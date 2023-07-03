Ла Лига сменила логотип и выбрала EA Sports титульным спонсором. Контракт – на 5 лет и 30 млн евро в год

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Ла Лига представила новый логотип после смены титульного спонсора.

Руководство лиги заключило соглашение с EA Sports. Подразделение Electronic Arts, занимающееся разработкой и изданием спортивных видеоигр, стало oсновным партнером турнира.

Теперь вместо LaLiga Santander официальное название Примеры – LaLiga EA Sports. Также изменения коснулись Сегунды – LaLiga Hypermotion вместо LaLiga Smartbank.

Новый слоган Ла Лиги – «Сила нашего футбола».

По сведениям Marca, соглашение с EA Sports заключено на пять лет, за каждый сезон будет перечислено по 30 млн евро.

Изображение: twitter.com/laliga

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13 комментариев

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Надоело париться в бане
Артемий Лебедев проектировал?
+14
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Oleg Olegov
Чертаново?
+12
0
+12
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Kahn01
Ответ Oleg Olegov
Чертаново?
Нагло использовали санкции чтобы использовать логотип Чертаново в своих целях.
+4
0
+4
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ManUtd
А Чемпионат не против?
+3
0
+3
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Igor Pivovarov
Не слишком ли уныло, господа.
+1
0
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Cearvm
Явно угадывается треугольник - новый символ футбольного симулятора EA Sports. Еще и технологию захвата движений Hypermotion прорекламировали, пошли по-крупному)
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blaugrano
Кошмар.
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juventus97@vk.com
ME2 конечно шедевр (и вся серия культовая) что уж тут говорить
Все остальное на любителя
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wjvxpb5q6f
Так вот почему Реал так легко отпустил Бензема и взял Хоселу, и всерьез интересовался Аспасом...
Это просто режим карьеры с багами.
0
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Bdv68
Черноморец
0
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NbamenWade3
Чертаново же 😀
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The.Kanonir
что это
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Igor Pivovarov
Ответ Oleg Olegov
Чертаново?
Параллельный импорт!
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