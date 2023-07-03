«Барса» до сих пор платит Месси зарплату: «Платежи заканчиваются в 2025-м, они производятся неукоснительно»
«Барселона» до сих пор платит зарплату Лионелю Месси.
Об этом рассказал президент «блауграны» Жоан Лапорта.
– «Барса» до сих должна деньги Месси?
– Ему причитается отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно.
– Входит ли эта сумма в фонд оплаты труда?
– Входит, но это можно по-разному интерпретировать. Теперь такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и это не может не радовать, – сказал Лапорта.
Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году.
Это как если бы я говорил, что работаю на человека, который мне как родной отец, а потом требовал бы выплату долгов, когда у него бизнес в таких долгах, что приходится квартиру и машину закладывать. При этом у меня нет нужды в деньгах, новая работа и на счету подушка на всю оставшуюся жизнь.
Очевидно, что я мог в такой ситуации сказать, что заплатишь, когда сам сможешь и решишь свои вопросы. Тут и Месси мог отложить оплату лет на 5 хотя бы. От него бы не убыло.