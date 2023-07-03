Задина попросил обмен из «Детройта» – интереса не было. Айзерман поместил игрока на драфт отказов

Теги Детройт НХЛ Стив Айзерман Филип Задина Хоккей

Стив Айзерман объяснил, почему «Детройт» поместил Филипа Задину на драфт отказов.

Генеральный менеджер «Ред Уингс» рассказал, что чешский нападающий сделал запрос об обмене из команды несколько недель назад.

Айзерман не нашел команду, которая была бы заинтересована в 23-летнем игроке, поэтому функционер решил поместить форварда на драфт отказов.

При этом Айзерман добавил, что по-прежнему считает, что Задина способен играть в НХЛ.

Действующий контракт Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

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3 комментария

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Maxim Shumov
Каждому клубу по пачке голов отгрузил. Теперь, для баланса, захотел и Детройту накидать, вот и попросил обмена.
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FOX_SKILL
Норм.В КХЛ опыта наберется.
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lexakarabut
в Сиэттл, к Толванену и Ямамото
+2
0
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