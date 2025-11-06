  • Спортс
  Экс-председатель комитета ФИФА обвинил Инфантино в нарушении нейтралитета за слова о Трампе. Джанни заявил: «Мы все должны поддержать его действия, они выглядят хорошо»
Экс-председатель комитета ФИФА обвинил Инфантино в нарушении нейтралитета за слова о Трампе. Джанни заявил: «Мы все должны поддержать его действия, они выглядят хорошо»

Президента ФИФА Инфантино обвинили в нарушении устава за комментарии о Трампе.

Президента ФИФА Джанни Инфантино обвинили в нарушении устава за высказывания о политике Дональда Трампа.

Выступая в среду на бизнес-форуме в Майами, где также присутствовал Трамп, Инфантино похвалил президента США и его политические решения.

«Я не американец, но, насколько я понимаю, президент Трамп был избран в Соединенных Штатах Америки, и его избрание было совершенно очевидным. Находясь в стране такой великой демократии, как США, вы должны прежде всего уважать результаты выборов, верно?

В конце концов, он был избран на основе программы, того, что он сказал. Он просто выполняет то, что обещал сделать. Я думаю, что мы все должны поддержать его действия, потому что, на мой взгляд, они выглядят довольно хорошо», – сказал Инфантино.

Мигель Мадуро, бывший председатель комитета по управлению ФИФА, также занимавший пост министра в португальском правительстве, заявил, что комментарии Инфантино являются явным нарушением правил политического нейтралитета. Устав ФИФА гласит: «ФИФА сохраняет нейтралитет в вопросах политики и религии. Исключения могут быть сделаны в отношении вопросов, затрагивающих уставные цели ФИФА».

«Возможны дебаты о том, в какой степени такое обязательство должно распространяться на политические позиции, занимаемые должностными лицами ФИФА в частном порядке. Я думаю, президент ФИФА может заявить о необходимости уважения результатов выборов. Но Инфантино пошел еще дальше.

В заключительной части его заявления не только признается легитимность президента Трампа, но и одобряются его политическая программа и действия, а также утверждается, что другие должны их поддержать. Он занимает позицию во внутриполитических дебатах в США.

Хотя он может признавать легитимность президента Трампа, он также должен понимать, что в демократическом обществе другие могут выступать против его политики. Чтобы оставаться политически нейтральным, необходимо не занимать никакой позиции в этих политических дебатах, не говоря уже о том, чтобы утверждать, что все должны поддерживать политику президента Трампа.

Это представляет собой явное нарушение обязанности соблюдать политический нейтралитет, возложенной на любое должностное лицо ФИФА статьей 15 Кодекса этики», – заявил Мадуро.

Нарушение устава ФИФА может привести к расследованию со стороны Комитета по этике руководящего органа. Санкции за нарушение любого из правил и положений ФИФА могут включать предупреждение, выговор, штраф, прохождение инструктажа по соблюдению правил и запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Политика
logoДональд Трамп
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
