Ла Лига сменила логотип и выбрала EA Sports титульным спонсором. Контракт – на 5 лет и 30 млн евро в год
Ла Лига представила новый логотип после смены титульного спонсора.
Руководство лиги заключило соглашение с EA Sports. Подразделение Electronic Arts, занимающееся разработкой и изданием спортивных видеоигр, стало oсновным партнером турнира.
Теперь вместо LaLiga Santander официальное название Примеры – LaLiga EA Sports. Также изменения коснулись Сегунды – LaLiga Hypermotion вместо LaLiga Smartbank.
Новый слоган Ла Лиги – «Сила нашего футбола».
По сведениям Marca, соглашение с EA Sports заключено на пять лет, за каждый сезон будет перечислено по 30 млн евро.
Изображение: twitter.com/laliga
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