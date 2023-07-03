Татьяна Тарасова: «Думаю, книга Родченкова не повлияет на российский спорт. Но неприятненько»

Татьяна Тарасова считает, что книга Григория Родченкова не повлияет на российский спорт.

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Она будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

«Я думаю, что нет, его книга не повлияет на российский спорт, но неприятненько.

А этот Родченков, он был причастен к допингу. Я и первую его книгу не читала», – сказала .

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