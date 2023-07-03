«Барса» до сих пор платит Месси зарплату: «Платежи заканчиваются в 2025-м, они производятся неукоснительно»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами деньги Футбол

«Барселона» до сих пор платит зарплату Лионелю Месси.

Об этом рассказал президент «блауграны» Жоан Лапорта.

– «Барса» до сих должна деньги Месси?

– Ему причитается отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно.

– Входит ли эта сумма в фонд оплаты труда?

– Входит, но это можно по-разному интерпретировать. Теперь такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и это не может не радовать, – сказал Лапорта.

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году.

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100 комментариев

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CriminalJoint62
Месси никуда и не уходил. ЛЕГЕНДА 🐐
+126
-8
+118
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felipe89
А Жерар Пике отказался от 30 млн., за оставшийся срок контракта, с каталонским клубом. Вывод делайте сами
+89
-15
+74
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trick00
Больше чем клуб :))
+81
-8
+73
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А. Мостовой
Но но ведь мне говорили что он готов играть бесплатно
+65
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dr. cage
Ответ felipe89
А Жерар Пике отказался от 30 млн., за оставшийся срок контракта, с каталонским клубом. Вывод делайте сами
Тем, кого упоротые кулесы называли благодарным воспитанником, играющим за идею оказался не скромный и кроткий любимчик Лео, а наглый и меркантильный Пике.. Все как в жизни..
+55
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+45
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vzhik \0
Ну это вообще полный абсурд. Просить игроков чуть ли не каждый день снизить з/п, закрыть клубный канал и оставить сотни людей без работы, а сами 4 года будут платить з/п «мертвой душе». Больше, чем клуб.
+57
-17
+40
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rej1sta
Ответ vzhik \0
Ну это вообще полный абсурд. Просить игроков чуть ли не каждый день снизить з/п, закрыть клубный канал и оставить сотни людей без работы, а сами 4 года будут платить з/п «мертвой душе». Больше, чем клуб.
Так они ему должны, предлагаешь перестать платить?)
+39
-5
+34
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Михо
Барса в плену у Лео)
+28
-7
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Kanan Jarrus
Ответ Yusa Naza
Задевает вас да эта фраза, что Барса больше чем клуб. Каждый раз пытаетесь акцентировать на это косяки клуба. Но это косяки отдельно взятых руководителей, а клуб был есть и будет. И да с этим девизом. Так что терпения вам побольше. Всем вам.
нет, все просто угарают над лицемерием цирка
+19
-1
+18
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noti22
Наш неалчный Месси до сих пор доит родной клуб)
+17
-4
+13
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Ответ Геннадий Тимченко
теперь стало понятно, почему Месси не стал (несмотря на обещания отца) переходить в Барсу 🤣
Чтобы не пришлось зп за последний контракт получать до 2055
+7
-1
+6
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mr kovalsky
Гоат как всегда скромен, главное чтобы и дальше высасывал с ЛЮБИМОГО клуба бабла
+5
0
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Apotamkin
Ла Лига и ручной Тебас все делают чтоб это ##### было на плаву (((
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Матрос Кот
"Глупое животное,разве золота может быть слишком много!" Мультфильм " Золотая антилопа"
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vzhik \0
Ответ rej1sta
Так они ему должны, предлагаешь перестать платить?)
Так почему Пике отказался от всей з/п, которая оставалась по контракту?
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Apotamkin
Ответ HI MARS
Лёля - худшее что случалось с барсой(
... худшее что произошло с футболом! ((
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Максим Черкашин
Ответ CriminalJoint62
Месси никуда и не уходил. ЛЕГЕНДА 🐐
Платят за ДНК.😁
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Alex Serpen
Ответ Oleg
Я надеюсь ты всем своим должникам прощаешь долги, они ведь в трудной ситуации)
Тут другая ситуация.
Это как если бы я говорил, что работаю на человека, который мне как родной отец, а потом требовал бы выплату долгов, когда у него бизнес в таких долгах, что приходится квартиру и машину закладывать. При этом у меня нет нужды в деньгах, новая работа и на счету подушка на всю оставшуюся жизнь.
Очевидно, что я мог в такой ситуации сказать, что заплатишь, когда сам сможешь и решишь свои вопросы. Тут и Месси мог отложить оплату лет на 5 хотя бы. От него бы не убыло.
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MUthebest
Ответ dr. cage
Персоглоры Лео, лица к осмотру...
Что не так? Раскидали зарплату по годам, чтобы снизить нагрузку на ведомость на прошедшие сезоны. Реструктуризация называется
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SpainFan
Ответ vzhik \0
Так почему Пике отказался от всей з/п, которая оставалась по контракту?
Пике это сделал с рассчетом, что в будущем будет пытаться занять руководящую должность в Барсе. Сейчас тренируется на Андорре, дальше увидим
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Ответ GuruFutbola
Бармалей очередную подлянку устроил
Пдждите, Месси же генерировал доходы, которые легко отбивали его зарплату.
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Syndycate
Игрок, который кричал, что готов бесплатно играть и деньги ему не важны - до сих пор доит клуб, который в кризисе) Ничего нового
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Ромарио
Ответ HI MARS
Развенчан культ личности)
Тут скорее у одного человека культ наличности-))
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Антон Орехов
Месси может уйти из Барсы , но Барса не может уйти от Месси...
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vzhik \0
На словах он Лев Толстой(согласен бесплатно играть за Барселону), а на дел ### простой (платите мне з/п до 2025 и мне все равно, что я за Вас уже не играю)
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