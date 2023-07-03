Ла Лига сменила логотип и выбрала EA Sports титульным спонсором. Контракт – на 5 лет и 30 млн евро в год

Ла Лига представила новый логотип после смены титульного спонсора.

Руководство лиги заключило соглашение с EA Sports. Подразделение Electronic Arts, занимающееся разработкой и изданием спортивных видеоигр, стало oсновным партнером турнира.

Теперь вместо LaLiga Santander официальное название Примеры – LaLiga EA Sports. Также изменения коснулись – LaLiga Hypermotion вместо LaLiga Smartbank.

Новый слоган – «Сила нашего футбола».

По сведениям Marca, соглашение с EA Sports заключено на пять лет, за каждый сезон будет перечислено по 30 млн евро.

Изображение: twitter.com/laliga