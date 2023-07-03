Задина попросил обмен из «Детройта» – интереса не было. Айзерман поместил игрока на драфт отказов

Стив Айзерман объяснил, почему «Детройт» поместил Филипа Задину на драфт отказов.

Генеральный менеджер «Ред Уингс» рассказал, что чешский нападающий сделал запрос об обмене из команды несколько недель назад.

не нашел команду, которая была бы заинтересована в 23-летнем игроке, поэтому функционер решил поместить форварда на драфт отказов.

При этом Айзерман добавил, что по-прежнему считает, что способен играть в .

Действующий контракт Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.