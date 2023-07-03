Татьяна Тарасова: «Думаю, книга Родченкова не повлияет на российский спорт. Но неприятненько»

Теги Татьяна Тарасова допинг Григорий Родченков книги Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что книга Григория Родченкова не повлияет на российский спорт.

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Она будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

«Я думаю, что нет, его книга не повлияет на российский спорт, но неприятненько.

А этот Родченков, он был причастен к допингу. Я и первую его книгу не читала», – сказала Тарасова.

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9 комментариев

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Katerina Sunny
Мало того, что причастен, он ещё и награду получал за успешную работу в Сочи.
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Александр Скворцов
Прямо как при советской власти: Книгу не читала, но я против!
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DAB25
Конечно, не повлияет)
Как говорится, "то, что мертво, умереть не может"
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Люсия Федосова
О жив ещё курилка .деньги кончились написал следующую про допинг. Надеюсь на 3- и 5 книгу ещё хватит материала .
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Заблудившийся
Гришина книга - есть, а вот российского спорта, международного уровня - нет :)))
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Галина Александрова
На сколько книга правдива, факты подтверждённые или сплошной художественный вымысел?
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alexnew
Вообще по фиг уже.
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alexnew
Вообще мне Родченков напомнил Пригожина. Оба абсолютно системные люди и над обоими власть утратила контроль и не смогла даже ситуацию разрулить, причем и выводов тоже не сделала никаких.
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Atsuktuvas
Если что-то неприятненько и повлияло на российский спорт в последнее время, то точно не книга Родченкова.
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