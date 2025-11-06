  • Спортс
  • Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» после попадания мяча в обе руки Бонгонда в матче с «Локомотивом». Помазун отбил удар Батракова
Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Локомотивом».

Главный арбитр Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый на 79-й минуте матча «Спартак» – «Локомотив» (3:1, второй тайм) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 

Полузащитник гостей Дмитрий Баринов пробил со штрафного и попал в хавбека красно-белых Тео Бонгонда, который находился в штрафной «Спартака». Сначала мяч попал ему в левую руку, от нее отскочил в правую.

Кукуян сразу назначил пенальти, на ВАР его не звали. Алексей Батраков не реализовал 11-метровый – вратарь Илья Помазун отбил его удар. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
