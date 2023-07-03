«Барселона» до сих пор платит зарплату Лионелю Месси.

Об этом рассказал президент «блауграны» .

– «Барса» до сих должна деньги ?

– Ему причитается отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно.

– Входит ли эта сумма в фонд оплаты труда?

– Входит, но это можно по-разному интерпретировать. Теперь такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей , и это не может не радовать, – сказал Лапорта.

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году.