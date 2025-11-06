Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» после попадания мяча в обе руки Бонгонда в матче с «Локомотивом». Помазун отбил удар Батракова
Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Локомотивом».
Главный арбитр Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый на 79-й минуте матча «Спартак» – «Локомотив» (3:1, второй тайм) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Полузащитник гостей Дмитрий Баринов пробил со штрафного и попал в хавбека красно-белых Тео Бонгонда, который находился в штрафной «Спартака». Сначала мяч попал ему в левую руку, от нее отскочил в правую.
Кукуян сразу назначил пенальти, на ВАР его не звали. Алексей Батраков не реализовал 11-метровый – вратарь Илья Помазун отбил его удар.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».
