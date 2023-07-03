Владислав Третьяк: «В нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала»
Владислав Третьяк считает, что сборной России сейчас не нужен постоянный тренер.
Президент ФХР ответил на вопрос о том, кто сменит Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.
«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», – сказал Третьяк.
А уж сам Третьяк не нужен в любой ситуации.