милан купит игроков, которые реально помогут сделать шаг вперед.
верится с трудом, учитывая последние приобретения...
+6
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инок
Всё это очень плохо для Милана и очень жаль, что продали Тонали. Футбол это не только бабки...
+4
0
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Молодой Френки
Милан хочет вернуться обратно в небытие? Что это за трансфер такой🤔
+4
0
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Назаров Дмитрий
удачи Сандро!
+3
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+3
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Ahmad Munir
Мне теперь кажется, что Ньюкасл хотел именно итальянского опорника на долгие годы. Получить своего Пирло/ДеРосси. Не просто так сначала интересовались Бареллой. Итальянцы хороши в тактике, и опорная зона лучшая для этого позиция
+1
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Лёвик Султановс
Ответ corazón blanco
Почему его должны сломать? Потому что он маленьких габаритов? Того же Давида Силву, Хуана Мату, Касорлу никогда не ломал, тем более у Тонали боевой характер, он очень неуступчив. Ну и забавно, что до сих пор люди считают, что АПЛ - это самая жесткая лига. Это уже далеко в прошлом.
у него рост 182см и вес 79кг, он нормальных габаритов
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savik-A.M.
Ответ corazón blanco
Почему его должны сломать? Потому что он маленьких габаритов? Того же Давида Силву, Хуана Мату, Касорлу никогда не ломал, тем более у Тонали боевой характер, он очень неуступчив. Ну и забавно, что до сих пор люди считают, что АПЛ - это самая жесткая лига. Это уже далеко в прошлом.
такой же стереотип как то что в Италии правит каттеначо, а на деле уже несколько лет как там забивают больше всех в топ-4
+1
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Владимир Туаев
Очень мощное усиление!
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savik-A.M.
Ответ Акира_1
Ну да Лофтус Чик и Пулишич. Это явно шаги вперёд.
пушилич уже вроде в Лионе
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Тухель
Если итальянец заиграет, то у НЮ может быть сильнейший центр поля во всей АПЛ, притом на долгие годы, так как Тонали 23, а Гимараэсу 25.
Интересно будет посмотреть.
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Uf1k
Ответ Акира_1
Ну да Лофтус Чик и Пулишич. Это явно шаги вперёд.
если считать, что Тонали разменяли на этих двоих, то весь селекционный отдел Милана надо уваольнять за служебное несоответствие
+1
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Игорь Новиков
Ответ Акира_1
Ну да Лофтус Чик и Пулишич. Это явно шаги вперёд.
Надеюсь, вместо Пулишича Чуквуэзе будет.
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Акира_1
Ответ Ahmad Munir
Какие вопросы в плане игры? Ньюкасл по продвинутой статистике (по справедливым очкам) занял третье место после Сити и вплотную к Арсеналу
В плане игры данных футболистов и их пользы для Ньюкасла. Исак, напрмер, проиграл конкуренцию Уилсону, а Тонали может не показать прежнего уровня в Англии.
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vicccp
Ответ 2RIN
Не самый богатый и титулованный клуб АПЛ легко забирает системообразующего игрока одного из главных мировых грандов, на фоне того, что Астон Вилла(!!!) предлагала 60(!!!) млн за Кьезу, становится понятно место сериала в новом мире-где то рядом с Голландией и Португалией
Ну с первым ошибочка 100%, на данный момент самый богатый клуб.
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NuevoCinemaParadiso
Что ж, не хотел я этого. Если бы покупал форму, то даже взял бы 8й номер (по нескольким причинам).

В любом случае Тоналли успехов. Может не сразу, но справится.

P. S. Надеюсь напишут уже как сумма будет выплачена, чтобы понимать какой бюджет на лето
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KMR
Очень рад,что спустя годы итальянцами опять заинтересовались. Как в свое время Ди Матео,Виалли,Казираги,Дзола,Ди Канио
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Игорь Новиков
Так грустно из-за каких-то трансферов не было, пожалуй, со времен продажи Кака.
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songbilong
а что таскались насчёт трансфера, кажется уже неделю как перешёл
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