Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» после попадания мяча в обе руки Бонгонда в матче с «Локомотивом». Помазун отбил удар Батракова

Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Локомотивом».

Главный арбитр Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый на 79-й минуте матча «Спартак» – «Локомотив » (3:1 , второй тайм) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Полузащитник гостей Дмитрий Баринов пробил со штрафного и попал в хавбека красно-белых Тео Бонгонда , который находился в штрафной «Спартака ». Сначала мяч попал ему в левую руку, от нее отскочил в правую.

Кукуян сразу назначил пенальти, на ВАР его не звали. Алексей Батраков не реализовал 11-метровый – вратарь Илья Помазун отбил его удар.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».