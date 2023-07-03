Владислав Третьяк: «В нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Кубок Первого канала ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает, что сборной России сейчас не нужен постоянный тренер.

Президент ФХР ответил на вопрос о том, кто сменит Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды. 

«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», – сказал Третьяк.

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13 комментариев

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Savardus
А в нынешней ситуации Третьяк нам нужен? Может его тоже приглашать только под кубок Первого канала? Других международных турниров у нас не будет, а КХЛ независима от ФХР, хотя бы по формальному принципу.
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megaotstoi
Тренер не нужен, нужна СИСТЕМА
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Ovi174
В нынешней ситуации и Кубок Первого канала не нужен! Смысл на эту показуху деньги тратить, сильные хоккейные сборные в любом случае не приедут, а играть товарники с Белорусами и Казахами можно и без тренера.
+5
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Dmitry Pevunov
Владислав, а не потрудитесь ли вы пояснить, какая ситуация имеется в виду?
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Евгений Мешков
а как же "ситуация может измениться в любой момент" ??
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Волька-ибн-Алёша
тренер не нужен,нужны каткИ
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Кавабунга Шреддоголовый
А этот кубок первого канала вообще кому нужен? Он кому-нибудь вообще нужен?
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Bartez1986
250 очков на барабане. - Буква Р - в этом слове две таких буквы!
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Эразм
А зачем нам сами сбродные?
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Dinamik1
Так то правильно сказал не фиг деньги раскидывать.Карпина тоже надо освободить.
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Кирилл Изжогин
В нынешней ситуации и сборная не особо нужна.
А уж сам Третьяк не нужен в любой ситуации.
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ЧакЧак
Ответ megaotstoi
Тренер не нужен, нужна СИСТЕМА
Король систем!
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-1
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Георгий Большаков
Ответ Savardus
А в нынешней ситуации Третьяк нам нужен? Может его тоже приглашать только под кубок Первого канала? Других международных турниров у нас не будет, а КХЛ независима от ФХР, хотя бы по формальному принципу.
ФХР поручает КХЛ проводить чемпионат России
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