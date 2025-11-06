  • Спортс
  • Станкович после 3:1 с «Локо» в Кубке: «Счет мог быть крупнее. 6-е место в РПЛ – незаслуженное. У «Спартака» не должно быть таких взлетов и падений»
14

Станкович после 3:1 с «Локо» в Кубке: «Счет мог быть крупнее. 6-е место в РПЛ – незаслуженное. У «Спартака» не должно быть таких взлетов и падений»

Деян Станкович: место «Спартака» в таблице РПЛ незаслуженно низкое .

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России заявил, что красно-белые занимают в Мир РПЛ незаслуженно низкое место. Напомним, в данный момент «Спартак» идет 6-м в чемпионате с 22 очками после 14 туров. 

«Это командная победа. Немного жаль, потому что счет мог быть крупнее. Да, был пенальти, который отразил наш голкипер [Илья Помазун], но и у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать и делать счет крупнее. Ребята провели хороший матч, они были решительными, сконцентрированными, показали, что у них есть качество.

Маркиньос и Кристофер Мартинс в последнее время переживали непростой период. У них были травмы, которые не позволяли им играть на 100%, то есть это было 50%, 60% или 70% от того, что они могли. Им было тяжело, но они продолжали верить и играть. Очень здорово, что Маркиньос отличился. Уверен, что ребята в будущем будут прибавлять и помогать команде, в том числе и по турнирной таблице продвигаться, потому что я считаю, что то место, на котором мы находимся, незаслуженное.

«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают. На самом деле я очень устал от этих слухов», – сказал Деян Станкович

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
